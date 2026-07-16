网传“九寨沟湖水靠颜料染色”纯属谣言（2026·07·16）

全国网络辟谣 2026-07-16 17:17:50

辟谣 网传“九寨沟湖水依靠颜料染色才呈现蓝色”系不实信息

详情：近日，网络流传“九寨沟湖水依靠颜料染色才呈现蓝色”相关视频，引发关注。对此，九寨沟管理局发布辟谣声明：视频拍摄地点并非九寨沟，网传染色说法纯属谣言。作为世界自然遗产、世界生物圈保护区，九寨沟五彩湖水是天然地质光学奇观，有完整科学依据支撑，全程不存在任何人工颜料干预。

九寨沟湖水独有的蓝绿色，由物理、化学、生物三重因素共同造就。从物理层面看，九寨沟高山湖泊水质洁净，水中悬浮物、浮游生物含量极低，水体透明度极高。太阳光包含红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等光线。红、橙、黄等长波长光易被水体吸收，蓝、紫等短波长光线更容易被散射，湖水因此呈现出鲜明蓝调。从化学层面看，流域水体富含钙、镁、碳酸氢根等离子，相互结合形成0.1至0.45微米的钙华微小颗粒，这类颗粒能够高效散射蓝绿光，进一步强化湖水艳丽色彩。从生物层面看，湖内藻类等水生生物会对光线进行二次反射，丰富水体色彩层次。除此之外，湖泊水深、四季更迭、阴晴天气、观赏视角不同，都会让湖水呈现出深浅不一的渐变色彩，造就九寨沟变幻灵动的水景特色。（来源：四川互联网举报辟谣平台、四川观察）

辟谣 新疆多地惊现发光不明飞行物？天文台辟谣：实为载人飞船穿越大气层所留飞行踪迹

详情：近日，网络平台流传多条拍摄于新疆阿勒泰市区、喀纳斯、禾木、可可托海等地的短视频，画面中高空出现带扇形光束、鱼尾状拖尾的发光物体，配文称“阿勒泰出现UFO”“在喀纳斯拍到不明飞行物、外星访客”，引发热议。经阿勒泰地区天文台、高崖子天文台核实，该景象并非外星不明飞行器，根据火箭云形态以及出现的时间、方位，这是俄罗斯“联盟2.1a”运载火箭发射后，过境新疆上空时留下的火箭云。北京时间7月14日22时48分，俄罗斯在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场发射联盟-2.1a运载火箭，火箭约于22时56分过境阿勒泰上空，网传画面正是此次载人火箭发射的飞行踪迹。

业内人士解释，火箭发射方向接近正东，因此会过境我国新疆北部；彼时阿勒泰上空处于晨昏线交接处，阳光可照亮火箭燃料燃烧形成的大量水汽，从而呈现伞状火箭云效果。当火箭二三级分离、二级执行钝化排空燃料时，释放的推进剂呈螺旋状扩散，便形成了网民所见的螺旋状发光物体。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号、新疆日报）

科普 警惕！暴雨预警期间这四类行为可能触犯法律

详情：当前正值主汛期和台风活跃期，短时强降雨、雷暴大风等多发频发，暴雨红色预警生效和极端天气期间，这四类行为将依法被严惩。

擅自折返引发险情或将追刑责。暴雨红色预警生效期间，各级政府及防汛应急部门依法发布的转移、疏散、就地避险等指令，具有法定强制效力。处于危险区域的人员，必须严格执行，按时撤离、转移至官方指定的安全安置点。因擅自返回危险区域引发险情、浪费或挤占公共救援资源的，需承担相应民事赔偿责任；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

散布灾情谣言将面临拘留罚款。极端天气期间，任何单位和个人不得通过短视频平台、社交群组、网络论坛等渠道，传播未经官方核实的积水灾情、人员伤亡、设施损毁、防控管控等不实信息。严禁使用AI软件恶意剪辑拼接、篡改灾情画面。编造、故意传播虚假灾情信息，严重扰乱社会秩序，构成犯罪的，依法追究刑事责任。因传播不实信息造成他人人身、财产损害的，还需承担民事侵权赔偿责任。

擅闯高风险区域损失自理。暴雨红色预警期间，山洪沟道、水库闸坝、封闭景区、户外营地等区域已全部纳入高风险管控。凡因个人擅自闯入、违规逗留导致遇险的，人身、财产损失由行为人自行承担；因违规行为触发应急救援、造成公共资源浪费的，将依法追究法律责任。

强令冒险作业将承担双重责任。暴雨红色预警期间，应全面落实停工、停业、停聚要求，用人单位强令劳动者冒险作业的，劳动者有权拒绝，且单位不得变相追责或解除劳动关系。因违规组织冒险作业、聚集活动造成人员伤亡或财产损失的，相关责任主体须承担行政与民事双重责任；涉嫌重大责任事故罪等犯罪的，将依法从严追究刑事责任。（来源：@应急管理部）

通报 黑龙江牡丹江依法查处两起涉汛网络虚假信息案

详情：近期，牡丹江部分地区遭遇强降雨，在众志成城、全力投入防汛救灾的关键时期，少数网民为博取流量、吸粉引流，编造传播涉汛虚假视频，误导群众、制造恐慌，干扰防汛工作秩序，被依法查处。

案例一：AI生成洪水视频造谣放大灾情

网民高某为吸引流量，利用AI工具生成“牡丹江大水淹没房屋”的虚假视频并在短视频平台发布，误导大量网民关注和讨论，影响防汛救灾工作正常开展。

案例二：剪辑往年汛情视频造谣引发恐慌

网民张某为博取关注，误将其他网民发布的往年汛情视频进行剪辑在短视频平台传播，并配文“江水还有半米就上岸了”，不实内容扩散后，引发部分当地网民恐慌，造成不良影响。

经核实，上述信息均不属实，网信、公安部门针对虚假信息及时辟谣，并对相关责任人依法查处。（来源：“网信牡丹江”微信公众号）

通报 山西一网民利用AI技术编造发布重庆水灾和火灾谣言，被行政处罚

详情：近期，山西吕梁网民张某某（男，52 岁）在短视频平台发布标注为“重庆洪水翻桥、铁路桥垮塌”和“重庆涪陵区高楼突发火灾”的视频，引发关注。经核实，网传信息系谣言。重庆涪陵、山西吕梁两地警方依法对此进行查处。经查，张某某为博眼球、赚流量、涨粉丝，明知重庆并未发生相关灾情，利用AI软件制作上述虚假视频并在网络传播，误导公众、引发恐慌，扰乱网络公共秩序。目前，山西吕梁警方已依法对故意虚构事实、扰乱公共秩序的张某某处以行政处罚。（来源：“重庆辟谣”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com