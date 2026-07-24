新华社 2026-07-24 10:33:43

不法分子的造谣手段虽花样繁多，但核心套路主要有三类：一是利用AI生成工具“无中生有”，二是将外地灾情“移花接木”，三是凭空捏造或夸大其词。

当前，我国进入“七下八上”防汛关键期。公安部网安局在前期公布25起涉汛涉灾网络谣言典型案例的基础上，23日再次公布20起相关案例。

记者梳理这些通报案例发现，不法分子的造谣手段虽花样繁多，但核心套路主要有三类：一是利用AI生成工具“无中生有”，大量采用仿真度极高的虚假汛情素材，产生极具视觉冲击力的画面，诱导群众产生误判；二是将外地灾情“移花接木”，把往年或异地的汛情画面掐头去尾、篡改事件发生地，谎称为本地灾情；三是凭空捏造或夸大其词，编造耸人听闻的消息，刻意制造社会焦虑。

“这些谣言之所以能轻易骗过网民，关键在于不法分子精准‘拿捏’部分网民的焦虑心理。”北京信息科技大学教授牛新权指出，汛期极端天气突发，公众对洪水、泥石流等灾害存在天然畏惧。不法分子利用这种对未知的恐惧，用模糊的位置信息并配以骇人画面，让人来不及核实便选择“宁可信其有”，从而博取关注、吸粉引流。此外，有的不法分子还在文案中植入“速转”“不看后悔”等道德绑架式话术，给谣言披上了善意外衣。

“借助AI等技术手段造谣，只要主观上有恶意、客观上扰乱了社会秩序，就应根据严重程度追究其法律责任。”京衡律师事务所高级合伙人李伟杰律师说，治安管理处罚法规定，故意散布谣言，谎报险情、疫情、灾情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的，处五日以上十日以下拘留，可以并处罚款；造成严重后果的，将以编造、故意传播虚假信息罪追究刑事责任。“即便不是初始编造者，若明知是虚假灾情信息仍转发，也可能构成共同违法。”

对于汛期信息，公众该如何防范被谣言欺骗？

牛新权介绍了“三步鉴别法”：核查来源——优先采信气象、应急管理等部门官网及权威媒体发布的信息，对于非官方账号发布的“现场实拍”要谨慎核实；推敲细节——AI生成的洪水画面常存在光影失真、建筑比例失调，视频模糊、无具体时间地点的信息大概率是拼凑；善用工具——使用中国互联网联合辟谣平台等官方“网络辟谣”平台查证功能，对存疑内容一键提交比对。

专家指出，涉汛涉灾谣言危害远不止“虚惊一场”，会严重干扰正常防汛救灾秩序，广大网民要规范网上言行，切勿造谣传谣，对可疑谣言要及时通过“12377”举报。

来源：新华社

原标题：警惕涉汛涉灾谣言三大套路

本文转自：温州新闻网 66wz.com