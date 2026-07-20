健康真相NO.729丨第一批用小拇指做“手机支架”的受害者出现了？医生提醒

“科普中国”微信公众号？ 2026-07-20 09:47:07

日常用小拇指托手机真的会导致骨头永久变形，甚至需要冲击波治疗吗？今天我们就来详细了解一下！

你是怎样拿手机的？

近日，关于“玩手机致小拇指骨头变形”引起网友热议。很多网友看着自己“变形的小拇指”沉默了……

图源：某社交平台

网上甚至流传很多视频，有些配文称：这是每天长时间玩手机造成的“关节变形炎症”，需要冲击波治疗。

图源：某社交平台

那么，日常用小拇指托手机真的会导致骨头永久变形，甚至需要冲击波治疗吗？今天我们就来详细了解一下！

小拇指托手机，

真的会导致骨头永久变形吗？

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“凹痕”是怎么来的？

单手握手机时，很多人会让手机下缘落在小拇指中节或末节附近，把它当成一块“小托板”。局部软组织持续受压，加上手指长时间保持屈曲或侧偏，放下手机后确实可能看见一道凹痕。若凹痕在改变姿势、停止承托后逐渐变浅，更支持它是压力造成的软组织印记，而不是骨头被压弯。

医学上说的“变形”，通常意味着持续存在的结构改变，需要结合病史、查体，必要时再通过X线等检查确认，关节炎也不能靠外观凹槽诊断。疼痛、晨僵、肿胀、活动受限及影像学改变，和单纯“看起来有个坑”，不是一回事。

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骨性变形目前尚未证实

目前专门研究“小拇指托手机会不会变形”的文献很少，而且结论并不一致。

2020年，研究人员对143名年轻人的双手照片进行比较，没有发现手机握持方式、每天使用时长或使用年限与左右小拇指不对称存在显著关系。

2024年一项纳入101名成年人的横断面研究显示，每天使用手机较久者更常报告小拇指不适；每天使用超过4小时的64人中，有9人被观察到外形差异。然而，X 线并未显示骨骼或关节角度发生相应改变。该研究样本较小，也没有记录主要持机方式和累计使用年限，因此只能提示“使用时间与症状或软组织外观有关”，不能证明手机导致永久畸形。

因此，比较稳妥的表述是：长时间承托可能影响局部软组织轮廓并引发不适，但“把第五指骨和关节压变形”尚未得到可靠证实。研究中采用的“4小时”只是分析分组点，不是公认的安全线或致畸阈值，网传的“每天8小时必然变形”同样没有科学依据。

真正需要防的，

是过度使用带来的疼痛和麻木

2026年一篇系统综述汇总了42项研究、超过6.7万人，发现长时间或重复使用手机与多种手腕、手部问题存在关联，较常见的是拇指侧腱鞘炎、腕管综合征和肌腱炎。不过，大多数原始研究是横断面研究或个案报告，长期随访很少，所以目前更适合说“有关联”，而不是简单断言“手机一定导致某种疾病”。

具体以下这些行为，可能与手部出现的不适有关联：

局部受压：小拇指长时间托住手机，可能出现酸痛、压痛、发麻或短暂刺痛。

固定姿势：持续用力握持、手腕弯曲或向一侧偏，会增加手部和前臂肌肉疲劳。

重复操作：频繁打字、滑动和单拇指操作，更容易把负担集中在拇指和腕部，而不只是小拇指。

神经受压：如果无名指和小拇指一起麻，尤其在长时间屈肘、撑着肘部或睡觉时明显，要考虑尺神经在肘部受压；问题未必出在小拇指本身。

因此，想要手指轻松一点，可以尝试这样做：

1. 别让小拇指长期充当“手机支架”。尽量双手持机，或使用指环、握持配件和桌面支架，把手机重量分散到掌部和更多手指。

2. 经常换手、换姿势。长时间看视频时把手机放到支架上；打字和滑动时交替使用双手，减少单个拇指和小拇指持续负荷。

3. 每隔约30分钟做一次短暂休息。放下手机1~2分钟，轻轻张开和握拢手指、放松手腕、伸直肘关节。出现疼痛或麻木时，不要硬撑着继续刷。

4. 减少不必要的重复操作。可适当使用语音输入、放大字体和快捷回复，降低高频打字、滑动带来的负担。

5. 小拇指发麻时，也要管好肘部。避免长时间屈肘打电话、趴桌刷手机或让肘部压在硬边上；睡眠时也不要总把肘关节紧紧弯着。

这些情况，别只当成“手机压的”！

无痛、短暂的压痕通常不需要特殊治疗，先改变持机方式并观察即可。但如果出现以下情况，建议到骨科手外科、手足外科或康复医学科就诊：

疼痛或肿胀持续：减少使用、改变姿势后仍不缓解，或逐渐加重，并伴发红、发热。

活动异常：手指弹响、卡住、不能正常屈伸，或外伤后突然出现歪斜。

神经症状：小拇指和无名指持续麻木、握力下降、容易掉东西，甚至出现手部肌肉萎缩。

外形持续变化：原本没有的弯曲或关节隆起越来越明显，而不是放下手机后逐渐消退的压痕。

医生会根据具体情况决定是否需要X线、超声或神经电生理检查，治疗方式也会因人而异，个人切勿仅凭网络图片和视频等自行决定。

来源：“科普中国”微信公众号

原标题：第一批用小拇指做“手机支架”的受害者出现了？医生提醒

作者：纪刚（河北医科大学第一医院骨科副主任医师、中国康复医学会再生与康复委员会委员）

本文转自：温州新闻网 66wz.com