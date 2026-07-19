温州龙湾用本土硬核科技闯出新赛道
龙湾融媒 2026-07-19 11:26:39
温州龙湾深耕眼健康、新能源两大科创赛道，以产学研融合突破国外技术垄断！中国眼谷联动温医大顶尖眼视光科研平台，实现眼科检测、全飞秒设备全国产替代，大幅压缩设备成本，集聚超770家眼健康企业；瑞浦兰钧自研问顶电池刷新行业能量密度标准，首创SCL模切工艺攻克电芯专利壁垒，搭建动力、储能全系列自研电池体系。用本土硬核科技打破海外垄断，以细分赛道创新激活区域产业新动能！
来 源：龙湾融媒
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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