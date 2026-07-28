科普中国、北京协和医院、北京大学第一医院 2026-07-28 10:07:23

让你舒服的不是红糖，而是两样东西——热水和甜味。

每个月那几天，疼得在床上打滚的时候，耳边是不是总会响起一句话：“喝点红糖水就好了。”妈妈这么说，闺蜜这么说，连男朋友也只会这一句。红糖水简直被捧成了痛经界的“万能神药”。

喝了这么多年，究竟红糖水管不管用？还是说，我们都被骗了？

一、红糖水里到底有什么？

红糖确实比白砂糖多保留了一点矿物质，但它的本质依然是糖，含糖量高达96%以上。

有人会说，红糖不是补铁补血吗？很遗憾，每100克红糖里的铁少得可怜，而且这种植物性铁人体很难吸收。想靠喝红糖水补血，不如多吃两口瘦肉或者猪肝，那才是真正的“补血高手”。

北京协和医院的医生早就说过，靠红糖水补血根本不现实。喝一杯红糖水，补进去的铁微乎其微，糖分倒是先超标了。

说白了，红糖就是糖，不是什么保健品。指望它止痛，相当于指望一块巧克力治好牙疼。

二、喝完觉得舒服？那是热水和甜味的功劳

很多人会说：“可我喝了确实感觉好点了啊！”

没错，这种感觉是真的，但让你舒服的不是红糖，是两样东西——热水和甜味。

热水下肚，能促进盆腔血液循环，帮助痉挛的子宫放松。这个效果，喝一杯普通的热水、或者用热水袋敷肚子，完全一样。红糖根本谈不上什么“暖宫”，真正起作用的是那个“暖”字。

另外，甜食本来就能让人心情变好。痛经的时候喝下一杯甜甜的热水，大脑会分泌让你感到愉悦的物质，对疼痛的注意力自然就分散了。说白了，红糖水给你的是一点心理安慰和一时的心情舒畅。

科普中国也明确指出：红糖水并没有直接缓解痛经的作用。如果换成一碗热姜汤、一杯热牛奶，甚至就一杯白开水加个暖水袋，效果可能比红糖水还好。

至于“红糖治痛经”这个说法，只对极少数体质特别畏寒的人有轻微的辅助作用，而且前提是喝热水也一样。

三、痛经到底该怎么办？

痛经不是小事。约90%的痛经是原发性的，说白了就是月经期间子宫收缩得太厉害，导致缺血缺氧，自然就疼了。这不是病，但疼起来真要命。

对于这种最常见的痛经，真正有效的方法其实很简单：

1.吃止痛药。布洛芬这类药能从根本上减少子宫收缩，是医学上明确有效的办法。别怕吃药，一个月吃几颗不会上瘾也不会伤身体。

2.热敷。热水袋、暖宝宝、热毛巾都行，简单直接，效果不比红糖水差。

3.休息和保暖。别硬撑，躺下来休息，盖好肚子，比什么都强。

姨妈痛喝红糖水，喝的是习惯，不是解药。热水让你舒服，甜味让你开心，但真正止痛的，从来不是那勺红糖。

来源：科普中国、北京协和医院、北京大学第一医院

原标题：姨妈痛就喝红糖水？骗了你多少年

本文转自：温州新闻网 66wz.com