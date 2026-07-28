健康真相NO.737丨“肠癌”发现就是中晚期？身体这些信号千万别忽视

央视新闻 2026-07-28 17:12:53

结直肠癌又称大肠癌，是结肠和直肠黏膜的恶性肿瘤，多见于中老年人。其有两个特点需要警惕：发病逐渐年轻化，和首次确诊即处于中晚期。

日本作家东野圭吾于当地时间23日因结直肠癌去世，终年68岁。

结直肠癌又称大肠癌，是结肠和直肠黏膜的恶性肿瘤，多见于中老年人。其有两个特点需要警惕：发病逐渐年轻化，和首次确诊即处于中晚期。引发结直肠癌的原因有哪些？我们该如何预防？

依据国家癌症中心2024年发布的数据，2022年我国新发结直肠癌51.71万例，占全部恶性肿瘤新发病例10.7%，发病数量逐年攀升，现已成为发病率仅次于肺癌的第二大恶性肿瘤。

大肠癌是一个“缓慢过程”，即从：小息肉→大息肉→不典型增生→肠癌。但在息肉和不典型增生阶段，患者大多没有症状，一旦发展到便血或肠梗阻症状，大多已属肠癌晚期。

大肠癌病变周期可达10至15年，在此期间，靠定期结肠镜检查及时发现及时干预，都能有效控制病情。

结直肠癌5个典型表现

01

便血

肠癌的便血主要是“便中带血”，呈暗红色，还伴随有黏液，出现这种情况，建议及早就医明确病因。

02

排便习惯改变

排便失去原有规律，次数突然增加或直接便秘，有时便秘和腹泻可能交替出现，或在排便后总感觉肚子还是不舒服、没拉干净，但排出物多是粘液脓血状物，应特别注意。如果是原本就有腹泻的患者，用药仍不能减轻腹泻症状，也应该特别注意。

03

大便形状的改变

平时的大便很粗，短期内变成了铅笔一样细或变成扁带形，有可能是结直肠肿瘤变大，挤压大便变形。严重的，还可能造成肿瘤性肠梗阻。

04

出现阵发性腹痛

早期疼痛不明显或有隐痛，在排便时疼痛加重。逐渐变成持续性的，发作的部位多集中在中下腹部，程度有轻有重。

05

不明原因的全身症状

不明原因的消瘦、乏力、贫血、食欲减退，晚期结直肠癌患者由于疾病长期慢性消耗，会出现一些全身症状。

六类人是高危人群

■ 经常吸烟饮酒、高脂高蛋白饮食且膳食纤维不足的人群；

■ 有肠癌或肠息肉家族史的人群；

■ 40岁以上中老年人群；

■ 过度肥胖人群；

■ 患有溃疡性结肠炎等肠道疾病的人群；

■ 经常吃腌制、烧烤、油炸等加工食品的人群。

几点建议，预防结直肠癌

重视早筛早诊早治

肠镜是筛查肠道病变的金标准，可精准排查息肉、炎症等早期问题，还能同步切除癌变前兆息肉，阻断病情发展。专家建议：40岁以上人群，每两年进行大便潜血检测，每5年接受1次肠镜检查。

调整饮食

减少摄入加工肉类、腌制食品等，严格控制高糖、高脂、高盐饮食，务必戒烟、限酒。同时，要增加全谷物、杂豆及新鲜果蔬的摄入量，保证每日膳食纤维摄入量达到25～30克，以此维持肠道微生态稳态，促进有益菌增殖及短链脂肪酸生成，增强肠黏膜屏障功能，减少有害物质对肠道的刺激。

避免久坐，规律运动

在生活习惯养成上，需重点规避久坐行为，坚持规律运动，每周完成不少于150分钟的中等强度活动，比如快走、慢跑等，既能有效促进肠道蠕动，缩短肠道有害物质与黏膜的接触时间，还能调节免疫代谢，辅助降低癌变风险。

控制体重

超重和肥胖是结直肠癌的明确危险因素。研究显示，肥胖可通过引发全身慢性炎症反应，加速肠道上皮细胞异常增殖，进而增加癌变风险，因此，必须通过合理饮食搭配规律运动，将体重控制在健康范围内，从代谢层面减少癌变隐患。

来源：央视新闻

原标题：“肠癌”发现就是中晚期？身体这些信号千万别忽视

本文转自：温州新闻网 66wz.com