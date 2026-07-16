健康真相NO.726丨一男子毫无征兆突发脑梗，只因换了一个新枕头！或造成致命伤害，很多人都睡错了

都市快报、杭州市第一人民医院 2026-07-16 10:37:26

医生分析，可能因为枕头过高，迫使颈椎过度前屈，双侧椎动脉、颈动脉受到牵拉挤压，加重了可能已有的血管狭窄，引起脑供血不足，严重者或可能导致动脉夹层、斑块脱落、血栓形成，最终引发脑梗死。

今年65岁的老李，家住杭州，平日里身体硬朗，喜欢在小区里散散步、和老友下下棋，本是享受退休生活的美好时光，谁也没想到，一个道听途说的办法，让老李骤然陷入疾病的泥潭，生活质量断崖式下跌。

毫无征兆脑梗

竟和这个有关

三个月前，当天早晨，老李和往常一样在小区里散步，突然毫无征兆地出现意识障碍、言语不清、肢体偏瘫的表现，被紧急送往附近医院抢救。核磁共振检查显示，老李左侧基底节区脑梗死。万幸经过及时的抢救治疗，老李清醒过来，但仍遗留了严重的脑梗死后遗症。

经过这一遭，老李几乎彻底丧失了自主生活能力，不能自己吃饭、穿衣，还伴有肌张力增高、关节活动受限及肢体疼痛，只能依赖家人的照料。为了寻求专业的功能恢复治疗，老李辗转多家医院后，来到杭州市第一人民医院下沙院区，康复三科负责人徐远胜副主任医师针对老李的情况，为老李进行了综合康复治疗。

“入院之后，我们进一步询问了患者病史，给他做了针对脑卒中患者的全面评估。”原来，老李在退休前是一位老师，习惯了低头工作几十年，常年感觉颈肩酸痛，自认为是普通颈椎病，从未到医院规范检查。不知道听谁说，颈椎病要睡高的硬枕头，老李就尝试购买了一个类似的枕头，枕着睡了一个月，期间头颈越来越不舒服，直到这次发病。了解病史后，徐主任猜测，老李这次发病的重要因素之一可能就是枕头。

医疗“黑科技”

成功帮助肢体活动改善

两项康复评定显示，老李的Brunnstrom分级右上肢、手部、下肢分别为II、I、III级。（Brunnstrom分级是评估脑卒中后肢体运动功能恢复的经典分期方法，分级越低功能越差，I级相当于软瘫状态，完全没有任何肢体活动能力）。另外，ADL（日常生活活动能力评定）得分为35分，属于重度依赖状态。

针对老李的运动功能障碍，杭州市康复医院运用医疗“黑科技”，上下肢外骨骼机器人、经颅磁刺激、非侵入式脑机接口康复训练系统，结合手法治疗，中医针灸等。经过两个多月的综合康复治疗，老李现在不仅神志清楚，肢体活动也明显改善，已经能够在助行器辅助下完成简单行走。

枕头到底多高多硬合适？

这三个选择办法记起来

为什么说垫高枕头会对颈椎造成致命伤害？

徐主任解释道，“很可能因为枕头过高，迫使颈椎过度前屈，双侧椎动脉、颈动脉受到牵拉挤压，加重了可能已有的血管狭窄，引起脑供血不足，严重者或可能导致动脉夹层、斑块脱落、血栓形成，最终引发脑梗死。”

在2024年发表的一篇关于“高枕头和自发性椎动脉夹层”（《High pillow and spontaneous vertebral artery dissection: A case-control study implicating “Shogun pillow syndrome”》）的文献中指出，随着枕头高度增高，特别是高于12厘米以上，发生脑卒中的风险也会逐渐增加。

“枕头的高度，对于保养我们的颈椎还是很重要的”。针对当下普遍存在的枕头使用误区，徐主任给出了科学的枕头选择方法：

一、枕头高度：平躺仰卧人群，枕头高度以自身一个拳头高度，约8-12cm为宜；侧卧人群，枕头高度以一侧肩宽为宜。核心原则是保障睡眠时颈椎、头部、胸椎基本保持在一条直线上，避免颈椎扭曲，或者过度拉伸，维持颈椎自然生理曲度。

二、枕头枕住的部位：不能仅仅枕住头部，需要同时垫于颈部与后脑勺下方，支撑颈部曲线，维持颈椎稳定。

三、枕头软硬度：应适中。

另外，徐主任还特别提醒，常听到的“落枕”，不单单是“睡错枕头”的问题，可能一方面也说明颈椎不够稳定、颈部肌肉力量有所欠缺，如果频繁出现落枕问题，需要进一步做专业检查。

日常颈椎养护方法

坚持到位是关键

徐主任指出，目前颈椎问题越来越常见，也呈现年轻化的趋势。使用电子产品时间越来越长，不可避免出现头部过度前屈，颈部肌肉过度紧张的问题，所以，经常做颈部肌肉放松的动作就格外重要，可以试试这两个动作。

1. 下巴后缩法

身体坐直/站直，眼睛平视前方；下巴水平向后平移；保持5秒，慢慢放松；每组10次。

2. 颈椎米字操

身体坐直/站直，双肩放松，全程缓慢匀速，用头部在空气中写“米”字，每个方向停留两秒。

来源：都市快报、杭州市第一人民医院

原标题：一男子毫无征兆突发脑梗，只因换了一个新枕头！或造成致命伤害，很多人都睡错了

本文转自：温州新闻网 66wz.com