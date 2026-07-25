辟谣学堂NO.331丨测出细菌、真菌几十万！很多人用的这个物品，可能比酒店浴巾还脏

人民日报、北京卫视 2026-07-25 11:09:13

天气晴热，很多人为了防晒“全副武装”。但您知道吗？每天戴着出门的防晒口罩，其“脏”的程度，可能远超很多人的想象。

前段时间，博主老爸评测做了一项实验。他们征集了一批员工使用过的防晒口罩，使用时间从1年到3年不等，送检结果让人触目惊心。

其中一个口罩的菌落总数竟然高达24万CFU/g（每克样品中含24万个细菌菌落），真菌总数也有21万CFU/g。

这个数据有多夸张？作为对比，该团队此前检测的酒店浴巾，其细菌总数也就4-5万CFU/g。这只口罩的“藏污纳垢”能力，竟比酒店浴巾还要高出4-5倍！

这些细菌会随着每一次呼吸和摩擦深入毛孔，引发毛囊炎、接触性皮炎，甚至导致脓疱疮等细菌性皮肤感染。

更麻烦的是，长期佩戴脏口罩还会破坏皮肤表面的正常菌群平衡，让皮肤变得越来越敏感、反复长痘，最后陷入“越遮越差”的恶性循环。

夏季这些常用物品

比想象的更脏

夏天高温高湿，很多我们每天随手就拿、随手就用的东西，其实全是细菌和霉菌扎堆的地方。

·遮阳帽（尤其是空顶帽、棒球帽）

内圈汗带直接接触额头和发际线，一天下来汗液+皮脂+粉底+头发上的灰尘全糊在上面。很多人一整个夏天都不洗，取下帽子能闻到酸臭味。

建议：出汗多时，每1-2周洗一次汗带；整顶帽子每月洗一次。

·太阳镜

很多朋友摸完公交扶手、刷完手机后，又去调整眼镜，镜架上沾满皮脂、汗液、化妆品和空气粉尘。镜腿和鼻托缝隙里藏匿着金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等。

建议：镜片每天用眼镜布擦拭（干擦前先吹掉灰尘，避免划伤）；镜架和鼻托至少每周一次深度清洁。

·水杯（尤其是吸管杯、塑料运动水壶）

吸管、杯盖螺纹、密封圈是霉菌的“天堂”。喝一口含糖饮料或咖啡后，残留的液体在室温下几小时就能滋生细菌。

建议：每天用完当天洗，不要隔夜；如果只装白水，至少每2天彻底洗一次。

吸管杯不推荐装牛奶、豆浆、果汁等高蛋白/高糖饮品，非常难洗且容易变质。

·凉席/冰丝席

夏季睡觉出汗，皮屑、汗液渗入席面缝隙，容易滋生螨虫和真菌，引发皮炎或“凉席性皮炎”（红疹、瘙痒）。

建议：每周至少擦拭/吸尘一次；每月深度清洁一次。

存放前要彻底清洁+完全晾干，卷起来放干燥处，否则来年拿出来一股霉味。

·空调滤网

开空调前如果不洗滤网，吹出来的风带着灰尘、霉菌孢子，容易诱发鼻炎、哮喘和皮肤过敏。滤网上积满灰絮，肉眼可见。

建议：夏季使用期间，每2周洗一次；换季首次开机前必须清洗。

如果空调有酸臭味，洗完滤网还不消失，可能需要请专业人员清洗内部蒸发器。

·浴球/沐浴刷

浴球常年挂在潮湿的浴室，层层网眼里藏着死皮、皮脂和水分，是铜绿假单胞菌、霉菌的温床。很多人一个浴球用半年不换。

建议：每2周消毒一次，用沸水煮3-5分钟，或浸泡在稀释的84消毒液里10分钟后彻底冲洗；每1-2个月换一个新的。

每次用完挤干水分，挂在通风处，不要放在淋浴间角落积水盘里。

·手机

上厕所、吃饭、挤地铁时都拿着。手机屏幕上的细菌密度比马桶圈还高。打电话时贴着脸，细菌转移到脸上；睡前放枕边，又转移到了枕头。

建议：每天一次用无酒精消毒湿巾或专用手机清洁布擦拭屏幕和背壳。

当然，大家不需要过度焦虑，也不用追求无菌——只要养成按时换洗、定期清洁、该换就换的好习惯，就能避免大部分皮肤问题和呼吸道困扰。

来源：人民日报、北京卫视

原标题：测出细菌、真菌几十万！很多人用的这个物品，可能比酒店浴巾还脏

本文转自：温州新闻网 66wz.com