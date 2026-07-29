室温下3小时都没化完的食用冰块，真是用水制成的？

上海网络辟谣 2026-07-29 11:08:31

为什么买回来的食用冰透明度极高，自制冰块却泛白？更有网友发现，市面上出现了“慢融冰”——将冰块放入饮品中，两三个小时都不会完全融化。

很多人没想到，预包装食用冰凭借随时可以用、适配不同饮料等优势，正成为夏日商超的爆款。有第三方机构调查发现，今年二季度，线下零售渠道预包装冰杯的销售额同比增长达94.43%，约是去年同期的2倍、前年同期的17倍。

但有市民在社交平台发问：为什么买回来的食用冰透明度极高，自制冰块却泛白？更有网友发现，市面上出现了“慢融冰”——将冰块放入饮品中，两三个小时都不会完全融化，“这种冰块里真的只有水吗？”记者展开了调查。

有网友在社交平台问：不容易融化的食用冰，安全吗？

3小时才融化的冰，原料真的只有水

记者走访市场发现，市面上常见的预包装食用冰分袋装、杯装、盒装等不同类型，冰块也有碎冰、方块冰、冰球等不同造型，有的主打“高透明”，有的主打“慢融”。据商家介绍，“慢融冰”在26℃室温环境下，平均融化时间可达3小时。

商超卖场里不同包装规格的食用冰（本文照片均作者拍摄）

翻看这类食用冰的配料表，成分仅“饮用水”一项，和家庭自制冰块的原料一致。同样是水，为什么预包装食用冰与自制冰块的观感、融化速度差距那么大？

制冰行业技术专家吴震东介绍，两者差异源自水质与冷冻方式不同。

冰块通透度与水质纯净度直接挂钩。不少家庭自制冰块用的是煮沸冷却后的自来水，煮沸虽然杀灭了水中大部分细菌，但无法去除矿物质、可溶性杂质和溶解空气。这类物质会破坏水分子结晶结构，在冰块内部形成布满细微气泡的疏松“云冰”，让冰块整体发白，通透度大幅降低。

预包装食用冰普遍采用多级过滤纯净水，可去除水中99%以上的杂质、矿物质，因此通体清澈通透。

至于“慢融冰”，得益于缓冻工艺。普通家用冰箱为快速静态冷冻，数小时内，水变成冰。慢融冰采用低温缓冻技术：净水流入专用制冰槽，由设备进行持续搅动，使得净水在低温凝冻板间持续流动，逐渐凝固，整个结冰过程长达20小时以上。在这个过程中，水中的残余空气及剩余的杂质被充分排出，所以最终形成的冰块内部气泡极少、冰晶致密紧实，结构稳定性远高于自制冰块，融化速度大幅减缓。

可见，合格的预包装食用冰原料确实只有水，其通透、慢融等特性来自生产工艺，冰块本身不用添加剂，消费者可放心选购。

记者购买的慢融冰球在空调间内，经过两小时都未完全融化

选购食用冰，要警惕这些安全隐患

但业内人士提醒，结合全国多地市场监管部门抽检结果，预包装食用冰存在品质差异，选购时要规避相关安全风险。

一是切勿贪便宜，不要购买“三无”产品。

过往抽检显示，有的散装、低价食用冰多出自没有食品生产资质的小作坊，卫生管控缺失；部分不合格产品的菌落总数超过国家标准100多倍，直接威胁食用者健康。

二是避开结块粘连、杯壁挂厚霜、边缘变形的食用冰。

这类外观问题是冰块反复冻融的典型特征。预包装食用冰在实际运输、销售过程中，若遇到温度波动，会出现局部融化现象。如果食用冰所用的水本身存在细菌，那么冰块融化后，因冷冻而休眠的细菌会大量增殖，再次冻结后，细菌及代谢物留存在冰块中，形成安全隐患。

因此，消费者选购预包装冰杯时，要注意核验产品生产信息和生产企业资质，同时观察冰块物理状态，不选有异物、变形或粘连的产品。

此外，优先选择一体式包装的产品，不选简易卡扣包装产品，防止食用冰在储运过程中被灰尘、杂菌等侵入污染。如果产品包装已经破损，坚决不要选购。

购买预包装食用冰时，要注意检查包装的完整性和冰块的形状

自制冰块，谨防冰箱交叉污染

也有消费者认为，如果时间充分，自制冰块也不复杂，确保水源和容器洁净即可。但专业人士提醒，自制冰块最大的安全隐患是冰箱内的交叉污染。

大部分家用冰箱会存放禽肉、水产、剩菜、酱料等食材，极易滋生沙门氏菌、李斯特菌等耐低温致病菌。这就导致冰箱内的水汽、致病菌、其他食材的碎屑和异味分子等可能入侵制冰容器，最终冻结在冰块内部，形成隐形污染。

家用冰箱里的禽肉等其他食材，可能会污染冰格，所以制冰时要注意生熟分开

因此，家庭制冰首先要做好生熟分区。优先使用带密封盖的食品级冰格，或将冰格装入保鲜盒密封，远离生鲜及半成品食材。有条件的家庭还可单独划分冰箱抽屉，专门存放制冰器具、冷饮等即食食材，严格做到生熟分离。

其次要定期清洁养护。使用冰箱自带冰格制冰，每次使用后都应及时冲洗；冷冻室也要定期除霜、擦拭，重点清理密封条、隔板缝隙等污垢、细菌易堆积区域，从源头降低二次污染风险。

最后，自制冰块同样要避免反复冻融。家用制冰容器密封性通常弱于市售预包装产品，反复解冻、冷冻带来的细菌滋生和二次污染概率更高。

来源：上海网络辟谣

原标题：室温下3小时都没化完的食用冰块，真是用水制成的？

本文转自：温州新闻网 66wz.com