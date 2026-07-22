网传“广西水灾一老人被困泥潭”不实（2026·07·22）

全国网络辟谣 2026-07-22 18:24:06

辟 谣 网传“广西水灾一老人被困泥潭”不实

详情：近日，有网民在某互联网平台发布图文称“广西水灾让老百姓受苦了”，配图中一人侧卧在泥潭中，引发网民误解和担忧。

经核查溯源，该图片拍摄地实为江西南昌，当地媒体此前曾有报道。图中显示为7月6日当地一名90岁老人不慎陷入田间泥潭，一名退伍军人途经现场及时施救，之后民警联系家属将老人平安接回。

在此提醒广大网民，网络平台各类图片、视频未经核实，切勿随意转发扩散，自觉做到不造谣、不信谣、不传谣，共同维护清朗网络空间。（来源：“广西网络举报”微信公众号）

科 普 怎样选购靠谱的“凉感面料”？

详情：气温攀升，“冰丝衫”“空调裤”“雪糕被”等凉感面料服饰迎来热销。怎样才能选购到靠谱的“凉感面料”？我们一起来看看吧。

“凉感面料”的标准是什么？

GB/T 35263-2017《纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价》是现行评价纺织品接触瞬间凉感性能的国家标准。它主要用于检测和评价织物与皮肤接触瞬间的凉感性能，核心指标是接触凉感系数Q-max。

但Q-max不是越高越好。服饰如果只追求很高的瞬间凉感，但面料过于致密、不透气、不排汗，就可能出现刚穿凉爽，但越穿越闷的体验。真正好的凉感服饰，应该是瞬时接触凉感与长效热湿舒适性之间的平衡。

怎样选购凉感产品？

第一，看标签和执行标准。产品是否依据GB/T 35263-2017检测接触凉感系数，是否有第三方检测报告。只写“冰丝”“冰凉纤维”“黑科技降温”，没有任何标准和数据支撑的产品，要谨慎购买；

第二，看检测数据是否完整。只标一个Q-max值还不够，最好同时关注水洗后Q-max、透气性、吸湿速干性等指标。因为夏季穿着体验不是单一接触凉感系数决定的，而是热量和湿气共同作用的结果；

第三，不要完全相信“手摸冰凉”。商场空调环境、手部湿度、面料表面光滑度都会影响手感。有些面料摸起来凉，但穿久后可能不透气；

第四，警惕过度营销。比如“穿上立刻降温5℃”“永久冰凉”“自动制冷”等说法属于夸大宣传。纺织品的凉感主要是被动热湿管理，不是主动制冷设备。选购时应优先选择标识清楚、有标准依据、有耐洗数据、穿着场景匹配的产品。（来源：新华网）

提 示 中央网信办部署开展“清朗·未成年人网络保护”专项行动

详情：为进一步加强未成年人网络保护，营造风清气正的网络空间，近日，中央网信办印发通知，在全国范围内部署启动为期4个月的“清朗·未成年人网络保护”专项行动。

中央网信办有关负责同志表示，本次专项行动分两个阶段开展。第一阶段为“清朗·2026年暑期未成年人网络环境整治”专项行动，抓住暑期这一关键时间节点，聚焦信息内容生产传播全流程、全链条，集中力量整治网上涉未成年人乱象问题，防范化解各环节潜在风险隐患，为未成年人欢度假期营造健康安全的网络环境。第二阶段为“清朗·整治侵扰未成年人身心健康的网络信息”专项行动，从严从细排查可能影响未成年人身心健康的各类乱象问题和突出风险，压实网站平台主体责任，规范网上信息内容呈现。（来源：“网信中国”微信公众号）

通 报 夫妻俩为博流量编造“孩子走丢”谣言，被依法处罚

详情：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县一对夫妻主播刘某康和李某倩在直播时称，他们未成年的小女儿走丢了，直播间还有一名观众刘某云不断拱火，大家情绪激动，气氛十分紧张。他们万万没想到，热心网友出于担忧，帮忙报警了。

威宁县公安局副局长王宏松表示：“接到网友的网上报警，涉及到未成年人走失，我们高度重视。”公安机关一边关注直播间动态，一边安排辖区派出所民警上门核实孩子的去向。

一上门就发现，刘某康的小女儿正在沙发上睡觉，另外两个女儿也在卧室里睡觉，并没有出现直播间所说的未成年儿童走失。

经查，刘某康和李某倩是为了博取流量、带货牟利，提前编排剧本，虚构女儿走失、夫妻争吵、紧急寻人等情节。开直播、制造热度，夫妻俩还找来刘某云配合演戏，在直播间带动气氛。

威宁县公安依法对涉案人员刘某康、李某倩分别处以行政拘留5日的处罚，对涉案人员刘某云罚款1000元，因李某倩处于哺乳期，依法对其行政拘留不予执行。平台也已停止支付刘某康、李某倩各350元的佣金，相关账号被依法封禁。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com