网传“西藏千年古碉遭强拆”系谣言（2026·07·27）

全国网络辟谣 2026-07-27 18:16:38

辟 谣 网传“西藏千年古碉遭强拆”系谣言

详情：近日，一条“中国强拆西藏嘉绒地区千年古碉”的视频在外网社交媒体流传。画面里挖掘机长臂作业拆除碉式建筑，配上“千年古碉被毁”“藏族文化遭到破坏”的煽动字幕，引发关注。经记者实地探访，确认该内容系精心炮制的虚假谣言。

地点造假：视频实际拍摄地为四川阿坝茂县沙坝镇沙坝村，属于羌族聚居村落，和网传“西藏嘉绒藏区”完全不符。

涉事建筑并非千年古迹：被拆除的是2010年沙坝村村容改造时修建的现代钢筋混凝土仿古羌碉，建成仅十余年，未被纳入任何一级文物保护名录，无历史遗存价值。此外，茂县现存的110余座原生千年羌族古碉均完成登记建档、常态化管护，多年来从未出现违规拆除损毁情况。

拆除流程合法合规：该仿碉建筑所在区域属于川汶高速互通项目的合法征地范围，工程推进过程中，施工单位依规开展拆除作业，全流程的征拆程序、拆除手续均合规合法。

溯源查明，炮制这条视频的海外网站，是“藏独”分裂势力扶持运营的宣传账号，其常年靠编造涉藏谣言、散布虚假信息挑动对立。这次“强拆千年古碉”就是他们的典型套路。提醒公众，网络空间不是法外之地，遇到涉民族、涉文物类内容务必先核实信源，做到不信谣不传谣，刻意编造传播此类虚假信息的行为将被依法严厉查处。（来源：中国新闻网、四川互联网举报辟谣平台）

辟 谣 网传“江西宜春7月28日最高气温接近50°C”信息不实

详情：近日，有网民在部分品牌手机自带的天气预报APP中发现，江西省宜春市2026年7月28日的最高气温预报显示接近50℃，不同用户端分别出现47℃、48℃等异常数值，引发关注。对此，宜春市气象局发布情况说明：经查证，该异常预报系该品牌手机自带天气预报APP自身系统数据错误所致。各级气象部门均未发布未来15天预报有接近50°C的极端高温天气。依据宜春市气象台预报，2026年7月28日宜春市最高气温预报实为32°C，最低气温27°C。提醒公众，获取准确天气预报，请认准官方渠道。（来源：“江西网络辟谣”微信公众号、“宜春气象”微信公众号）

科 普 台风“红霞”登陆地点又变了？其实是预报更准了

详情：近日，台风“红霞”登陆地点预报多次调整，引发关注。不少人疑惑预报为何频繁变动，其实随着台风逐步逼近，预报会持续修正，精准度也在不断提升。

台风是在复杂大气环境中不断演变的庞大系统，海温、副热带高压、冷空气、季风等任一气象要素发生变化，都可能导致其路径偏移几十公里甚至上百公里。因此，气象部门预报台风时，不会固定单一登陆点位。

气象部门研判登陆点，会先划定参考范围，再随台风逼近逐步缩小区间、锁定具体地段。以台风“红霞”为例，结合中央气象台发布的多轮预报结论可见，其登陆范围始终在持续修正、不断缩小。7月23日，“红霞”尚为热带低压，中心位置难以确定，预报显示它将于25日晚上至26日凌晨在广东中东部到福建南部一带沿海登陆。24日，预报登陆地点调整为广东珠海到福建漳浦一带沿海。25日，预报进一步更新为香港到广东陆丰一带沿海。该过程看似不断变动，实则是逐步聚焦、趋近真实路径的科学研判。（来源：“中国气象局”微信公众号）

通 报 北京警方通报3起AI造谣典型案例

详情：今年以来，北京警方紧盯利用AI工具编造传播虚假信息违法犯罪，持续加大借此吸粉引流、博取关注的相关案件打击整治力度，有力净化网络环境。3起典型案例通报如下：

案例一：田某（女，38岁）为吸粉引流、博取关注，利用AI工具编造并散布“某医院多名护士十年间为患者垫付医药费”的不实信息。张某（男，21岁）、李某（男，29岁）使用文章修改软件对该信息二次加工并发布，造成谣言传播扩散，误导大量网民关注和讨论，产生不良影响。目前，田某被属地公安机关依法采取刑事强制措施，张某、李某被属地公安机关依法行政处罚。

案例二：李某（男，41岁）为给所在公司吸粉引流、拓展业务，利用AI工具编造内容为“2026年北京用车政策迎来明显分化调整”等不实信息并在网络平台发布，误导网民关注和讨论，扰乱公共秩序。目前，李某被属地公安机关依法行政处罚。

案例三：韩某（男，58岁）为吸粉引流、博取关注、刻意打造虚假人设，利用AI工具生成并发布其本人身着制式警服、评论热点时事的虚假视频，误导大量网民关注和讨论，造成不良影响。目前，韩某被属地公安机关依法采取刑事强制措施。（来源：“北京网络举报”微信公众号、“首都网警”微信公众号）

通 报 编造散布“宁夏中卫硒砂瓜价格低迷、滞销烂市”谣言，一网民被行拘

详情：近日，有网民在某短视频平台发布“宁夏中卫硒砂瓜价格低迷、滞销烂市、坐地起价”等内容，引发关注。经宁夏中卫市沙坡头区网信办核查，一名外地网民为恶意压价牟利，下载外地涉瓜旧视频，拼接不实文字、剪辑虚假内容后对外发布，相关内容累计浏览量达17万余次。该行为严重扰乱市场秩序，造成恶劣社会影响。目前，公安机关已依法对违法行为人作出行政拘留处罚。（来源：“全国网络举报”微信公众号、宁夏网信办）

本文转自：温州新闻网 66wz.com