健康真相NO.735丨一碗泡面下肚，22岁小伙直接入院！问题出在这

人民网科普 2026-07-27 09:31:14

很多人不知道，泡面面饼本身嘌呤含量并不高，真正的陷阱在汤料包、酱料包。

吃了一碗泡面，绍兴22岁小伙突然脚剧痛，还全身无力！究竟是怎么回事？

吃了一碗泡面

小王踝关节剧痛紧急入院

近日，诸暨市中医医院接诊了一位年仅22岁的男性患者小王（化名）。来院时，小王不仅脚踝关节剧痛，还伴随明显的全身乏力。

经检查，小王不仅确诊急性痛风发作，血钾更是低至2.8mmol/L，他的酸软无力正是低钾血症导致的。

据了解，小王本身有痛风病史，一直规律服药控制尿酸，病情也相对稳定。可这次发病，他既没有暴饮暴食，也没有喝酒撸串，仅仅吃了一顿普通的方便面。

经过中西医结合治疗后，小王的疼痛迅速缓解，身体也很快恢复，顺利出院。

提到痛风，大多数人的第一反应都是老年病、富贵病，只有吃喝太好才会得。在很多年轻人的认知里，只要不喝酒、不吃海鲜、不吃大鱼大肉，痛风就和自己毫无关系。

那为什么一碗泡面就会引发痛风呢？一起来看看！

方便面是痛风的“隐形杀手”

大家总以为：痛风只盯海鲜、动物内脏、啤酒、浓肉汤，清淡的速食、素食肯定安全。

但其实，方便面就是高尿酸、痛风的高危食物。

一碗普通泡面之所以能轻易诱发痛风，核心原因有三个，所有高尿酸、痛风人群一定要记牢：

1. 真正的嘌呤大户，是调料包而不是面饼

很多人不知道，泡面面饼本身嘌呤含量并不高，真正的陷阱在汤料包、酱料包。

市面上绝大多数方便面的调料，都是用肉类提取物、骨髓、海鲜粉、动物油脂等浓缩熬制而成，嘌呤含量极高。

喝一碗泡面汤，摄入的嘌呤堪比喝一碗熬了几小时的浓肉汤，对尿酸的冲击极大。

2. 高油高盐，直接阻碍尿酸排泄

方便面是典型的高油、高盐、高热量加工食品。频繁吃、长期吃，会加重身体代谢负担，升高体内慢性炎症水平，直接抑制尿酸的正常排出。

尿酸排不出去，在体内快速堆积，哪怕没有大吃大喝，也会直接诱发痛风急性发作。

3. 肥胖体质，是痛风的最强催化剂

病例中的小伙体型偏胖，而肥胖是痛风发作的独立高危因素。

超重、腹型肥胖的人，身体代谢能力本身偏弱，尿酸更容易在关节处形成结晶、堆积沉淀。

别只盯着关节痛

痛风是全身代谢病

很多人对痛风的认知特别片面：疼的时候忍一忍，熬过去就没事了。但这个病例清楚告诉我们：痛风从来不是单纯的关节疼，而是全身性代谢紊乱疾病，放任不管，全身器官都会遭殃。

如果长期放任痛风反复发作，后果远比关节痛严重：

反复损伤关节，形成痛风石，甚至影响关节功能；

持续损伤肾脏，诱发肾功能损伤；

连带引发高血压、高血脂、糖尿病等多种代谢问题。

很多人的痛风反反复复，说到底就两个原因：不痛就停药，吃药还乱吃喝。以下养护常识要记牢：

1. 规律吃药，绝不擅自停药

非布司他这类降尿酸药不是止疼药，而是长期稳定尿酸、溶解尿酸结晶的基础药。

关节不疼，不代表尿酸正常、结晶消失了。擅自停药、减药，会让尿酸快速反弹，结晶不断堆积在关节和肾脏，导致痛风发作越来越频繁、病情越来越重。

一定要遵医嘱服药，定期复查，稳定尿酸才是预防复发的核心。

2. 戒掉“隐形高嘌呤食物”

除了大家熟知的海鲜、动物内脏、啤酒、浓肉汤，还有各类速食加工品，痛风人群一定要少吃：

方便面、速食汤包、火锅底料、加工香肠、烧烤、油炸食品，这类重口味精加工食物，正是当代年轻人痛风反复发作的主要元凶。

3. 科学减重

体重超标、腹型肥胖，是年轻人痛风高发的核心原因之一。

循序渐进地科学减重，能直接改善身体代谢能力，提升尿酸排泄效率，大幅降低痛风发作的概率。

切记不要极速节食减肥，过度节食会引发代谢紊乱，反而会加重尿酸问题。

4. 多喝水，稳电解质

高尿酸、痛风人群日常需保证每天摄入1500-2000ml温水，少量多次饮用，帮助尿酸代谢排出。

平时出汗多、体质虚弱的人，更要及时补水、补充电解质，避免出现低钾乏力。同时要少熬夜、少劳累，减少身体慢性炎症刺激。

痛风并非忍一忍就能好转的小病,但痛风是可防、可控、可长期稳定控制的，只要规律用药、管住嘴、控体重、调体质、戒除不良习惯，多数患者都可以摆脱疼痛反复发作的困扰，转发提醒身边人！

来源：人民网科普

原标题：一碗泡面下肚，22岁小伙直接入院！问题出在这

本文转自：温州新闻网 66wz.com