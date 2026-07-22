暑期网络诈骗瞄准未成年人 小心这些骗局！

温州晚报 2026-07-22 13:44:22

温州警方近期接到多起中小学生受骗报案，骗子依托游戏、短视频、线上社交平台设下圈套，抓住未成年人社会阅历浅、容易被恐吓胁迫的特点，哄骗孩子私自拿家长手机转账。

暑期青少年居家上网时间大幅增加，针对未成年人的电信网络诈骗迎来高发。温州警方近期接到多起中小学生受骗报案，骗子依托游戏、短视频、线上社交平台设下圈套，抓住未成年人社会阅历浅、容易被恐吓胁迫的特点，哄骗孩子私自拿家长手机转账。民警结合真实案例梳理诈骗手段，提醒学生和家长提高防范意识。

多类骗局高发

多名学生遭遇财产损失

游戏类诈骗案发数量最多。7月中旬，小龙在B站发布《和平精英》游戏视频后收到陌生人私信，对方提出委托代打账号，承诺支付150元代练费，还假意提出走正规平台交易，打消小龙防备。对方谎称已完成付款，发送伪造的客服订单截图让小龙扫码核验，多次扫码失败后，又诱导小龙下载第三方会议软件进行视频通话，以未成年人收款存在限制、需要转账验证为由实施诈骗，小龙累计被骗近5000元。7月中旬，小欣观看抖音直播时，轻信评论区免费领取《蛋仔派对》皮肤的二维码，扫码进入虚假小程序。冒充游戏官方客服的骗子谎称，小欣的操作导致公司账户冻结6万元，如果不配合解冻，其父母将要承担法律责任甚至入狱，还会影响小欣升学。心生恐惧的小欣取来母亲手机，按照对方指引开启视频通话，在远程操控下输入支付密码转账，直到骗子索要父亲手机继续操作才被家长制止，损失1.6万余元。

刷单兼职、冒充公检法两类骗局也频频得手。7月初，小吴刷小红书时看到“帮抖音续火花，每日返利10元” 的兼职广告，通过评论区二维码进入陌生网页。在对方诱导下，小吴首次扫码就完成刷脸支付近200元。察觉异常想要退款后，对方发来虚假退款客服联系方式，诱导小吴添加QQ并开启语音通话，借退款验证的名义持续引导转账，前后合计被骗一万余元，经家人提醒后报警。7月中旬，小丽在“回声”游戏随机连线时结识一名男子，对方自称公安民警，谎称小丽牵涉一起诈骗案件，涉案人员头像与小丽相同，告知她只要转账退赃就不会被抓捕。极度害怕的小丽偷拿奶奶手机添加对方微信，开启视频通话并按照指令扫码转账，直至奶奶发现手机异常才知晓被骗，损失近400元。

诈骗套路明显

专挑未成年人心理弱点下手

梳理全部受害案例可见，诈骗分子的作案套路固定明显，骗子先用免费游戏皮肤、有偿代练、简单线上兼职等青少年感兴趣的内容当作诱饵，吸引学生主动扫码、点开陌生链接，降低警惕心理。一旦学生产生疑虑，骗子立刻编造账户冻结、巨额赔偿、留有案底、耽误学业等恐吓话术，强制要求孩子保密，不许告知家长和老师，切断求助途径。这些案件里，骗子常会诱导受害人下载第三方会议软件，开启视频、共享屏幕，远程指挥学生取用长辈手机、输入支付密码、完成刷脸支付，短时间内转移账户资金。

反诈民警提醒，防范电信网络诈骗需要学生、家长共同做好防护。家长也应做好日常管控，妥善保管支付密码，关闭免密支付、自动扣款功能，给孩子使用的电子设备开启青少年模式，平时多和孩子交流线上交友、游戏消费相关情况，常态化开展反诈科普。

来源：温州晚报

原标题：暑期网络诈骗瞄准未成年人 温州公安公布多起学生受骗典型案例

本文转自：温州新闻网 66wz.com