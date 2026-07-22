健康真相NO.730丨真心建议大家开空调睡觉，不然可能影响身体健康

人民日报、青春浙江 2026-07-22 13:42:22

这几天的温州又热又闷，高温天气继续控场，尤其到了夜晚，更是让人辗转反侧。很多人可能会感觉晚上“热得睡不着”，其实这正在悄悄影响全身健康。医生指出，相比日间高温，夜间高温对人体健康的影响往往更为关键。若夜间持续高温，身体无法正常散热、完成自我修复，可能诱发多重健康问题。

晚上太热持续伤全身

夜间是人体休整、修复日间热应激损伤的核心时段，夜间持续高温，对人体的危害很大：

·增加死亡风险

东亚多中心研究整合中日韩28座城市918万余条居民死亡数据，在校正白天高温干扰后证实，热夜暴露可独立增加40%～50%的非意外死亡风险。

·入睡困难削弱免疫力

研究显示，在全球范围内，人们被热醒的次数越来越多，夜间温度升高使每人年均睡眠时间减少了44小时。

环境温度过高（尤其高于28℃）或湿度过大时，会造成睡眠质量差，进而导致免疫力下降，加上温度升高可促进炎性因子分泌，加剧慢性炎症反应。

·加重心血管负荷

夜间高温会紊乱人体自主神经系统，造成心跳加快、外周血管收缩、血压波动升高，显著加重心血管长期负荷，极易诱发急性心梗、心绞痛、恶性心律失常等危重急症。

·更易引发中暑

专家指出，如果夜间温度居高不下，核心体温难以恢复正常水平，次日基础体温便会升高。这种“热量冗余”持续累积，会对细胞、器官造成慢性损伤。

·老人更易“热中风”

医生提示，部分老人怕受凉不开空调，极易升高卧室温度，造成夜间出汗过多，引发脱水，导致血液黏稠度增高、血容量降低，增加脑梗、心梗的发病风险。

空调使用小技巧

1.搭配风扇降温：

“空调+风扇”组合省电又凉快

“空调+风扇”组合：日常屋里可搭配空气循环扇/风扇，让屋内空气流动起来，风扇促进冷气循环，体感温度降2℃~3℃。比如：空调设28℃+风扇≈体感26℃效果。

室内温度最好控制在26℃左右，老人可以稍微放宽到28℃；湿度保持在40%~60%，可短暂开启空调的除湿功能。

建议风扇摆放位置：置于空调下方，将冷风吹向房间深处，可选择柔风/自然风，入睡前可调至“睡眠模式”。清晨、晚间气温相对偏低时可开窗通风。

2.空调风向朝上吹：

冷空气会自然地向下沉降

很多人不开空调还有一个原因，觉得空调的风吹在身上不舒服，其实空调风向可以设置成朝上吹，或上下摆风。因为冷空气比热空气密度高，会像水一样自然向下沉降。当空调冷风向上吹时：冷风先抵达天花板 → 缓慢向下沉降 → 均匀扩散至整个房间。

这样避免冷风直吹人体，减少“头痛/关节痛”，同时实现全屋温度均衡。

3.不要频繁开关空调：

外出＜1小时不建议关机

重启空调的耗电相当于持续运行20~30分钟。外出＜1小时的情况，建议不要关闭空调，空调温度调高1℃~2℃即可。

专家介绍，空调启动阶段的能耗会很高。重启次数多了，会超过空调一直开着的能耗。而且空调工作时间越长，这种对比越明显。

此外，频繁开关空调还可能给压缩机造成较大压力，导致其使用寿命缩短。想要空调省电，更有效的做法是：尽量减少室内和室外的热交换，空调不用的时候彻底断电，建议使用变频空调。

睡觉时太热怎么健康降温

想睡个清凉觉又担心着凉？试着在睡觉时做好以下几件事。

01

睡前温水洗护

睡前1～2小时用36℃~40℃温水洗澡或擦拭身体，平稳降低身体核心温度，辅助入眠。

不要用冷水洗浴，剧烈温差会造成血管骤缩、血压骤升，加重心血管疾病风险。

02

补水稀释血液

建议肥胖、老年人群在睡觉前、起夜时各喝200毫升左右的温水，或适当喝点淡盐水，防止体内电解质紊乱。

一旦发觉自己体温升高、面色潮红、皮肤发烫，伴随头晕头痛、恶心乏力、大量出汗等症状，建议立即开窗通风、补充温水，用湿毛巾擦拭额头、腋下进行降温，若症状无明显缓解，需要及时就医。

来源：人民日报、青春浙江

原标题：真心建议温州人开空调睡觉！

本文转自：温州新闻网 66wz.com