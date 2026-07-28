辟谣学堂NO.332丨“假NFC”曝光后，如何识别真NFC？看懂配料表就够了

潮新闻 2026-07-28 09:34:42

对我们普通消费者来说，不需要研究生产线，也不必掌握复杂的食品工艺。判断一瓶果汁，最简单的办法就是看配料表。

最近，一段假“NFC果汁”的暗访视频引起了广泛关注。

镜头里的生产车间没有新鲜水果，也没有榨汁设备。所谓“NFC果汁”，是用浓缩果浆、糖浆、香精和水调配出来的，再贴上“NFC”“100%果汁”“鲜榨”等标签进入市场。

这样的产品当然该查、该打。调配饮料冒充NFC，欺骗了消费者，也搅浑了整个果汁市场。

但视频传播之后，讨论渐渐走向了另一个方向。有人开始怀疑，NFC是不是本来就是一句广告；甚至有人从几家企业造假，推导出“NFC都是假的”。

其实，这恰恰说明，很多人还没有真正了解什么是NFC。

NFC果汁，是水果直接榨出来的

NFC是英文“Not From Concentrate”的缩写，中文叫“非浓缩还原果汁”。

名字听起来有些专业，道理并不复杂。它与浓缩还原果汁的区别，大致相当于鲜牛奶和奶粉冲调牛奶的区别。

鲜牛奶直接来自生乳，经过必要的加工和杀菌后进入市场。奶粉则要先去掉水分，饮用时再重新加水冲调。两者都来自牛奶，走过的生产过程却不一样。

果汁也是如此。真正的NFC果汁，由水果直接压榨而来，经过必要的杀菌、灌装后成为产品。它没有先被浓缩成果浆，也没有在生产时重新兑水还原。

说得再直白一点，NFC果汁是树上“结”出来的。

一瓶橙汁来自一颗颗橙子，一瓶苹果汁来自一个个苹果。水果榨出多少汁，瓶子里就装进多少汁。

浓缩还原果汁则多了一道“先拿走水、再把水加回来”的过程。水果榨汁后，先蒸发掉一部分水分，制成果汁浓缩液，方便储存和运输。生产成品时，再按照一定比例加水还原。还有一些果汁饮料，会在浓缩果汁和水的基础上加入糖、果葡糖浆、香精等原料进行调配。

图片来源：看看新闻

这些产品有自己的市场，不同工艺，没有谁绝对好、谁绝对不好，它们对应的是不同的产品。

真正重要的是，产品叫什么，就应该是什么。

NFC之所以越来越受到消费者欢迎，也不是因为三个英文字母，而是因为它代表着一种更接近水果本身的加工方式。水果压榨后直接加工，更大程度保留了水果原有的风味和营养成分，这也是很多消费者觉得NFC“更像水果”的原因。

消费者愿意为NFC支付更高价格，买的其实不是一个概念，而是这种工艺带来的品质。

图片来源：农夫山泉天猫旗舰店

看配料表，就能分清真假

到底什么是NFC，国家有一系列明确的标准定义。但对我们普通消费者来说，不需要研究生产线，也不必掌握复杂的食品工艺。判断一瓶果汁，最简单的办法就是看配料表。

真正的NFC果汁，配料表通常非常干净。橙汁就是橙汁，苹果汁就是苹果汁。混合果汁则会如实列出使用了哪些水果。

图片来源：网络

如果配料表里出现“水”和“浓缩果汁”，说明它经过了浓缩还原。再出现白砂糖、果葡糖浆、香精等成分，就属于另一类调配产品。

配料表长，并不等于产品一定不好。市场上本来就有不同种类、不同价格的饮料。消费者在意的是，自己看到的名称与瓶子里的东西能够对得上。

这次暗访曝光的问题，就出在这里。车间里没有新鲜水果，产品靠浓缩浆、糖浆、香精兑水调成，却借用了“NFC”和“鲜榨”的名义。

消费者花的是NFC的价钱，买到的却是另一种饮料。

一张配料表看起来很小，却是消费者辨别产品最直接的一把尺子。真NFC不怕看配料表，也不怕看工厂、看原料、看生产过程。

真正的产品，才能教会消费者“识货”

十多年前，中国消费者对NFC还很陌生。那时，市场上的果汁以浓缩还原果汁和果汁饮料为主，很多人买果汁，只看口味和价格，很少留意它经过了怎样的加工。

农夫山泉较早把NFC果汁带入大众消费市场，也让越来越多消费者第一次知道，果汁还可以这样做：直接从水果中榨取，不经过浓缩，不兑水还原，配料表里只有果汁。

一句“只有果汁”，背后并不简单。水果从枝头下来，经过压榨、加工，再走到消费者手中，每个环节都需要稳定的管理和投入。

农夫山泉NFC的价值，也由此显现出来。

它让消费者看到，NFC并非包装上的三个英文字母，而是实实在在的水果、生产线和质量标准。这样的产品长期摆在货架上，人们才知道真正的NFC是什么味道，配料表应该怎么写，也才有条件分辨哪些产品只是借用了NFC的名字。

用浓缩果浆、糖浆和香精兑水调配，却标成NFC销售，理应依法查处。相关标准越清楚，法律法规执行得越到位，消费者的选择就越明白，守规矩的企业也越有信心做好产品。

同时，假NFC的出现，也不能成为否定整个NFC品类的理由。

英国有一句谚语：“不要把孩子和洗澡水一起倒掉。”

这也是为什么，今天最重要的，不是因为假NFC而否定整个NFC，而是借这次事件，让更多消费者真正认识NFC。

其实，辨别真正的NFC并不难。看看产品名称，再看看配料表，就能知道它采用了怎样的工艺。更重要的是，喝得多了，比较得多了，消费者自然也会形成自己的判断。

真正好的产品，也许会被模仿，却很难被替代。因为标签可以骗人一时，味道骗不了消费者一世。

市场最终留下来的，永远是真正经得起检验的产品。

来源：潮新闻

原标题：“假NFC”曝光后，如何识别真NFC？看懂配料表就够了

本文转自：温州新闻网 66wz.com