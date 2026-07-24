网传广西百色遭遇严重洪灾系谣言（2026·07·24）

全国网络辟谣 2026-07-24 18:48:42

辟 谣 网传广西百色遭遇严重洪灾系谣言

详情：近日，有网民发布视频并配文“揪心！一夜之间天灾人祸太突然了”，视频画面标注“广西百色挺住”字样，引发关注。经百色市应急、网信等部门核查确认，视频画面所在地域并非百色辖区，相关素材为外地过往洪灾影像，经AI拼接，恶意嫁接为百色本地灾情。今年以来，百色全域并未发生网传所述严重洪灾，历年亦无此灾情记录。该网民编造传播涉灾谣言，扰乱社会公共秩序，涉嫌违反网络安全及突发事件应对相关法律法规。目前相关线索已移交公安机关，将依法开展查处工作。（来源：“广西网络举报”微信公众号）

误 区 手机芯片“纳米数”越小性能越强

真相：这种说法以偏概全，存在误导。芯片制程（如3nm、5nm等）代表晶体管栅极长度，数值越小通常意味着能效比更高。但芯片的性能并非只看这一项。芯片的实际表现还取决于架构设计（如CPU/GPU核心设计）、核心频率、缓存大小、软件优化程度等。此外，制程越先进，成本越高，且发热控制难度加大。如果散热设计不佳，高负载下因过热而“降频”，就会导致芯片的实际体验不如旧款。因此，不能仅凭纳米数判断性能，需综合考量。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

提 示 警惕涉汛涉灾谣言三大套路

详情：当前，我国进入“七下八上”防汛关键期。公安部网安局在前期公布25起涉汛涉灾网络谣言典型案例的基础上，23日再次公布20起相关案例。

经梳理发现，不法分子的造谣手段虽花样繁多，但核心套路主要有三类：一是利用AI生成工具“无中生有”，大量采用仿真度极高的虚假汛情素材，产生极具视觉冲击力的画面，诱导群众产生误判；二是将外地灾情“移花接木”，把往年或异地的汛情画面掐头去尾、篡改事件发生地，谎称为本地灾情；三是凭空捏造或夸大其词，编造耸人听闻的消息，刻意制造社会焦虑。

对于汛期信息，公众该如何防范被谣言欺骗？“三步鉴别法”：核查来源——优先采信气象、应急管理等部门官网及权威媒体发布的信息，对于非官方账号发布的“现场实拍”要谨慎核实；推敲细节——AI生成的洪水画面常存在光影失真、建筑比例失调，视频模糊、无具体时间地点的信息大概率是拼凑；善用工具——使用中国互联网联合辟谣平台等官方“网络辟谣”平台查证功能，对存疑内容一键提交比对。

专家指出，涉汛涉灾谣言危害远不止“虚惊一场”，会严重干扰正常防汛救灾秩序，广大网民要规范网上言行，切勿造谣传谣，对可疑谣言要及时通过“12377”举报。（来源：新华社）

通 报 河南涉“三夏”网络生态乱象集中整治案例通报

详情：粮食安全是“国之大者”。河南省委网信办深入开展“清朗”系列专项行动，集中开展“三夏”网络生态乱象整治。现将集中整治部分典型案例通报如下：

一、编造涉农灾情等谣言信息

某网民为博取流量，虚构事实，发布麦田起火短视频，并谎称事发地位于信阳息县。在“三夏”关键时期挑动群众焦虑情绪，造成不良社会影响。息县网信部门联动公安机关迅速核查处置，依法对该账号持有人给予行政处罚，并责令删除视频。

二、编造粮食收购价格等虚假信息

某网民为博取网络热度、吸引流量，编造发布“现在是卖粮还是卖青苗 粮食一亩1200青苗一亩2000”虚假信息。误导农民生产经营决策，造成不良社会影响。林州市网信、公安部门迅速开展核查处置，公安机关依法对该账号持有人给予行政处罚。

三、发布翻炒旧闻、虚假摆拍、捏造不实信息等视频

某网民为博取流量，发布短视频称“西瓜打那么多药，你还敢吃吗”，刻意渲染食品安全焦虑。汝南县网信、公安部门及时联合开展核查处置，经核实，视频中喷淋操作是为西瓜保鲜淋水，该谣言被农业农村部农产品质量安全中心辟谣，公安机关依法对该账号持有人给予行政处罚。

四、编造涉农机作业不实信息

某网民为博取关注，编造散布“河南的麦子到现在没有收，找不到收割机”等不实信息，误导公众认知，扰乱麦收秩序。长垣市网信部门会同属地相关部门，依法依规对该账号持有人进行约谈、批评教育，该账号持有人深刻认识到自身错误，主动删除不实视频。

五、利用AI技术编造传播虚假涉农信息

某网民为博取流量，利用AI生成并发布虚假自然灾害视频，且未标注AI生成，造成社会不良影响。民权县网信部门依法依规对该账号持有人进行约谈、批评教育，并责令其删除不实信息内容。（来源：“网信河南”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com