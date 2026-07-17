夏天空调这样用，小心电费“噌噌涨”

新华社 2026-07-17 11:29:37
炎炎夏日，空调是不是你的“续命神器”？但你知道么，它也是家里的“耗电主力”，用法不对，电费那是噌噌往上涨。

　　炎炎夏日，空调是不是你的“续命神器”？但你知道么，它也是家里的“耗电主力”，用法不对，电费那是噌噌往上涨。

　　温度开得越低越好？

　　不少人习惯将空调调至18℃甚至更低。事实上，制冷温度每调低1℃，耗电量就增加约5%至10%。低温会让压缩机持续高负荷运转，既费电又会加速设备老化。而且室内外温差过大，极易引发感冒和头痛。日常制冷把温度设为26℃，舒适又省电。

　　频繁开关空调能省电？

　　空调启动瞬间能耗最高，反复启停会大幅增加总耗电量。如果只是短时出门，比如1小时以内，不用关掉空调，把温度调高1至2℃就行，长时间外出关机更省电。

　　空调用了就完事，从来不洗？

　　这个细节很容易被忽略。如果空调滤网积满灰尘、滋生霉菌，不仅污染室内空气、诱发呼吸道问题，还会降低空调的制冷效率，增加耗电量。建议每隔一两个月清洗一下滤网，每年给空调做一次深度清洗。

　　辟谣侠温馨提醒：掌握这些实用小技巧，既能安心享受清凉，又能牢牢守住钱包。

　　来源：新华社

　　原标题：夏天空调这样用，小心电费“噌噌涨”

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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