健康真相NO.736丨夏天动不动想发火？警惕大脑“中暑”

CCTV生活圈 2026-07-28 09:34:42

很多人觉得“发个火而已，过会儿就好了”。但专家明确表示：长期“情绪中暑”，绝非小事，全身上下都会跟着遭殃。

这几天是不是总觉得心里烦得慌？

坐着也不是、躺着也不是

看谁都不顺眼

明明没干什么重活却累得不想动

晚上还翻来覆去睡不着

对着老伴吼完又后悔

对孩子也没耐心

你自己都想不通：

“我以前脾气挺好的

怎么一到夏天就跟换了个人似的？”

别急，这可能是病！

专家表示

这不是你脾气太差

而是大脑“中暑”了！

千万别不当回事

拖久了全身都遭殃！

大脑为什么也会“中暑”？

大脑“中暑”对身体有什么危害？

如何判断自己是否大脑“中暑”？

又应该如何找回好脾气？

带你去详细了解一下！

你以为是脾气差

其实是大脑“中暑”了

高温天为什么让人暴躁？不是因为你性格不好，而是你的大脑生理上管不住火了。专家表示，这种现象医学上叫“情绪中暑”。

专家解释，背后至少有5条生理机制在同时起作用：

①快乐物质“掉线”了

高温会影响一种叫5-羟色胺的神经递质，它是调节情绪的关键物质。温度一高，它的浓度下降，情绪就会紊乱，相当于大脑的“刹车片”变薄了。

②压力激素“爆表”了

同时，高温会让皮质醇(压力激素)含量升高。一个刹车失灵、一个油门踩死，你说能不暴躁吗？

③睡眠被“偷”走了

高温会抑制褪黑素分泌，导致入睡困难、睡不深、早醒。睡眠不足直接削弱大脑前额叶对情绪的调节能力，这是大脑的“指挥官”，“指挥官”没睡好，全军就乱套了。

④电解质“漏”掉了

出汗多，钾、镁等离子跟着流失。这些离子是大脑电活动的“电池”，“电池”亏电，情绪调节能力自然下降。

⑤下丘脑“忙不过来”了

下丘脑既要调体温又要调情绪。高温天它全力忙着散热，对情绪的调节能力就受到干扰，就像一个厨师同时要炒十道菜，顾此失彼。

这5条加在一起，不是你修养不够或自控力差，是你的大脑在高温下“硬件过载”了。

千万别不当回事

拖久了全身都遭殃！

很多人觉得“发个火而已，过会儿就好了”。但专家明确表示：长期“情绪中暑”，绝非小事，全身上下都会跟着遭殃。

①心血管首当其冲

情绪激动时，交感神经高度兴奋，导致血压飙升、心率加快。专家解释，每一次发火，都像给血管“猛踩一脚油门”，长此以往，会显著增加心脑血管意外的风险。

②消化系统跟着罢工

情绪不稳会直接抑制胃肠蠕动和消化液分泌，导致食欲下降、胃痛胃胀、消化不良甚至便秘。严重时，还可能诱发胃溃疡。

③免疫力全线下降

长期处于烦躁焦虑的应激状态，会抑制体内免疫细胞的活性。专家提醒，这类人群往往更容易感冒，也更容易发生各种感染。

④内分泌彻底乱套

高温和压力会让皮质醇长期偏高，进而导致血糖升高、脂肪堆积。对女性而言，可能引起月经不调甚至乳腺增生；对男性来说，则可能导致睾酮水平下降，影响精力。

⑤陷入恶性循环

专家特别强调，情绪差会导致身体机能变差，而身体不舒服反过来又会让情绪更差，最终可能诱发焦虑症或抑郁症。

所以，如果你最近总是控制不住脾气，这绝不是“忍一忍就过去了”，而是身体在拉警报。

“情绪中暑”的3个维度

看看你中了几条？

专家提醒，“情绪中暑”主要从这3个维度表现出来，中了2条以上就要注意了：

①情绪维度

烦躁、焦虑、低落。特别容易因为小事发脾气，甚至跟路人、家人产生冲突。

②认知维度

注意力不集中、记忆力下降、思维迟缓、判断力减弱。老是出错？不是你能力问题，是大脑被高温“卡顿”了。

③躯体维度

失眠多梦、头痛头晕、胸闷心慌、食欲减退、浑身疲乏。身体在替你的情绪“买单”。

这6类人

夏天更容易“情绪中暑”

①户外高温工作者(快递员、建筑工、交警等)。

②本身有焦虑或抑郁基础的人群。

③更年期人群(激素波动+高温=双重打击)。

④老人和儿童(体温和情绪调节能力都较弱)。

⑤长期熬夜的人(生物钟紊乱+高温=雪上加霜)。

⑥阴虚体质(中医角度：本身阴液不足，虚热内生，易口干心烦)。

3招帮你找回好脾气

第一招：物理降温

冷水洗脸或冷敷后颈部，一冷下去，大脑立刻收到“降温信号”。

尽快转移到阴凉处。

喝一杯常温菊花茶或绿豆汤，注意是常温，切忌贪凉喝冰饮(冰饮会引起血管收缩，反而影响散热，还容易伤脾胃)。

第二招：4-7-8呼吸法

专家强烈推荐：吸气4秒→屏息7秒→缓慢呼气8秒，重复3～5个循环。

感觉烦躁时先别说话，做3组，火气自然消。

第三招：日常预防

尽量晚上11点前睡，避免熬夜。

上午11点至下午3点减少外出，不做重要决策。

多吃绿豆、莲子、百合、苦瓜及西瓜翠衣(西瓜白瓤，凉拌或煮水)，清心解暑。

远离“情绪中暑”行动指南

① 识信号：对照情绪、认知、躯体3个维度自查，中2条以上及时干预。

② 快降温：烦躁时立刻冷水洗脸，喝常温菊花茶，忌冰饮。

③ 深呼吸：勤练“4-7-8呼吸法”(吸气4秒、屏息7秒、缓慢呼气8秒)。

④ 养习惯：尽量晚上11点前入睡；高温时段少外出；常吃绿豆、莲子、百合、西瓜翠衣。

来源：CCTV生活圈

原标题： 夏天动不动想发火？警惕大脑“中暑” 这3招请收好

本文转自：温州新闻网 66wz.com