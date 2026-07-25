健康真相NO.734丨雨天摔破皮，为啥不能用纸巾擦？

国家应急广播 2026-07-25 11:09:13

汛期降雨频繁，路面湿滑，一不留神便容易摔倒，造成磕碰擦伤甚至流血。很多人觉得“不就蹭破点皮嘛”，用纸巾擦擦就行，殊不知雨水里混杂着泥沙、细菌甚至化学污染物，会让雨天伤口的感染风险飙升数倍。

那么，雨天外出“摔破皮”后该如何科学处置？国家应急广播专访北京大学人民医院急诊外科主任医师王传林，为大家梳理应急要点。

这三类伤口

沾上雨水很危险

同样是磕碰外伤，雨天的特殊环境会极大增加并发症风险，以下三类伤口需高度警惕：

·泥沙污染的大面积擦伤

雨天摔倒，膝盖、手掌着地时，泥沙会嵌进皮肤及皮下组织中。简单擦拭根本无法彻底清理干净污染物，极易引起伤口化脓发炎。

·长期浸泡的湿润伤口

雨天湿度大，伤口总是不干，角质层发白软化，屏障功能丧失，细菌极易穿透表皮引发蜂窝织炎。

·深而窄的穿刺伤

若摔倒后不慎被生锈铁钉、树枝、碎石等扎伤，这种伤口深又窄，雨水灌入后易形成缺氧环境，成为破伤风梭状芽孢杆菌繁殖的温床，从而大幅提升破伤风感染风险。

雨天摔倒擦伤怎么办？

首先，不建议用纸巾、湿巾擦伤口！因为干纸巾会掉纸屑，变成伤口里的异物；湿巾含酒精、香精和防腐剂，刺激伤口剧痛且易过敏。

正确处置流程是：彻底冲洗、规范消毒、适度保湿、预防感染。

·彻底冲洗

首选流动的自来水或瓶装纯净水、凉白开，持续冲洗时间最好在5分钟以上，污染严重的伤口（如伤口满是泥沙）需冲洗10分钟左右。要冲到肉眼看不到异物为止。

若泥沙粘得紧，可用肥皂水配合冲洗，随后将泡沫洗净。

·规范消毒

冲洗结束后，要对伤口进行规范消毒处理，应尽量使用稀释碘伏，避免使用酒精和碘酒进行伤口消毒。

浅表伤口：可用无菌棉签蘸取稀释碘伏，以伤口为中心由内向外螺旋式涂抹，切忌来回擦拭，避免外围细菌进入伤口。

深窄伤口：可用稀释碘伏浸泡，浸泡数分钟后用生理盐水冲洗伤口内部，再用无菌纱布包扎。

为何不建议用酒精、碘酒消毒？

酒精：75%医用酒精仅能擦拭伤口周围的完整皮肤。若直接涂在伤口上，不仅会剧痛，而且会杀死新生肉芽组织，延缓愈合。

碘酒（碘酊）：含酒精，刺激性极强，且涂完后必须用酒精再次脱碘，否则会灼伤皮肤。

·正确包扎

现代医学推崇“湿性愈合”。伤口干燥结痂反而容易导致痂下积脓、愈合慢、留疤重。

浅表伤口处理后：可薄涂一层凡士林或莫匹罗星软膏，保持创面湿润，再用无菌纱布覆盖。

深伤口处理后：可使用无菌水胶体敷料或泡沫敷料覆盖，吸收渗液的同时营造湿润环境，加速愈合且不易留疤。

医生提醒

伤口无需频繁消毒，一般无感染迹象1～2天更换一次敷料即可；若受伤后身边没有消毒药品，可用大量流动清水长时间冲洗，并尽快就医。

伤口出现这些情况

立刻去医院！

受伤后可先自行观察24-48小时，一旦出现以下任一症状，切勿自行在家处理，必须就医。

局部恶化：红肿范围扩大、疼痛加剧呈搏动性跳痛、皮肤发烫。

异常渗液：流出黄色、绿色脓液，或有恶臭味，结痂下面鼓包（积脓）。

红线征（危险信号）：伤口附近出现一条或多条向心脏方向延伸的红色条索状线条，这是淋巴管炎，说明感染正在扩散。

全身症状：没有感冒却出现发烧（体温>37.3℃）、寒战、乏力，或伤口附近的淋巴结肿大、压痛。

来源：国家应急广播

原标题：雨天摔破皮，为啥不能用纸巾擦？

本文转自：温州新闻网 66wz.com