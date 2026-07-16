健康真相NO.727丨一盘凉拌黄瓜致肝衰竭？医生建议：出现这种情况不要吃，直接扔掉

新华社微信公众号、人民日报微信、央视网 2026-07-16 10:37:27

福建一名男子因食用自家种植的黄瓜凉拌菜，由于察觉黄瓜异常苦涩，只吃下短短半根，没想到一小时后骤然出现剧烈恶心、呕吐、腹痛腹泻等症状，送医后确诊为葫芦素中毒。

近日有媒体报道，福建一名男子因食用自家种植的黄瓜凉拌菜，由于察觉黄瓜异常苦涩，只吃下短短半根，没想到一小时后骤然出现剧烈恶心、呕吐、腹痛腹泻等症状，送医后确诊为葫芦素中毒。

据福建省第二人民医院相关专家解释，黄瓜在遭受虫咬或发生基因突变时，会大量合成葫芦素B，这是一种高毒性化合物，其急性毒性甚至强于部分砒霜类物质，且耐热耐煮，常规烹饪无法破坏。该毒素可强力刺激胃肠道，并损害肝细胞，严重时足以引发急性中毒死亡。

因此，选购黄瓜时应以颜色鲜绿、闻之无酸异味者为佳；食用前务必切掉两端蒂头，并用舌尖轻舔断面，若苦味极重，则整根均应丢弃，切不可抱有侥幸心理，因为葫芦素无法通过日常处理方式去除。

除黄瓜外，葫芦、倭瓜等葫芦科果蔬同样存在类似风险，一旦食用时感到明显苦涩，并伴随恶心、呕吐或腹痛腹泻，就需高度警惕葫芦素中毒的可能，及时就医。

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原标题：一盘凉拌黄瓜致肝衰竭？医生建议：出现这种情况不要吃，直接扔掉

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