中国成功发射天仪48星等5颗卫星

2026-07-24 11:52
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：杨丽
北京时间7月24日7时33分，中国在东风商业航天创新试验区使用力箭一号遥十五运载火箭，成功将天仪48星、甘德一号01星、西光贰号03星、吉天星A-04星和应龙风光一号卫星等5颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次任务是力箭一号运载火箭的第15次飞行。汪江波 摄
北京时间7月24日7时33分，中国在东风商业航天创新试验区使用力箭一号遥十五运载火箭，成功将天仪48星、甘德一号01星、西光贰号03星、吉天星A-04星和应龙风光一号卫星等5颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次任务是力箭一号运载火箭的第15次飞行。汪江波 摄
北京时间7月24日7时33分，中国在东风商业航天创新试验区使用力箭一号遥十五运载火箭，成功将天仪48星、甘德一号01星、西光贰号03星、吉天星A-04星和应龙风光一号卫星等5颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次任务是力箭一号运载火箭的第15次飞行。汪江波 摄
北京时间7月24日7时33分，中国在东风商业航天创新试验区使用力箭一号遥十五运载火箭，成功将天仪48星、甘德一号01星、西光贰号03星、吉天星A-04星和应龙风光一号卫星等5颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次任务是力箭一号运载火箭的第15次飞行。汪江波 摄
北京时间7月24日7时33分，中国在东风商业航天创新试验区使用力箭一号遥十五运载火箭，成功将天仪48星、甘德一号01星、西光贰号03星、吉天星A-04星和应龙风光一号卫星等5颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次任务是力箭一号运载火箭的第15次飞行。汪江波 摄