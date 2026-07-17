“全国教育辟谣”微信公众号 2026-07-17 11:29:37

暑假来临，研学市场热度持续攀升，“AI研学”“清北研学”等广告在社交平台、家长群频繁出现。部分机构借研学名义进行虚假营销，存在多类消费风险，损害家长和学生权益。

暑假来临，研学市场热度持续攀升，“AI研学”“清北研学”等广告在社交平台、家长群频繁出现。部分机构借研学名义进行虚假营销，存在多类消费风险，损害家长和学生权益。全国教育辟谣平台综合相关媒体报道和官方通报案例，梳理出研学消费中需警惕的三类套路及甄别方法。

研学消费中需警惕的三类套路

一是借名校名义虚假宣传。部分机构冒用清华、北大等高校名义，宣称“独家入校”“院士授课”，实际行程为校门口打卡。高校入校参观实行预约制，不存在面向商业机构的“专属研学通道”，此类宣传均为不实营销。

二是课程内容严重缩水。部分研学项目以航天、地质、非遗等专业主题为噱头，实际全程走马观花，无配套的探究任务或实操环节；将普通旅游线路简单包装后打上“研学”标签，收费大幅提高。

三是制造升学焦虑诱导消费。个别自媒体散布“研学履历影响升学”等不实信息，诱导家长高价报名。目前尚无政策将研学经历纳入升学依据。

家长如何甄别合规研学项目？

可从以下四步入手：

第一步：核验主体资质

报名前，核查机构营业执照、旅行社业务经营许可证，确认经营范围是否包含“研学旅行”或“教育咨询”相关内容。可通过“国家企业信用信息公示系统”查询机构注册信息和经营异常情况。不具备相应资质的文化传媒、教培机构自行组团，存在安全与维权风险。

第二步：审阅课程方案

报名前，要求机构提供完整的课程方案，包括课程目标、课时安排、教学方法和评价方式等。关注课程是否具备探究性、互动性与启发性，而非单纯的参观游览。

第三步：签订规范合同

文化和旅游部与市场监管总局已联合发布《研学旅游合同（示范文本）》，家长报名时应签订规范合同，清晰标注课程内容、师资配置、收费标准、退费规则及安全保障措施。机构承诺的项目应写入合同，避免仅凭口头约定。

第四步：核查安全保障

确认机构是否配备足额未成年人意外险和旅行社责任险；了解师生配比、随行医护人员安排；确认是否有极端天气、人员走失、意外伤害等应急预案。

家长在选购研学产品时，如遇以下情形应提高警惕

口头承诺“独家名校入校”“研学履历升学加分”“状元一对一全程辅导”等服务；

以“不参加研学，孩子升学失去竞争力”等话术制造焦虑；

以“内部小众团”为由拒绝出示资质、不签订规范合同。

提醒广大家长和学生：

研学相关政策信息可通过官方渠道查询核实，注意甄别非正规途径的“专属通道”“独家资源”等承诺。

如遇研学消费纠纷，可留存宣传截图、合同、缴费凭证，通过以下渠道反映——

市场监管投诉：12315（虚假宣传、无证收费）

文旅行业举报：12301（无旅行社资质组团）

政务综合热线：12345

短视频违规账号：可通过平台举报功能反映

来源：“全国教育辟谣”微信公众号

原标题：暑期研学产品怎么选？四步避开“只游不学”的坑

本文转自：温州新闻网 66wz.com