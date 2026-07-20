温州日报 2026-07-20 09:51:56

不法分子打着“时薪高、上岗快、包对接”等幌子，设下虚假家教中介骗取中介费的骗局，让不少求职者既破财又费心。

暑期来临，不少在校学生与时间充裕的上班族都打算找份家教兼职，既能积累实践经验，也能赚取一份收入。然而，不法分子却盯上了这一需求，打着“时薪高、上岗快、包对接”等幌子，设下虚假家教中介骗取中介费的骗局，让不少求职者既破财又费心。

近日，鹿城的阮先生就掉入了这样的陷阱。阮先生从事翻译工作，暑期时间相对充裕，便想找一份家教兼职补贴家用。不久前，他在网络上看到一则家教招聘信息，对方宣称岗位时薪高、时间灵活，由中介全程对接，并且保证上岗，还标注“免费推荐，仅收少量中介费”。阮先生十分心动，随即主动加入相关群聊，并添加了中介人员。

该人员自称是正规家教中介，详细询问了阮先生的专业、教学经验等信息后，表示手头有多份匹配的家教订单，只需缴纳600元中介费，即可对接家长，还承诺中介费可从首月工资中抵扣。阮先生在给对方转账的过程中发现，对方账户存在异常，可当他询问时，对方却以“刚加上好友，系统存在风控”为由搪塞过去，阮先生未多留意，便完成了转账。

很快，中介推来了一位“家长”的微信，阮先生与对方详细沟通了教学计划等内容，本以为一切都谈妥。可这位“家长”却总以孩子生病、有出行计划等各种理由拖延开课。等了半个月后，阮先生再次尝试联系对方，却发现“家长”再也没回复过信息。他回头找中介沟通，谁知中介也始终视而不见。

察觉到不对劲的阮先生，将自己的经历发到了此前加入的家教群里，这才发现遭遇骗局的远不止他一人——群里还有3名找家教兼职的大学生，也遭遇了一样的诈骗套路，中介给所有缴纳了中介费的求职者推送的“家长”都是同一个账号，所谓的家教订单根本不存在，从头到尾都是中介自导自演的骗局。

阮先生在群里表示要报警后，很快就被移出群聊，中介也将他的微信彻底拉黑。最终，他不仅损失了600元中介费，还耗费了大量时间精力。

目前，该案件正在进一步侦办中。

警方提醒广大求职者，务必提高警惕，守住财产安全防线：

1.选取正规渠道求职：尽量通过官方与校园推荐、正规综合招聘与兼职平台等可靠渠道寻找兼职，切勿轻信陌生社交群、网络小广告中的无资质信息；

2.拒绝提前缴纳费用：凡是要求在入职前缴纳中介费、押金、服装费、保证金的，一律高度警惕，正规机构不会在提供服务前收取高额费用；

3.核对对方身份资质：对接中介、雇主时注意核实身份信息，遇到反复拖延上岗、理由漏洞百出的情况，及时止损；

4.遇到诈骗及时报警：一旦发现遭遇诈骗，妥善保存聊天记录、转账凭证等证据，第一时间拨打110报警求助。

来源：温州日报

原标题：时薪高上岗快？交完600元直接失联 警惕虚假家教中介

记者 杜一川 通讯员 张海炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com