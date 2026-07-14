健康真相NO.725丨台风后小心蚂蚁，有人被咬后全身红疹送急诊！

温州晚报 2026-07-14 10:36:44

灾后的蚂蚁受了惊，情绪躁动、攻击性特别强，只要稍微碰到就会主动叮咬。

台风“巴威”过境后，雨水频繁、地面处处潮湿积水，很多人只想着防雨防滑，却忽略了雨后最容易找上门的隐形危险——蚂蚁咬伤。近日，温州市人民医院、温州市妇幼保健院急诊科就收治了一例典型患者。

今年36岁的李先生，台风来的这两天一直呆在家里，这次台风一过就想着去户外走走活动一下。没想到正在看风景的时候，突然感觉腿上一阵刺痛，看到一堆蚂蚁在自己的腿上爬过，意识到应该是被咬了。但当时李先生并未在意，只是拂掉蚂蚁，然而马上李先生就出现了全身大面积全身大面积红疹、皮肤瘙痒、头晕不适，于是赶紧前往温州市人民医院、温州市妇幼保健院急诊科就诊。

急诊科主治医师陈传林接诊后发现，李先生属于典型的虫咬诱发全身过敏反应，马上给对方进行了抗过敏治疗，李先生这才慢慢缓解。

不过是被蚂蚁咬了一下，怎么就这么严重？“很多人觉得蚂蚁咬人只是小事，忍忍就过去了，可台风雨后的蚂蚁，远比平时危险得多。”陈传林解释，暴雨积水会直接冲毁、浸泡地下的蚁巢，蚂蚁被迫大规模搬家，纷纷迁移到路边草丛、绿化带、墙角、家门口、落叶堆这些相对干燥的地方避险。灾后的蚂蚁受了惊，情绪躁动、攻击性特别强，只要稍微碰到就会主动叮咬。再加上雨后天气闷热，人体皮肤毛孔张开、皮肤屏障比平时脆弱，蚂蚁的毒液更容易渗进体内，哪怕是普通蚂蚁，也可能诱发严重的全身过敏，并不是只有红火蚁才危险。

被蚂蚁咬了，哪些情况必须立刻就医，哪些可以先居家观察？陈传林介绍，如果只是被咬的地方红肿、发烫、起小包、发痒，不适只局限在伤口周围，全身没有别的不舒服，属于普通局部反应，可以先居家处理观察。但如果叮咬后几十分钟内，就出现全身起疹子、浑身发痒、头晕心慌、恶心乏力，这就是危险的全身过敏信号，一定要警惕。要是再出现嘴唇肿胀、喉咙发紧、胸闷气短，那就是危重预警了，随时可能进展成过敏性休克，必须马上去急诊，一刻都不能耽误。

想要避开蚂蚁咬伤，日常防护最关键。雨后出门散步、买菜、清理院子，尽量穿长裤、穿包脚的鞋子，别穿拖鞋、凉鞋直接踩草地和泥地，裤脚可以简单收紧，防止蚂蚁顺着裤腿钻进去。草丛、落叶堆这些地方尽量绕道走，别随便踩踏。

家里也要及时清理，台风过后赶紧把阳台、庭院的落叶、枯枝、垃圾杂物扫干净，保持地面干燥。吃的东西密封存放好，别留下甜食残渣，免得吸引蚂蚁进屋聚集。墙角的缝隙及时清理封堵，别给蚂蚁留筑巢的地方。

万一真的被咬了，陈传林提醒立刻离开现场，用肥皂水冲洗伤口5到10分钟，冷敷消肿止痒，别抓挠、别挤水泡，也别乱涂牙膏、酒精这些偏方。只要出现超出伤口范围的全身红疹、头晕心慌，千万别抱有侥幸心理，及时就医才最安全。

来源：温州晚报

原标题：台风后小心蚂蚁，有人被咬后全身红疹送急诊！

本文转自：温州新闻网 66wz.com