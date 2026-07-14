“鄂州龙卷风城区8人遇难”不实（2026·07·14）

全国网络辟谣 2026-07-14 17:36:24

辟谣 “鄂州龙卷风城区8人遇难”不实

详情：近期，湖北鄂州遭遇龙卷风强对流灾害，各地全力开展灾后救援、设施抢修工作。灾情牵动群众心弦的同时，一条不实伤亡谣言在网络扩散，引发关注和恐慌。7月9日，网民邓某在微博发布帖文称“鄂州爆发龙卷风，城区有8人遇难”。经核查，该内容未经任何官方核实，无事实依据，属于不实灾情信息。目前，警方已对邓某作出行政处罚，不实帖文也已删除。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号）

科普 雷电暴雨中，新能源车能充电吗？

详情：连日来，多地雷雨、高温天气交替上演，不少新能源车主担忧户外充电存在安全风险。雷电暴雨中，新能源车能充电吗？消防人员为您送上建议：

1.车辆应避免在雷电、暴雨天气中充电

雷电产生的感应电压可能损坏电池管理系统，甚至诱发内部短路；新能源汽车电池组虽有防水设计，但若暴雨天导致充电区域积水，一旦积水深度超过底盘电池组高度后极易发生短路。此外，日常充电过程中，也要保持车身充电接口、充电枪头干燥洁净，不要带水插拔充电设备。

2.遇高温天气，则应尽量选择在每日气温较低时段充电

尽量选择清晨、傍晚或夜间气温较低时段充电，避开中午和下午烈日暴晒时段；户外充电优先挑选带遮阳棚的充电桩，尽量避免在无遮蔽的露天充电桩充电；在充电过程中不要长时间停留在车内，更不可关窗开空调休息，因为电池一旦热失控，从冒烟到明火仅数十秒，逃生窗口期极短。车主应在充电桩附近等候，实时留意车辆、充电桩状态。

3.长途行驶或长时间暴晒后不要直接插枪充电，应等电池温度回落后再充

主流车企大都搭载了电池热管理系统和保护机制，一旦电池温度超过安全阈值，会自动降低充电功率，甚至直接切断充电电源。万一充电时闻到焦煳异味、听见异响、看到车身或充电枪冒烟、外壳异常发烫，应立刻按下充电桩急停按钮，通过手机App终止充电，断开电源后迅速撤离至安全区域，并第一时间拨打119火警、场站运维电话。（来源：北京日报）

通报 江苏公安查处一批编造涉台风灾情谣言案件

详情：今年9号台风“巴威”正影响江苏，个别网民为博取流量、吸引关注，故意编造涉台风灾情谣言，制造公众恐慌，干扰防汛救灾工作，造成不良社会影响。江苏公安机关依法查处6起虚构汛情灾情、扰乱公共秩序案件，行政处罚5人、批评教育2人。典型案例如下：

案例1：南京公安依法查处狄某某编造“某数码商铺一夜之间被台风撕碎”网络谣言案

7月12日，狄某某为博取关注，拍摄某数码商铺照片，后利用AI工具生成“被台风刮的一片狼藉”虚假内容，配文“一夜之间被台风撕碎”，发布至社交网络平台，误导群众。南京公安依法对狄某某作出行政处罚。

案例2：无锡公安依法查处潘某某编造“台风巴威登陆无锡导致道路严重积水”网络谣言案

7月12日，潘某某为博取关注，将往年拍摄的道路积水视频配上“台风巴威登陆江苏无锡”虚假文案，发布至社交网络平台，误导群众。无锡公安依法对潘某某作出行政处罚。

案例3：苏州公安依法查处庞某编造“台风致多名外卖员死亡”网络谣言案

7月10日，庞某为博取关注、向他人炫耀，故意编造“台风导致太仓死了好几个外卖员，有被吹到河里的，有被刮到树上摔死的”虚假信息，后造成扩散传播，引发不良社会影响。苏州公安依法对庞某作出行政处罚。（来源：“江苏警方”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com