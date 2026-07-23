中国劳动保障报 2026-07-23 11:33:20

近日，社交媒体上有账号发布关于养老服务师职业资格考试报名相关信息，称“10月开考”“考试报名8月7日截止，全国限报5000人”。郑重提醒，此为不实信息。

近日，社交媒体上有账号发布关于养老服务师职业资格考试报名相关信息，称“10月开考”“考试报名8月7日截止，全国限报5000人”。

郑重提醒：上述关于养老服务师考试报名的信息，为不实信息。

经查证发现，定于10月17日开考的实际是养老管理师考试，并非养老服务师职业资格考试。

养老管理师与养老服务师不是一回事，大家千万不要混淆！

养老服务师职业资格由民政部、人力资源社会保障部在近期共同推动设立，纳入《国家职业资格目录》，民政部负责拟定考试科目、考试大纲、考试试题、考试合格标准，但该资格考试计划尚未发布。

社会上出现的“养老管理师”，并未纳入《国家职业资格目录》，不存在该职业相关的职业资格证书，也无相关职业技能等级证书。

如果您计划后续考取养老服务师职业资格证书，可关注民政部、人力资源社会保障部发布的相关通知。

如果计划考取其他相关证书，请根据自身学习需要理性选择，注意甄别证书区别。

来源：中国劳动保障报

原标题：养老服务师考试10月开考？假的

本文转自：温州新闻网 66wz.com