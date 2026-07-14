辟谣学堂NO.330丨擦干≠安全！台风过后，泡过水的电动车和电器要格外小心

温州日报 2026-07-14 10:36:44

积水退去不代表隐患消除，温州消防这份灾后电气防火科普，请全体居民认真收好。

今年第9号台风“巴威”对我市的影响刚刚过去，其带来的持续性强降雨天气、短时内涝积水，让不少居民家中的电器、户外停放的电动自行车被雨水浸泡。值得注意的是，积水退去不代表隐患消除，温州消防这份灾后电气防火科普，请全体居民认真收好。

图片由豆包生成

擦干就没事？

这一误区暗藏危机

这是一个真实的案例。一市民暴雨天骑电动自行车返回家中，到家后发现电动自行车电池已经泡水，于是他将电池取下，带回家中进行了擦干处理。第二天5时左右，电动自行车的电池外壳突然裂开，房间内还充斥着塑料糊味。随后，他将已经发烫的电池放到了门外楼梯间内。20多分钟后，电池发生多次爆燃。小区物业保安值班人员发现该楼层感烟探测器异常，迅速赶到事发楼层，用灭火器将火扑灭。

消防部门介绍，电池涉水后，电动自行车可能还能骑行，但涉水的电池会埋下极大的安全隐患。一般存在三种情况：

1.电力损坏，运行费力：质量越好的电机做工越精良，相应的防水能力也更强，但随着使用时间的增加，电机中轴油封磨损老化，防水性能也会降低。电动自行车泡水后，电机极易受潮短路，造成电机运行费力。

2.电力损坏，导致爆炸：无论是铅酸电池还是锂电池，一旦进水，均易导致正负极短路，轻则损坏电池，重则将直接导致电池烧毁甚至爆炸。

3.控制器损坏，引起电机反转：通常电动自行车的控制器具有一定的防水能力，但如果长时间浸泡在水中，控制器极易被烧坏。

除了电动自行车泡水后存在安全隐患外，台风过境导致的内涝积水、洪水与家电“亲密接触”后，安全隐患同样突出。如某居民小区低层住户外墙空调外机在连日暴雨后突然窜出明火，户主第一时间断电，使用家用干粉灭火器自行扑灭明火。后经消防现场勘查，空调超出国标8年安全使用年限，外机外壳密封胶条老化开裂、机身锈蚀穿孔，连日暴雨雨水持续渗入内部，腐蚀电路板、连接线绝缘层，通电运行后线路短路打火，引发自燃。

泡过水的电动自行车和家电

到底该如何处置？

消防部门介绍，台风积水褪去后，电气设备存在触电、起火、爆燃三重安全隐患，如果错误处置，远比设备损坏更危险。

·电动自行车泡水后怎么办？

三个错误操作：1、勿启动：泡水后通电会加速短路，切断电源是第一要务。2、勿充电：潮湿状态充电=点燃“火药桶”，务必彻底干燥后再行动。3、勿暴晒：阳光下直接烘烤电池或车身，可能变形甚至释放有害气体。

正确处置方式：1、取出电池：电动自行车泡水后应立即取出电池，用干布擦拭表面及接口，要置于阴凉通风处自然晾干48小时以上，切勿用热风吹。2、清理泥沙：打开坐垫、面板，冲洗沉积污泥，重点擦拭线束接口、控制器缝隙。用吸水布包裹车身，轻拍排出隐藏积水。3、及时送检：泡水过的电池，建议要及时送到车辆专门的售后维修店进行检查和处理。

·电器泡水后怎么办？

四个错误操作：

1.贸然插电开机：擦干家电的表面不代表内部已经干燥，此时通电，水可能连接火线与零线引发短路，轻则烧毁元件损坏家电，重则导致触电。

2.自行拆解清理：家电零件易受损部分家电内部结构复杂，拆装有时还需要特殊要求，普通用户缺乏专业工具和知识，自行拆解易导致结构损坏、零件丢失、精密元件损坏等问题，增加维修成本。

3.用电吹风吹干：高温加速元件老化电吹风高温档直吹，有可能会损伤家电内部对温度较为敏感的零件。比如塑料/橡胶部件（如控制板外壳、密封圈）高温下加速老化开裂等。

4.使用太浓消毒剂：腐蚀元件有隐患部分消毒液的原液对家电材质有腐蚀性，使用消毒液时，应当严格按照说明书稀释，并且不要混合使用，以免发生反应产生有毒气体。

正确处置方式：

1.遇到洪水风险，尽快断电：无论家电是否已进水，洪水来临前或退去后都应第一时间检查并切断电源。灾后也不要立刻插电开机。

2.自然风干：可将家电放置在通风良好的位置（避免阳光直射），自然晾干三四天。若家具有门（如冰箱、洗衣机），需保持开启状态，加速内部空气流动，帮助水分蒸发。

3.专业操作交给专业人员：家电内部结构精密（如电路板的微小元件、压缩机的密封结构），自行拆解或不当处理可能造成不可逆损伤。若家电受损严重或无法判断状态，建议联系品牌售后或专业维修人员，使用专用工具规范检修。

来源：温州日报

原标题：擦干≠安全！台风过后，泡过水的电动车和电器要格外小心

本文转自：温州新闻网 66wz.com