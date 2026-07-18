健康真相NO.729丨长期睡眠不足易诱发身体慢性炎症？科学调养方法请收好

人民网科普 2026-07-18 23:08:48

你经常缺觉吗？研究发现，经常缺觉的人全身都处于炎症状态。如何缓解？往下看，学会这几招，助你拥有好睡眠↓↓

睡眠不足

可能会引发全身“炎症风暴”

一项研究发现，睡眠不足会引发全身“炎症风暴”。睡眠不足导致非特异性炎症标志物C反应蛋白的含量明显增高。这种蛋白是心血管疾病、卒中、癌症、抑郁症等多种疾病问题的一个预测因子。

短期缺觉的影响

当我们睡眠不足时，会出现炎症细胞的渗出或者炎症因子的释放，从而产生炎症反应。偶尔一两天睡眠不足或睡眠不规律，对身体影响通常不大。

长期缺觉的危害

经常缺觉最主要的危害是会使人长期处于应激状态，导致机体免疫力下降，增加代谢性疾病、癌症、精神疾病等的发病风险。

心脑血管疾病、呼吸系统疾病、神经退行性疾病、肿瘤等都跟机体全身慢性低度炎症相关。

当有以下几个表现，说明身体正在提醒你，需要好好睡觉了：总感觉饿、体重增加、易冲动、记忆力减退、工作能力变差、运动技能下降、经常生病、看不清、皮肤变差、白天打盹儿。

几个方法

帮你缓解炎症水平

2024年，清华大学体育部在运动科学领域权威期刊《体育科学杂志》刊文提醒，每天进行20分钟中等到剧烈的体力活动，能缓解相关炎症水平。

中强度运动时心率为100～140次/分钟，活动时能感觉到出汗，呼吸比较急促，略感吃力。例如：健步快走、骑自行车、游泳等。可根据自身情况，减少久坐并适当增加身体活动来缓解炎症。

此外，多吃这些食物有助于抗炎：

■全谷物

糙米、燕麦、荞麦、黑米、玉米、大麦、薏米等全谷物，具有抗炎效应并有利于维持稳定血糖水平。

■不饱和脂肪酸

三文鱼、金枪鱼等鱼类，核桃、杏仁等坚果，橄榄油、菜籽油等都富含不饱和脂肪酸，有利于身体形成抗炎内环境。

■优质蛋白质

鱼类、鸡蛋、牛肉等，尽量少食用加工肉类。

■蔬菜和水果

菠菜、油菜、芹菜等深色蔬菜，以及苹果、梨、橘子等水果，具有较好的抗炎活性。

试试这几招

祝你拥有好睡眠

揉揉耳朵助睡眠

搓搓耳朵边儿，提提耳朵尖儿，揉揉小耳垂，安眠好入睡。通过按摩耳朵，来改善脏腑气血、养心安神。

动作要点

1.搓耳根：把耳根搓热。因为耳前耳后都有耳部淋巴，淋巴有提高免疫力、排毒的作用。

2.拉耳尖：用食指和拇指揉按耳部三角窝，揉按10下左右，然后向上向外提拉耳朵尖。

3.揉耳垂：环揉耳垂10下左右，然后往下牵拉。

需要注意的是，耳朵有外伤或内耳有疾病的人群不适合用此方式助眠。

喝杯安眠茶

一杯安眠茶，帮助缓解入睡困难。取酸枣仁（养心补肝）、合欢花（疏肝理气、解郁安神）、白菊花（清热、清肝火）各10克，加水煮制成代茶饮。睡前半小时至一小时饮用。

改善睡眠别错过这个动作

失眠、易醒、睡不着？不妨试试八段锦第五式“摇头摆尾去心火”。通过“摇头摆尾”的动作，达到调理脏腑机能的作用。

本文转自：温州新闻网 66wz.com