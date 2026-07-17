气象台不敢报40℃？真相来了！（2026·07·17）

全国网络辟谣 2026-07-17 19:39:06

辟 谣 气象台不敢报40℃？真相来了！

详情：近日，网上出现了气象台刻意不报40℃的热搜。不少网友表示热晕了，有网友质疑为什么感觉已经超过40℃了，预报却没有到40℃？也有网友质疑感觉天这么热，为什么气象部门不发高温预警信号？是不是气象部门不敢预报高温？

1.关于预报温度的真相：高温低报或是高温不报是不存在的。

体感温度和预报温度不是一回事儿。天气预报中的温度是气象观测站里距离地面1.5米百叶箱中温度计所测量的大气温度。该标准由世界气象组织制定，是为了让全球气温有统一的可比较性。

体感温度受气温（预报温度）、湿度、风速、辐射、人体感受差异等因素的影响。研究表明，夏季中午至午后（12时至14时）柏油路地面与观测站中草坪上方1.5米处的温度差可能超过10℃。所以会出现网友提到的“感觉已经超过40℃了，预报却没有到40℃”的情况。

2.关于预警信号的真相：预警信号发布是有标准的。

未来连续三天日最高气温在35℃以上才会发黄色预警信号，如果目前只有两天日最高气温超35℃，就不会发。

小贴士：高温预警信号分为三级：

黄色：连续三天日最高气温将在35℃以上

橙色：24小时内最高气温将升至37℃以上

红色：24小时内最高气温将升至40℃以上

（来源：“中国气象”微信公众号）

辟 谣 网传“广东珠海中考统招分数线提前公布”不实

详情：近日，继广东省珠海市教育局公布中考成绩以来，各大社交媒体出现多种版本的2026年珠海高中录取分数线，吸引大量网友关注。教育局招生办7月15日予以回应：2026年中考普通高中录取最低控制分数线和第一批次学校统招生投档分数线将在7月20日（周一）发布，请勿相信网上流传的分数线。

教育局同时提醒广大考生和家长朋友，中考录取分数线严格按照中考细则确定。各校招生投档分数线是该校录取的最后一名考生的中考成绩。该分数线由学校招生计划数、考生志愿和中考分数综合确定，不是人为划定的。（来源：“广东网络举报”微信公众号）

误 区 维生素D缺乏是因为过度防晒吗？

真相：维生素D是一种重要的激素前体，主要通过皮肤在阳光照射下产生。防晒霜可有效防止皮肤癌和其他光损伤，但也会一定程度阻碍合成维生素D。

而维生素D来源不仅限阳光照射，还包括饮食和补充剂。鱼类、蛋黄和强化食品，都能提供身体所需的维生素D。年龄、肤色、地理位置和生活方式等也会影响体内的维生素D水平。如老年人的皮肤合成维生素D能力较低，深色皮肤的人需要更多阳光暴露才能合成同等量的维生素D。

因此，缺乏维生素D的人，不能仅归因于过度防晒。正确的做法是平衡防护和阳光暴露、多吃富含维生素D的食物，如果生活在高纬度地区冬季获得阳光照射时间短，或长时间在室内工作，也可以用强化食品来补充。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 四川仁寿查处一起编造涉暴雨灾情谣言案件

详情：近日，四川省眉山市仁寿县公安局网安大队联合大化派出所成功查处一起虚构事实扰乱公共秩序案件。一则仁寿县城遭暴雨严重内涝、城区被淹的短视频在网上传播，不实内容引发不少市民恐慌热议，不仅扰乱了群众正常生活，更对当地防汛工作开展造成不良影响。

经查，违法行为人李某为博取流量、吸引眼球，刻意将外地及往年的暴雨受灾画面移花接木，搭配误导性文案，擅自发布传播。到案后，李某对其编造散布谣言、扰乱公共秩序的违法事实供认不讳。仁寿公安依法对李某予以行政处罚，并责令其立即删除所有不实信息，以正视听。（来源：“四川举报辟谣”微信公众号）

通 报 “高考估分715查分299”系AI谣言，造谣者被依法行政拘留

详情：近日，网文《高考估分715查分299，女孩称试卷不是自己的》在网络平台大范围传播，引发大量网民热议。经四川省绵阳市教育体育局、四川省教育考试院联合全面核查，整篇内容纯属人为编造的不实谣言。

发布人周某为福建厦门籍网民，借助人工智能工具批量生成虚假网文，凭空捏造“绵阳考生周某禾”成绩极端反差事件，虚构各科分数，杜撰“调阅电子答卷核对笔迹发现不一致”等虚假情节，刻意制造“高考答卷调包”负面传言。核查显示，本地无姓名为周某禾的考生，帖文中全部成绩、答卷复核流程均与官方高考管理规章制度严重不符。周某的核心目的是制造流量热度、借机非法牟利。

目前周某已被公安机关抓获，绵阳市公安机关依法对其作出行政拘留处罚，并依法办理异地拘留执行手续。（来源：“红星新闻”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com