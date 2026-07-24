健康真相NO.733丨身上长出软软的小肉粒！会癌变、传染吗？

温州市中西医结合医院 2026-07-24 10:08:53

最近，35岁的林女士发现自己的颈侧和腋下陆续长出好多米粒大小的小肉球，虽然不痒不痛，但这些小肉球让她越来越不自信，不敢穿低领衣服，也不敢把头发扎起来。

“我查了很多网上的资料，越查越怕，有人说会癌变，有人说是病毒感染会传染。”林女士忧心不已。

在温州市中西医结合医院，医学美容科主治中医师赖敏表示，这些小肉球是典型的软纤维瘤（皮赘），是良性的组织增生，不会传染，也不会癌变，完全不用担心。

为满足林女士的美观需求，赖敏医师为她进行了二氧化碳激光去除。

整个过程仅用十几分钟，一周后复查，创面愈合良好，林女士终于卸下了心头的包袱。

01

软纤维瘤：

不是癌症，也别和丝状疣搞混

软纤维瘤是一种良性增生，不是癌症，也不会癌变，更不会传染。

它是由疏松结缔组织、胶原纤维和血管构成的，通常表现为柔软、有蒂或无明显蒂部的小突起，颜色接近肤色或略深，大小从1-5毫米到1-2厘米不等。

常见于颈部、腋下、腹股沟、乳房下方等容易摩擦的区域。

它很容易与丝状疣混淆，后者是一种会传染的皮肤问题。

如果不确定，别自己判断，去医院让医生看一眼最靠谱。

02

为什么会得软纤维瘤？

关于软纤维瘤的形成原因，医学界尚未完全明确，但研究发现以下几个因素密切相关：

·摩擦是主要诱因

长期受到摩擦的部位，如颈侧、腋下、腹股沟、乳房下方等，最容易出现软纤维瘤。

·年龄因素

中老年人，尤其是40岁以上的人群更易出现，随着年龄增长，结缔组织更容易发生增生。

·体重与代谢因素

肥胖者出现概率更高，因体重增加导致皱褶增多、摩擦加剧。

胰岛素抵抗或2型糖尿病患者的出现几率也较高，甚至有研究认为，它可能是高甘油三酯血症的一种外在标志。

·激素变化与遗传

孕期、更年期等激素波动期更易出现，家族中有软纤维瘤者，个体出现的可能性也会增加。

03

治疗去除有方，切勿自行处理

软纤维瘤本身无需治疗。但若因美观或反复摩擦出现不适，可以选择去除。

·物理治疗

CO？激光或电灼，适用于各类大小的软纤维瘤。

·手术剪除

适用于有明显蒂部的软纤维瘤，操作简单快捷。

·手术线结扎

通过结扎使瘤体缺血性坏死脱落。

治疗后，短期内需保持创面清洁、干燥、防水，必要时遵医嘱使用抗生素预防感染。治疗后局部不易复发，但在其他易感区域可能出现新的赘生物。

赖敏医师提醒，软纤维瘤不是什么大问题，不必过度焦虑。切勿自行剪除或使用未经认证的“特效药水”！这些产品常含腐蚀性成分，易导致出血、感染或留下痕迹。

如果真的想要去除，去正规医院寻求专业帮助，如果不影响生活，就与它和平共处。

来源：温州市中西医结合医院

原标题：身上长出软软的小肉粒！会癌变、传染吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com