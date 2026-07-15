网传九寨沟湖水靠颜料染色？纯属虚假谣言！

四川观察 2026-07-15 16:11:49

近日，网络流传“九寨沟湖水依靠颜料染色才呈现蓝色”的不实视频误导不少游客，损害景区形象。为此，九寨沟管理局就此发布严正辟谣声明澄清视频拍摄地点并非九寨沟。

近日，网络流传“九寨沟湖水依靠颜料染色才呈现蓝色”的不实视频误导不少游客，损害景区形象。为此，九寨沟管理局就此发布严正辟谣声明澄清视频拍摄地点并非九寨沟，网传染色说法纯属虚假谣言。

作为世界自然遗产、世界生物圈保护区，九寨沟五彩湖水是天然地质光学奇观，有完整科学依据支撑，全程不存在任何人工颜料干预。中国科学院成都生物研究所研究员孙庚对此作出专业科普，九寨沟湖水独有的蓝绿色，由物理、化学、生物三重因素共同造就。

从物理层面看，九寨沟高山湖泊水质洁净，水中悬浮物、浮游生物含量极低，水体透明度极高。太阳光包含红、橙、黄、绿、蓝、靛等光线。红、橙、黄等长波长光易被水体吸收，蓝、紫等短波长光线更容易被散射，湖水因此呈现出鲜明蓝调。

从化学层面看，流域水体富含钙、镁、碳酸氢根等离子，相互结合形成0.1至0.45微米的钙华微小颗粒，这类颗粒能够高效散射蓝绿光，进一步强化湖水艳丽色彩。

同时，湖内藻类等水生生物会对光线进行二次反射，丰富水体色彩层次。

除此之外，湖泊水深、四季更迭、阴晴天气、观赏视角不同，都会让湖水呈现出深浅不一的渐变色彩，造就九寨沟变幻灵动的水景特色。

九寨沟管理局提醒广大网友，不要随意编造、转发虚假谣言，恶意诋毁世界自然遗产声誉，面对网络短视频信息注意辨别真伪，不信谣、不传谣，共同守护九寨沟自然遗产口碑与网络清朗环境。如需了解景区自然景观相关知识，可关注景区官方发布的权威科普内容。

本文转自：温州新闻网 66wz.com