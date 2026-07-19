阿勒泰惊现UFO？天文台回应来了

“新疆网络辟谣”微信公众号 2026-07-19 10:38:00

近日，网络平台流传多条拍摄于阿勒泰市区、喀纳斯、禾木、可可托海等地的短视频，画面中高空出现带扇形光束、鱼尾状拖尾的发光物体，配文宣称“阿勒泰出现UFO、在喀纳斯拍到不明飞行物、外星访客”，引发网民大量转发猜测。

针对网络热议，新疆阿勒泰地区天文台核实该景象并非外星不明飞行器，实为“北京时间7月14日22时48分，在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场，俄罗斯发射了联盟-2.1a运载火箭，约22时56分，火箭穿过了阿勒泰的大气层，大家拍到的画面是这次载人火箭发射的飞行踪迹”。

“火箭发射方向接近正东方向，所以会过境我国新疆北部，同时刚好处于晨昏线交接的地方，太阳可以照亮火箭燃料燃烧形成的大量水汽，就生成了伞状火箭云的效果。”航天摄影师周权解释说，当火箭二三级分离，二级做钝化排空燃料时，释放出来的推进剂呈螺旋状扩散，于是就出现了网友看到的那种螺旋状发光物体。

温馨提醒：面对各类猎奇类网传短视频，广大网民请理性分辨、提升科学辨别能力，切勿盲目转发扩散未经核实的信息。

本文转自：温州新闻网 66wz.com