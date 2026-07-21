网传“养老服务师考试10月开考”不实（2026·07·21）

全国网络辟谣 2026-07-21 19:12:05

辟谣 网传“养老服务师考试10月开考”不实

详情：近日，社交媒体上有账号发布关于“养老服务师职业资格考试报名”相关信息，称“10月开考”“考试报名8月7日截止，全国限报5000人”。事实上，定于10月17日开考的是养老管理师考试，并非养老服务师职业资格考试，养老管理师与养老服务师并不是一回事。养老服务师职业资格由民政部、人力资源社会保障部在近期共同推动设立，纳入《国家职业资格目录》，民政部负责拟定考试科目、考试大纲、考试试题、考试合格标准，但该资格考试计划尚未发布。10月17日开考的“养老管理师”，并未纳入《国家职业资格目录》，不存在该职业相关的职业资格证书，也无相关职业技能等级证书。如果您计划后续考取养老服务师职业资格证书，可关注民政部、人力资源社会保障部发布的相关通知。如果计划考取其他相关证书，请根据自身学习需要理性选择，注意甄别证书区别。（来源：中国劳动保障报）

辟谣 “沈阳长白附近发生淹亡事故”系谣言

详情：近日，有网民在某短视频平台作品评论区发布涉汛信息，称“沈阳长白附近限高的地方淹死人了都封锁了”。经查，刘某在未核实事件真实性的情况下，歪曲事实、编造沈阳长白附近发生淹亡事故，随意发布虚假信息扰乱公共秩序。目前，刘某因发布不实信息扰乱公共秩序，已被公安机关依法予以行政处罚。（来源：东北新闻网、大连网警）

误区 晒眼皮能治近视？

真相：真正有效的近视防控手段，是保证足量的户外活动时间，让眼睛在自然光线下实现“动态远眺”。每天40分钟以上的连续户外活动，如果能够达到每天累计2小时或每周累计14小时，可以大大降低近视的患病率以及减缓眼轴的增长。然而“晒眼皮”与此完全不同。“晒眼皮”就是闭上眼睛，面向太阳，但由于光线强度被眼睑大大削弱，根本达不到刺激视网膜分泌有效因子的阈值。与此同时，闭上眼睛也无法实现远眺，睫状肌无法得到放松，自然起不到延缓近视的作用。除了无效，“晒眼皮”还存在安全隐患。

医务人员强调，阳光直接对着眼部持续照射，虽然是闭着眼睛，但是红外光等仍然可以通过眼睑的皮肤进入眼内，这样持续直接暴露和照射，会对眼睛的功能产生损害。医务人员提示，如果已经发现孩子近视，家长不能寄希望于晒眼皮能让度数“清零”，要及时带孩子到正规医院眼科就诊，在医生的指导下选择科学有效的防控措施，比如配戴角膜塑形镜、功能性框架眼镜、使用低浓度阿托品滴眼液等，这样才能有效控制近视加深。（来源：“央视新闻”微信公众号）

提示 假冒人社部、雄安新区、蜜雪冰城等，759个网站被处置

详情：今年以来，中央网信办举报中心积极回应社会关切，持续加大仿冒假冒网站举报受理处置力度。上半年共转交处置仿冒假冒网站759个，较2025年同期增加150%，涉及党政机关、事业单位、企业、社会组织和国际组织5类网站。

从处置量看，仿冒假冒党政机关（人力资源社会保障部、雄安新区等）网站127个，占总处置量的16.7%。仿冒假冒事业单位（学术期刊投稿单位、学校、医院等）网站310个，占比40.8%，其中，仿冒假冒学术期刊投稿网站180个，占比24%。仿冒假冒企业（国有、民营、外资）网站数量最多（313个），占比41.2%，其中，仿冒民营企业网站205个，占比27%。

在此提醒广大网民，访问网站时要注意核验网站域名、ICP备案、主办单位名称等信息。对来源不明的链接、弹窗广告、社交平台私信、搜索引擎检索出的网站，要保持警惕，不轻信、不转账。同时，各网站主办单位应加强网站、APP等官方渠道管理，常态化开展风险排查，如遇仿冒假冒问题，可及时向社会发布声明，提醒公众辨别真伪。

中央网信办举报中心将持续畅通举报渠道，依法受理处置仿冒假冒网站相关举报线索。欢迎广大网民通过中央网信办举报中心官网（www.12377.cn）“诈骗类”入口进行举报，共同打击仿冒假冒网站，维护清朗网络空间。（来源：“网信中国”微信公众号）

提示 高考录取查询所有官方渠道完全免费 让你花钱的就是诈骗

详情：随着各地2026年高招提前批及特殊类型招生录取相继收官，本周起，各地全面进入本科普通批次集中投档与录取的关键阶段。录取状态何时可查？哪些渠道查询结果才算权威？

各地本科普通批次录取集中在7月中旬至8月初。据了解，各地教育考试院完成一轮投档后，高校需要1—3天审阅档案、分配专业、核对录取名单，还需将拟录取信息反馈给各地教育考试院录检审核通过后才能确定录取。最后，录取结果还要同步至查询平台，才能看到完整状态。普通本科批的录取，有的省市录取批次结束后才能查到录取结果，也有的省市在录取过程中，可以实时查询录取状态，比如“已经投档”“高校在阅”“预（拟）录取”，或者“退档”。

需要提醒考生的是：

务必通过各地教育考试院官方网站或公众号查询最终录取结果。所有官方渠道完全免费，任何短信、短视频声称“付费加急查录取、花钱改档案”均为诈骗，切勿在陌生链接中填写身份证号、考生号等信息。高校录取通知书一般通过中国邮政EMS等可查询物流轨迹的快递邮寄派送，收件地址为高考报名预留地址，仅限本人或亲属持有效证件签收，防止错领、丢失。（来源：“央视新闻”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com