如何防治热射病？这份“救治指南”请收好

新华社 2026-07-26 13:49:09

近日，多地报告持续高温。炎热的天气里，仍有不少户外劳动者长期露天作业，身体不适依旧硬扛工作，殊不知极端闷热环境极易诱发热射病，不仅病情进展迅速，且具有致死致残风险。如何识别热射病？出现相关症状该如何处理？

高危人群需重点留意

上海市第十人民医院急诊医学科副主任陈远卓介绍，普通中暑多为轻症，以头晕乏力、口渴多汗、恶心心慌为主，意识清醒，移至阴凉处补水休息后大多可较快缓解。

而热射病是致命的重症中暑，核心体温超40摄氏度。常伴随意识障碍，如胡言乱语、抽搐、昏迷等，皮肤常干热无汗，可造成多器官损伤，死亡率高。

上海市第十人民医院既往的急诊接诊数据显示，热射病七成以上的病例集中在户外劳动者。

陈远卓介绍，户外劳动者每日高温时段持续高强度劳作，身体常会率先出现头晕、心慌、大量出汗等预警信号。若忽视、未及时采取防护措施，病情往往快速恶化，发展为热射病。

陈远卓提示，热射病是中暑最危重分型，仅有30分钟黄金降温窗口。若出现不适后硬扛拖延，即便抢救成功，也可能遗留永久性脏器损伤后遗症。户外从业者在作业时，察觉有中暑症状，务必立刻离开高温环境，警惕热射病发作。

现场急救别踩误区

户外工地是热射病的高发场景，错误施救极易延误最佳救治时机。陈远卓说，急救准则是：先降温、后转运，边降温、边送医。

遇到户外劳动者突发中暑疑似热射病，现场施救可以按三步操作：

先把患者快速转移到阴凉通风区域，第一时间拨打120，向接诊人员说明患者是高温户外作业后中暑；随后取凉水擦拭全身，可将冰水瓶敷在大动脉位置，加快体表散热；如果患者已经昏迷且伴随呕吐，要调整为侧躺姿势，清理干净口鼻分泌物，患者意识不清时严禁喂水，防止呛咳窒息。

陈远卓也指出了户外施救极易踩中的误区：切勿喂服退烧药，药物会加重肝肾负担；不要用酒精大面积擦拭，高温下酒精挥发易引发休克、皮肤中毒；不能包裹捂汗，这会持续升高体温。

日常防暑提前做好

想要从源头减少户外劳动者热射病风险，企业管控与个人防护缺一不可。

企业需落实高温防护要求，为工作者配齐遮阳棚、足量电解质水、冰袋、降温毛巾等物资。劳动者自身需强化防暑意识，长时间连续作业应主动到阴凉处休息，补水遵循少量多次原则，避免一次性大量饮用清水，可能引发低钠血症。

陈远卓表示，热射病可防可控，三伏天高温期，户外劳动者要学会自我监测、掌握基础急救知识，守护好个人健康。

本文转自：温州新闻网 66wz.com