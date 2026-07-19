龙港融媒体 2026-07-19 11:28:43

依托北京大学顶尖科研资源，龙港高端量子科技研究院持续深耕量子科技前沿领域，推动核心技术研发与本地产业深度融合。目前，研究院各项科研试验稳步推进、产业化落地工作有序铺开，为龙港传统产业转型升级、新兴产业迭代发展注入硬核科技动能。

近日，记者走进龙港高端量子科技研究院的实验室，科研人员正精准调试量子选频半导体激光器的起振状态，并针对激光频率稳定度、线宽等方面开展测试，各项科研试验有序推进。

“这个领域的核心突破，在于将测量精度提升。”龙港高端量子科技研究院执行院长韦强介绍，依托原子与量子技术，测量精度能够实现比传统手段提升10倍至1000倍的跨越，为前沿科研与产业应用筑牢技术根基。

记者了解到，该研究院聚焦量子精密测量、激光光谱前沿研究方向，借力北京大学雄厚科研力量，充分发挥龙港产业转化优势，以激光与光电子技术带动量子科技产业迭代升级。

值得关注的是，研究院研发的激光器设备及量子技术，不仅可应用于量子精密测量、重力仪、磁力仪等领域，更能精准适配龙港本土特色产业需求，为传统产业智能化、精细化升级赋能提速。

“以量子传感器技术为例，可深度融入传统印刷产线的温度传感、重力传感、压力传感等环节，大幅提升产线的感知精度与自主生产能力。”韦强介绍道。

龙港高端量子科技研究院于今年一月正式落地，以北大—龙港高端量子科技联合实验室为重要平台，聚力推进量子精密测量核心技术攻关和产业化落地，各项工作稳步开展，研究院现已进入常态化运营阶段。

谈及后续规划，韦强表示：“现阶段我们正全力复现北京大学的核心技术，待技术验证完成后，将重点落地产品工艺环节，同步推进产业化公司组建，实现相关产品的本地化生产与市场化推广。”

来 源：龙港融媒体

原标题： 从实验室到生产线！量子科技赋能龙港产业发展

记者：邓雨薇 方崇杰 摄影：邓雨薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com