在温州看见创新中国：解码鹿城“AI+影视”的出海雄心

掌上鹿城 2026-07-19 21:30:37

温州率先提出打造人工智能创新发展先行市和“AI示范应用第一城”战略目标，挂牌成立全国首个地市级人工智能局，并提速建设一批千卡级算力中心。Douju AI的诞生，正是这波大潮中一朵引人注目的“浪花”。

7月20日，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动将在温州启幕。在为期三天的活动中，由知名媒体从业人员组成的媒体采风团将深入鹿城、瓯海、龙湾等地，走进产业一线、探访文化地标，实地感知温州高质量发展的生动实践。这座因商脉绵长而闻名的城市，如今正用代码、算法和光影交织的数字语言，与世界展开新的对话。在鹿城，一家年轻的科技企业——温州金酷网络科技有限公司，用一款名为“Douju AI”的互动影视创作平台，把“一人一电脑，一小时产出一部20分钟短剧”的想象变为现实，推动文化“新三样”迈向更广阔市场。

今年是“十五五”开局之年，国家规划纲要将“全面实施‘人工智能+’行动”列为重点，推动人工智能全方位赋能千行百业。温州率先提出打造人工智能创新发展先行市和“AI示范应用第一城”战略目标，挂牌成立全国首个地市级人工智能局，并提速建设一批千卡级算力中心。Douju AI的诞生，正是这波大潮中一朵引人注目的“浪花”。

Douju AI究竟是一款怎样的“神器”？

今年5月，Douju AI互动影视创作平台在深圳文博会上正式全球首发。6月，在第22届中国国际动漫节上，Douju AI影游引擎Beta2.0版本发布，实现了真人实拍画面精准适配、电影级画质与光影渲染、完整剧情叙事与商用级成片标准四大核心功能升级，其真人实拍互动分支引擎也同步宣布免费开放。

Douju AI推介会

技术层面，Douju AI实现了两大核心突破：一方面，能处理上百万字的剧本，自动分析人物关系和情节线索，过去需要程序员完成的复杂设置，如今只要“说人话”就能搞定。另一方面，突破了AI视频“只能生成十几秒”“人物形象不统一”等瓶颈，可生成角色稳定、画面连贯的长视频，并实现跨素材的角色、场景统一联动，从根源上解决形象突变和画面穿帮问题。目前，金酷网络出品的两部AI漫剧《洪荒天子》《赛博大佬帮》已在全球同步上映，国内登陆红果、抖音、腾讯、爱奇艺等主流平台，海外登陆YouTube、Instagram、Facebook，让承载中华优秀传统文化的数字内容，以更低成本、更高效率走向世界。

为激活全球创作生态，今年3月，首届“Douju”全球AI互动影视创作大赛在鹿城启动，面向全球征集作品。截至6月中旬，报名人数已超8000人。大赛设S+至A级分级奖励，单部作品最高可获27万元综合扶持。大赛更是提出“一人OPC公司”概念，即借助Douju AI制作器，单个创作者可身兼导演、策划、设计等多重角色，实现创作效率提升30倍、成本缩减88倍。即使是零基础用户，也能快速完成悬疑、科幻、国风等不同题材的作品，最终录用作品将获得一键化出海与发行支持。

一场双向奔赴的产业雄心

创始人葛斌斌

Douju AI平台的背后，站着一位温州人——金酷网络创始人兼CEO葛斌斌。他曾是中国网游界元老级人物，2003年创立金酷游戏，后出任盛大金酷CEO，被誉为“中国网游联运之父”。2025年8月，作为温商回归重点项目，金酷网络落地温州AI动漫影视产业园（漫谷），将葛斌斌20余年在游戏与互联网行业的深厚积累带回故土。

温州AI动漫影视产业园（漫谷）

这次回归并非偶然。彼时的鹿城，正以中国（温州）智能谷为核心引擎，加速抢占人工智能新质生产力赛道。目前，鹿城已引进巨量引擎、九号科技等头部人工智能企业，设立百亿元人工智能产业引导基金，连续两年联合中国人工智能学会举办中国人工智能数字创新大会。其中，智能谷已集聚AI领域企业超800家，成功入选省级未来产业先导区培育名单。

漫谷园区办公

一方有产业雄心，一方有技术积淀。鹿城完善的人工智能产业生态、精准的扶持政策与葛斌斌团队的创业愿景高度契合。金酷网络入驻的温州AI动漫影视产业园（漫谷），是温州首个集“商业消费、产业孵化、人才培育、出海赋能”于一体的动漫游戏主题孵化园，拥有6300平方米创作空间。鹿城从空间、服务、要素、人才、金融五个维度构建政策保障体系，设立总额1500万元算力专项补贴，并在“浙里办”APP上专属设立“鹿城OPC专区”，集成全链条线上服务，为入驻企业提供全方位支持。

更值得关注的是，依托Douju AI引擎技术支撑和OPC社区生态体系，漫谷正加速汇聚创作者资源、拓展海外发行渠道。当千年斗城遇上人工智能，当温商回归遇上文化“新三样”出海的时代机遇，鹿城正在用一场“AI+影视”的产业实验，书写“创新鹿城”的崭新章节。

来 源：掌上鹿城

原标题： 在温州看见创新中国：解码鹿城“AI+影视”的出海雄心

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com