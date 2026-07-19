掌上鹿城 2026-07-19 11:29:39

“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动将于7月20日在温启幕，在为期三天的活动中，媒体采风团将深入鹿城、瓯海、龙湾等地，走进产业一线，探访文化地标，实地探访温州高质量发展的生动实践。位于鹿城的温州朔门古港考古遗址公园便是其中之一。活动前夕，记者走进这片埋藏着千年海丝密码的土地，探寻鹿城如何在遗址保护与城市更新的“博弈”中，走出了一条“双赢”之路。

朔门古港航拍

这一切，始于多年前一次看似意外实则必然的“邂逅”。2021年10月，鹿城区望江路下穿隧道工程施工时，沉睡近千年的朔门古港码头遗存重见天日。面对这一“国内唯一、世界罕见”的考古发现，当地决策层迅速按下工程“暂停键”。一场关于“路让文物”还是“文物让路”的抉择，最终让位于“通盘谋划、一体推进”的思路。此后的十余次专题会议，反复论证的并非要不要保，而是如何保得更好、更有价值，如何在守护文脉的同时，让城市生活更美好。

规划先行，是这场“双向奔赴”的基石。鹿城突破了传统文保“围栏式”的封闭思维，将遗址核心区拓展至2.6万平方米，并高标准编制保护规划与考古遗址公园规划，布局“五带”空间，让这里不再是一个需要买票进入的“文化孤岛”，而是与城市肌理深度融合的“无界公园”。漫步其间，考古现场实景与数字影像交织，十大文化节点次第铺陈，市民亦可在江风习习中触摸历史，“潮起朔门”的繁华盛景从书本中跃然而出，真正实现了文物资源的开放共享与文化成果的全民普惠。

如果说“打开围墙”是格局的体现，那么“微改精提”则彰显了绣花般的耐心与匠心。在古城更新中，鹿城没有选择大拆大建的“大尺度改造”，而是尊重古城鱼骨状街巷肌理，推行“容缺收购、自愿改造”与“微改造、精提升”。一砖一瓦间，修旧如旧，“三馆一铺一街区一驿站”匠心独运，原汁原味地传承了千年斗城的市井烟火气，以“渐进式更新”留住乡愁，更以精细化的城市管理，让老街巷在古朴中透出秩序井然与安全宜居，实现了文脉传承与民生改善的相融共生。

遗址保护的生命力更在于“活态传承”。面对文保项目“重建设轻运营”的共性难题，鹿城引入了专业的市场化运营机制，以“15%公共文化空间+85%商业业态”的科学布局，为古老遗址注入现代消费活力。瓯塑、夹纻漆器等本土非遗与溢香厅古港宴等新潮业态交相辉映，主理人经济与慢闪市集激发了周边居民自主改造、自主经营的热情。如今，在这里，文化不再是束之高阁的展品，而是可品尝、可体验、可带走的城市记忆，文化效益正源源不断地转化为社会效益与经济效益。

从入选2022年度全国十大考古新发现，到2025年写入人教版历史教科书，再到今年4月考古遗址公园正式开园，朔门古港的“金名片”愈发闪亮。记者了解到，仅“五一”假期，这里便已吸引了32.5万人次打卡，累计接待游客已超156万人次。它不仅是温州作为“海丝”重要节点的实证，更成为观察浙江在高质量发展中实现文物保护与城市更新有机统一的生动窗口。随着此次网络主题宣传活动的开启，这份跨越千年的“海丝密码”，正待被更多人阅读、解读与传播。

来 源：掌上鹿城

原标题： “在温州看见创新中国”网络主题活动启幕前夕 探访朔门古港的蝶变密码

本文转自：温州新闻网 66wz.com