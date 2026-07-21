夫妻俩为博流量，编造“孩子走丢”谣言被依法处罚

“公安部网安局”微信公众号、南方都市报 2026-07-21 10:27:48

“你现在沉着冷静地告诉我，小宝是不是不见了？现在小宝在哪里，你赶紧找定位想办法！”

“我一直找到现在，所有人分到几个区里找去了。”

6月21日晚，一对夫妻主播刘某康和李某倩，在直播时称他们未成年的孩子走丢了，并且情绪激动，相互指责。直播间中，还有一名观众刘某云不断拱火，气氛十分紧张。

但是，他们万万没想到，热心网友出于担忧，帮忙报警了。

贵州毕节市威宁县公安局副局长王宏松表示：“我们接到网友的网上报警，涉及到未成年人走失，我们高度重视。”公安机关一边关注直播间动态，一边安排辖区派出所民警上门核实孩子的去向。

民警上门核实后，发现刘某康的小女儿正在沙发上睡觉，另外两个女儿也在卧室里睡觉，“经过核实，并没有出现刘某康在直播间所说的未成年儿童失踪的情况”。

经查，刘某康和李某倩是为了博取流量、达到带货牟利的目的，提前编排剧本，虚构女儿走失、夫妻争吵、紧急寻人等情节。开直播、制造热度，夫妻俩还找来刘某云配合演戏，在直播间带动气氛。

涉案人员李某倩称：“感觉其他直播间没事，我们就继续效仿，没想到真的有热心网友会帮忙报警。”

6月22日，威宁公安依法对涉案人员刘某康、李某倩分别处以行政拘留5日的处罚，对涉案人员刘某云罚款1000元，因李某倩处于哺乳期，依法对其行政拘留不予执行。

目前，平台已停止支付刘某康、李某倩各350元的佣金，相关账号也已被依法封禁。

本文转自：温州新闻网 66wz.com