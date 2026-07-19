“高考估分715查分299”？警方通报

红星新闻 2026-07-19 10:39:44

近日，一篇题为《高考估分715查分299，女孩称试卷不是自己的》的网文在网络平台大范围传播，引发大量网民热议。

近日，一篇题为《高考估分715查分299，女孩称试卷不是自己的》的网文在网络平台大范围传播，引发大量网民热议。

经四川绵阳市教育体育局、四川省教育考试院联合全面核查，整篇内容纯属人为编造的谣言。7月16日，记者从绵阳警方获悉，该帖发布人周某为福建厦门籍网民，其借助人工智能工具批量生成虚假网文。目前，周某已被公安机关抓获，绵阳市公安机关依法对其作出行政拘留处罚，并依法办理异地拘留执行手续。

周某发布的虚假帖文

在帖文中，凭空捏造“绵阳考生周某禾”成绩极端反差事件，详细虚构各科分数，杜撰“调阅电子答卷核对笔迹、笔迹不一致”等虚假情节，刻意制造“高考答卷调包”负面传言。经绵阳市教育体育局、四川省教育考试院联合全面核查，本地无姓名为周某禾的考生，帖文中全部成绩、答卷复核流程均与官方高考管理规章制度严重不符，整篇内容纯属人为编造的谣言。

经绵阳警方调查，该帖发布人周某为福建厦门籍网民，其借助人工智能工具批量生成虚假网文，核心目的是制造流量热度、借机非法牟利。为博取网络眼球、赚取不当收益，其利用AI技术编造涉考虚假信息。

目前，周某已被公安机关抓获，绵阳市公安机关依据自2026年1月1日起实施的新修订《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十九条之规定，对其作出行政拘留处罚，并依法办理异地拘留执行手续。

本文转自：温州新闻网 66wz.com