健康真相NO.731丨晒眼皮能治近视？医生提醒！

“央视新闻”微信公众号 2026-07-23 11:33:20

孩子假期视力滑坡如何科学干预？近日，北京市科学技术协会、北京地区网站联合辟谣平台等单位，共同发布了6月“科学”流言榜，其中就有一些关于视力健康的误区。比如，“晒眼皮能治近视”的说法，是真的吗？

“晒眼”能延缓近视是真的吗？

医务人员介绍，真正有效的近视防控手段，是保证足量的户外活动时间，让眼睛在自然光线下实现“动态远眺”。每天40分钟以上的连续户外活动，如果能够达到每天累计2小时或每周累计14小时，可以大大降低近视的患病率以及减缓眼轴的增长。

然而“晒眼皮”与此完全不同。“晒眼皮”就是闭上眼睛，面向太阳，但由于光线强度被眼睑大大削弱，根本达不到刺激视网膜分泌有效因子的阈值。与此同时，闭上眼睛也无法实现远眺，睫状肌无法得到放松，自然起不到延缓近视的作用。除了无效，“晒眼皮”还存在安全隐患。

医务人员强调，阳光直接对着眼部持续照射，虽然是闭着眼睛，但是红外光等仍然可以通过眼睑的皮肤进入眼内，这样持续直接暴露和照射，会对眼睛的功能产生损害。

医务人员提示，如果已经发现孩子近视，家长不能寄希望于晒眼皮能让度数“清零”，要及时带孩子到正规医院眼科就诊，在医生的指导下选择科学有效的防控措施，比如配戴角膜塑形镜、功能性框架眼镜、使用低浓度阿托品滴眼液等，这样才能有效控制近视加深。

假期孩子视力滑坡该如何科学干预？

暑假电子产品使用失控、户外活动不足、不良读写姿势，是儿童近视加深、假性近视转为真性近视的主要诱因。面对儿童青少年近视高发，如何科学防控成为家长关注的焦点。

临床上，框架眼镜、接触镜和低浓度阿托品滴眼液是主要的矫正与干预手段，但要提醒大家，一定要根据专业检查选择适用方案。

·离焦眼镜可延缓近视进展效果因人而异

离焦眼镜是目前主流的青少年近视防控功能性框架眼镜，核心作用是在矫正中心视力的同时，通过特殊周边光学设计延缓眼轴增长。

研究表明，该类镜片对近视屈光度进展的延缓效果约为30%～60%，对眼轴延长的抑制效果约为20%～50%，具体效果因设计类型和个体差异而不同，其优势在于配戴便捷、非接触、无年龄限制。

·OK镜对角膜形态要求高 非人人适用

OK镜（角膜塑形镜）已被确证可延缓眼轴增长，属于国家三类医疗器械，验配前必须完成眼部系统检查，严格排除活动性角结膜炎、重度干眼、圆锥角膜倾向、角膜内皮营养不良等禁忌证。

需注意，大部分品牌OK镜矫正范围限制在近视500度以内，且对角膜形态要求较高，并非人人适用。

·使用低浓度阿托品须医生监测

低浓度阿托品滴眼液（0.01%、0.02%、0.04%）是目前我国获得国家药品监督管理局批准用于儿童青少年近视防控的眼用制剂，临床证据显示其年度近视控制率约30%～70%。

该药必须在眼科医师全面评估后开具处方，用药期间应每3个月复查眼轴、屈光度、调节功能及眼压，严禁自行购买、长期或超适应证使用，以确保安全性和疗效动态评估。

医务人员指出，暑期前来咨询近视手术的青少年及其家长为数众多。从科学角度看，无论是角膜屈光手术还是眼内人工晶状体植入术，均属于屈光矫正手段，而无法改变眼轴长度。对于未满18周岁的未成年人，由于眼球发育及屈光状态尚未稳定，原则上禁止施行此类手术。

△资料图

OK镜和离焦框架镜如何选？

可同时用吗？

医务人员介绍，OK镜（角膜塑形镜）适用范围有明确限制：

多数品牌获批矫正度数为近视≤500度，且对瞳孔直径及眼表健康状态等均有较高要求；

通常建议配戴年龄≥8岁，以兼顾配合度与卫生管理能力。

医务人员强调，针对近视度数较低（例如少于100度）的儿童，配戴角膜塑形镜（OK镜）在延缓眼轴增长方面的增益效果存在个体化差异，因此不作为首选防控手段。对于近视度数较高，接近或超过品牌标称数值（如大于600度）的情况，相关风险会相应增高，验配时需格外谨慎。

对于不适宜配戴OK镜的儿童青少年，离焦框架镜是重要的替代方案。镜片矫正范围通常可覆盖近视≤-1000度、散光≤400度。但需注意，高度近视者的控制效果常低于中低度近视者。

对于离焦功能性框架眼镜，一般要求每日配戴时间不低于7小时；若配戴时间不足，则会大大减弱其防控效力；

离焦眼镜的验配需经过专业评估，进行个性化决策，不宜自行选择。

一些家长看到自家孩子的近视度数上升，恨不得把各种有用的防控手段都用上，甚至OK镜和离焦框架眼镜同时使用，这样对吗？

医务人员建议，从治疗机制来讲，角膜塑形镜已实现较好的日间光学矫正，与离焦眼镜的原理在光学矫正上是一致的，所以没有必要进行叠加。

护眼贴真的有神奇功效吗？

不少品牌的护眼贴在直播间里暗示产品能预防和控制近视。有的商家还特别推出了适用于9岁以下、5岁以上的护眼贴。这类产品还喜欢打“成分牌”，比如叶黄素、花青素、铁皮石斛以及各类草本，有些甚至声称其能覆盖“8大穴位敷贴”，调整双眼状态。

对此，医务人员提醒家长：近视防控的关键是科学、规律，所谓能帮助近视患儿恢复视力的高科技产品不可信。

医务人员强调，没有证据表明外用的叶黄素敷眼贴能够通过皮肤吸收进入眼底，也不具备抑制蓝光的作用。含有草本成分的眼贴或穴位刺激可能带来清凉感，或因物理遮盖作用暂时缓解视觉疲劳，其效果类似热毛巾敷眼，但并不能改变角膜曲率，更没有证据显示能逆转眼轴增长。对于此类虚假广告，家长不宜轻信。

来源：“央视新闻”微信公众号

原标题：晒眼皮能治近视？医生提醒！

本文转自：温州新闻网 66wz.com