健康真相NO.728丨“水八仙”里的清补高手！医生点名：夏天吃对了，不上火又不伤正

人民网科普 2026-07-18 23:06:26

最近持续高温闷热

你是否感到烦躁、浮肿、夜里睡不踏实？

推荐你吃点莼菜

不仅有助于解暑热、除烦渴

还能提高免疫力

快来了解↓

夏季推荐：常食用莼菜

1.解暑热、除烦渴

夏季天气炎热，人体易出汗，汗为津液，所以夏天人体容易耗气伤津，出现乏力、口干等不适症状。

莼菜味甘性寒，含有丰富的黏液，是生津佳品，清热又不伤阴，有助于解暑热、除烦渴。

2.呵护肠胃

夏季天气炎热、多雨，长期处于又湿又热的环境下，容易腹泻。

莼菜的黏液有助于吸收毒素，缓解因湿热引起的腹泻。此外，莼菜滑利又渗湿，可以促进胃肠道蠕动，帮助消化。

3.缓解心烦失眠、急躁易怒

夏季天气炎热，暑热易扰心，容易令人心烦失眠、急躁易怒。

莼菜富含锌，可以帮助调节神经递质，有助于缓解心烦失眠、急躁易怒。

小贴士：野生莼菜是我国二级保护植物，不能私自采摘；市面上可供大家烹饪食用的，全部为人工种植莼菜，可放心购买。

莼菜对身体还有这4点好处

1.增强免疫力

莼菜含有的丰富黏液是一种酸性多糖，不仅使莼菜口感滑软、细嫩，食用后还可以通过多种途径“唤醒”和“激励”免疫细胞，有助于增强人体免疫力。

2.有助于减重

每100克莼菜的热量为21千卡，适合肥胖人群、减重人群食用。

3.促进发育

莼菜中的锌含量比较丰富。锌具有促进发育的作用，小儿食之，可以益智健体、预防多动。

4.辅助治疗疮毒

莼菜除了可以作为食物食用，还可以外用。将莼菜捣碎后敷在皮肤患处，可以辅助治疗疮毒。

小贴士：莼菜的透明黏液富含酸性莼菜多糖，是营养与顺滑口感的关键。它有修复胃肠黏膜、抗氧化、抗炎、调节免疫及辅助调节糖脂代谢等多重养护作用，因此，清洗时切勿反复揉搓、长时间浸泡，以免洗掉这层珍贵的营养精华。

唯有莼菜清补两不误

水八仙包含莼菜、茭白、莲藕、荸荠、菱角、芡实、茨菰、水芹八种水生食材。水八仙大多偏向清热祛湿或者健脾收敛，唯独莼菜兼具清热、滋阴、调节免疫，属于清补类的食材，既能降火又不伤正，体虚上火人群可以放心食用。

其余七种水八仙功效与食用注意：

莲藕：清热生津、健脾止血，淀粉含量偏高，控糖人群需减少食用。

茭白：利尿祛湿、清湿热，改善下肢水肿，适合湿热便秘人群，空腹不宜多吃。

荸荠（马蹄）：清肺泻火、利咽化痰，是水八仙里寒性最强的，脾胃弱慎食。

菱角：健脾益气、解酒，淀粉含量高，多食易胀气。

芡实：固脾止泻、益肾固精，收敛性强，便秘人群忌食。

茨菰：解毒消肿、散结，药性偏外用，含微量刺激性物质，不可长期大量食用。

水芹：平肝潜阳、清肝胆湿热，性质偏凉，经期女性少吃。

这两类人群需注意

吃错易伤身

1.脾胃虚寒人群

平时经常腹痛腹泻、怕冷、大便稀溏，不建议单独大量食用。如果想吃，可以搭配银鱼、生姜一同烹饪，中和寒性。

2.大病初愈、脾胃虚弱人群

大病过后消化能力偏弱，大量食用会加重肠胃负担。

需注意：孕妇、经期女性仅可少量食用，不建议频繁食用。

本文转自：温州新闻网 66wz.com