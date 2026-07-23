打击编造传播涉汛涉灾网络谣言，公安部公布20起典型案例

“公安部网安局”微信公众号 2026-07-23 16:56:13

公安机关网安部门依托“净网—2026”专项行动，持续严厉打击编造传播涉汛等涉灾网络谣言违法犯罪活动。23日，公安部网安局再次公布20起典型案例。

公安机关网安部门依托“净网—2026”专项行动，持续严厉打击编造传播涉汛等涉灾网络谣言违法犯罪活动。23日，公安部网安局再次公布20起典型案例：

01

河北承德网民陈某（男，45岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成内容为“宽城因降雨地面塌陷造成车辆落入水中”等虚假视频，在微信平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该陈已被属地公安机关依法行政处罚。

02

山西吕梁网民张某生（男，52岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成内容为“重庆洪峰冲断铁路桥梁”“高楼突发火灾”等虚假视频，在抖音平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该张已被属地公安机关依法行政处罚。

03

黑龙江牡丹江网民高某锋（男，61岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成内容为“牡丹江大水，人员被困，房屋被冲毁”等虚假视频，在快手平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该高已被属地公安机关依法行政处罚。

04

广东惠州网民李某（男，29岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成内容为“重庆4.8级地震！市民惊魂逃生，余震不断”等虚假视频，在百度平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该李已被属地公安机关依法行政处罚。

05

重庆网民张某东（男，53岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成内容为“西彭镇发生特大洪水”等虚假视频，并虚构自己跳入洪水中救援的情节，在抖音平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该张已被属地公安机关依法行政处罚。

06

云南玉溪网民赵某（男，39岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成内容为“澄江市连日暴雨造成收费站、蓝莓基地遭受洪水内涝”等虚假视频，在抖音平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该赵已被属地公安机关依法行政处罚。

07

江苏无锡网民潘某东（男，34岁）为博取关注、吸粉引流，将其他地区的水灾视频进行剪辑、拼接，谎称“台风在江苏无锡登陆，道路、加油站被淹”，在抖音平台发布。视频发出后，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该潘已被属地公安机关依法行政处罚。

08

浙江杭州网民邹某枝（男，42岁）为博取关注、吸粉引流，将其他地区的水灾视频进行剪辑、拼接，谎称“杭州大暴雨引发的水漫大街”，在抖音平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该邹已被属地公安机关依法行政处罚。

09

重庆网民周某（男，56岁）为博取关注、吸粉引流，将其他地区的往年水灾视频进行剪辑、拼接，谎称“重庆梁平多地水灾，未来三天仍有强降雨”，在抖音平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该周已被属地公安机关依法行政处罚。

10

湖南邵阳网民郑某（女，58岁）为博取关注、吸粉引流，转发某地受灾视频，编造“目前已冲走5人”等虚假信息，恶意夸大灾情，该视频在抖音平台发布后，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该郑已被属地公安机关依法行政处罚。

11

湖北武汉网民肖某娣（女，41岁）为博取关注、吸粉引流，将其他地区的水灾视频进行剪辑、拼接，谎称“武汉和黄冈都遭遇电击龙卷风”，在抖音平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该肖已被属地公安机关依法行政处罚。

12

吉林梅河口市网民袁某斌（男，60岁）为博取关注、吸粉引流，在快手平台直播当地汛情实况时，谎称“有五名钓鱼爱好者落水失联，失联已超48小时，可能已无生命体征”，引发大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该袁已被属地公安机关依法行政处罚。

13

内蒙古通辽网民韩某令（男，45岁）为博取关注、吸粉引流，编造“通辽市扎鲁特旗小河西水库水位预警”“专家预测，今年的水大于九八年的水”等虚假信息，在快手平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该韩已被属地公安机关依法行政处罚。

14

上海网民李某（男，30岁）为博取关注、吸粉引流，编造“某外卖平台要求外卖骑手即日起，在台风期间不计后果全员出勤，完成60单外卖”等虚假信息，在微信平台发布，误导当地外卖员群体关注和讨论，产生不良影响，扰乱公共秩序。

目前，该李已被属地公安机关依法行政处罚。

15

江苏苏州网民庞某（男，30岁）为博取关注、吸粉引流，编造“台风导致太仓死了好几个外卖员，有被吹到河里的，有被刮到树上摔死的”等虚假信息，在微信平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该庞已被属地公安机关依法行政处罚。

16

山东临沂网民蒋某为（男，51岁）为博取关注、吸粉引流，编造“今天晚上台风5点半到晚上10点到达临沂”“会停水停电，自来水多接点”等虚假信息，在抖音平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该蒋已被属地公安机关依法行政处罚。

17

安徽淮南网民程某好（男，47岁）为博取关注、吸粉引流，编造“寿县大顺镇有小孩被风卷走失联”等虚假信息，在抖音平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该程已被属地公安机关依法行政处罚。

18

广东湛江网民李某彬（女，53岁）为博取关注、吸粉引流，编造“摆满了满球场的尸体，这些新闻都不敢报道”等虚假信息，并恶意关联防汛救灾工作，在微信平台发布，误导大量网民关注和讨论，产生不良影响，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该李已被属地公安机关依法行政处罚。

19

广西防城港网民胡某艳（女，37岁）为博取关注、吸粉引流，编造“某商业中心地下车库因汛情发现尸体”等虚假信息，在微信平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。

目前，该胡已被属地公安机关依法行政处罚。

20

甘肃酒泉网民包某军（男，30岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具制作伪造的“公益捐款凭证”，谎称“代表粉丝、支持者向灾区捐款”，在抖音、快手平台发布传播，塑造虚假人设、骗取网民信任，引发大量网民关注和讨论，扰乱公共秩序。

目前，该包已被属地公安机关依法行政处罚。

来源：“公安部网安局”微信公众号

原标题：打击编造传播涉汛涉灾网络谣言，公安部公布20起典型案例

本文转自：温州新闻网 66wz.com