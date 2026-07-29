健康真相NO.738丨羽衣甘蓝相关饮品真的有神奇功效吗？

新华社 2026-07-29 11:08:31

羽衣甘蓝“火”了！7.9元100克的有机羽衣甘蓝、29.9元一盆的羽衣甘蓝盆栽、19元500毫升的羽衣纤体瓶果蔬饮品、19.9元一盒90克的羽衣甘蓝粉……曾在绿化带里常见的植物，如今化身为“超级植物”“养生顶流”，被制作成各类产品，受到消费者追捧。尤其对一些年轻人来说，它是既能满足“奶茶瘾”，又兼具“瘦身排毒”功效的健康饮料。

茶饮市场的香饽饽

记者搜索市场上较受欢迎的茶饮品牌发现，几乎所有品牌均有羽衣甘蓝相关饮品，它多和苦瓜、青柠、牛油果、青瓜等搭配，主打一个“健康元素叠加”。在商家的大力营销下，再冠以“超级植物茶”“超级蔬果饮”“纤瘦小绿瓶”等名称，“击中”体重管理群体的刚需，备受青睐。

“这些都是我们熟悉的健康果蔬，搭配在一起确实清爽好喝，还没有增重的负担。”杭州一名互联网公司白领胡女士说，最近天气变热，办公室的“社交饮品”已从奶茶和拿铁，变为羽衣甘蓝果汁、羽衣甘蓝咖啡，同事们都喜欢。

闯进年轻人养生风口的羽衣甘蓝成了茶饮市场的香饽饽，这也带动了其价格的迅速上升。据了解，一些商超售卖的羽衣甘蓝，两年前不到1元一斤，目前已涨为20至30元一斤。

羽衣甘蓝的种植面积也在扩大。前不久，浙江省湖州市德清县舞阳街道长春村的羽衣甘蓝种植基地迎来收获季。基地负责人刘绍建介绍，因看好羽衣甘蓝的营养成分和市场潜力，基地拿出了40亩土地试种新品种。“目前还没完全进入市场销售，从试水的情况看，全生态的种植方式和改良的口感受到了认可和欢迎。”刘绍建说。

网传神奇功效不可信

研究表明，羽衣甘蓝是一种营养丰富的蔬菜，尤其富含多种维生素，能满足人体对维生素A、C和K的需求。此外，它还是B族维生素（含叶酸）和维生素E的优质来源。在矿物质方面，羽衣甘蓝不仅钙含量高，而且人体吸收率高，同时还含有钾和镁等重要矿物质。

采摘羽衣甘蓝。马金瑞 摄

浙江省人民医院临床营养科主任医师叶飒介绍，羽衣甘蓝每100克可食用部分约含4.1克膳食纤维，在蔬菜中属于较高水平。此外，羽衣甘蓝热量低，每100克不到100千卡。

羽衣甘蓝有如此多的健康益处，成为“养生顶流”也不足为奇了。记者抱着尝试的心态跟风购买了羽衣甘蓝，但在制作成蔬菜沙拉后，发现它并不美味，和其他的绿叶菜口感不同，粗糙坚硬、味道略苦，咀嚼起来像纸一样。

但为何做成饮品后口感不错大受欢迎？羽衣甘蓝类茶饮是否“健康”依旧呢？受访专家认为，这一看似养生的选择，可能暗含“甜蜜”的陷阱。

有自媒体对多款市售羽衣甘蓝饮品进行了含糖量检测。结果显示，即便是最低甜度选项，一杯饮品中的糖分也普遍在12克左右，个别产品单杯含糖量甚至超过40克。

浙江省立同德医院内分泌科主任王晓丽表示，根据《中国居民膳食指南（2022）》的建议，成人每日添加糖摄入不超过50克，最好控制在25克以下。也就是说，喝一杯羽衣甘蓝饮品，可能会导致每日糖分摄入超标，增加代谢负担与肥胖风险。

“更需警惕的是，饮品中添加的糖属于游离糖（如蔗糖、果葡糖浆），与完整水果中的天然糖分不同。游离糖因缺乏膳食纤维的缓冲作用，会被人体更快吸收，导致血糖快速升高。长期过量摄入可能加重胰岛素抵抗，对高血糖和糖尿病患者尤其不利。”王晓丽说。

与此同时，羽衣甘蓝打汁过滤去渣，会损失大量非可溶性膳食纤维，显著削弱了羽衣甘蓝原有的饱腹感和促进肠道蠕动的功效。

羽衣甘蓝虽营养丰富，但网传的减肥、排毒等“神奇功效”并不可信。专家辟谣称，羽衣甘蓝无法直接分解脂肪，也不能替代药物治疗疾病。至于所谓的“排毒”，人体排毒主要由肝肾负责处理，和羽衣甘蓝基本没有关系。

“所以如果吃新鲜的羽衣甘蓝是好的，但喝羽衣甘蓝饮料，则可能作用甚微，甚至适得其反。”王晓丽说。

同时，叶飒提醒，羽衣甘蓝并非所有人都适合食用。它含硫代葡萄糖苷，可能影响甲状腺功能，甲状腺疾病患者不适合食用；其高含量维生素K会干扰抗凝血药物药效，增加血栓风险，服用抗凝血药物者应严格控制甚至避免食用。此外，因其粗纤维含量高，脾胃虚弱者及老幼群体过量生食易导致腹胀、消化不良，建议充分焯水后少量食用或选择嫩叶食用。

专家提到，新鲜羽衣甘蓝食用前建议焯水1至2分钟，以软化纤维、去除部分草酸，可采用凉拌、清炒等方式。同时，每日食用量应控制在50克至100克，任何健康食物都需适量适时。

低成本心理补偿

羽衣甘蓝只是一种常见深绿色蔬菜，没有不可替代的独特价值，为什么会有这么多人对其趋之若鹜？记者调研发现，一些人吃羽衣甘蓝不是追求味蕾享受，而是出于一种低成本补偿心理，即用微小的健康行为，缓解身体亏欠的不安。比起在快节奏的生活里彻底改变作息习惯，购买这类贴着健康标签的商品门槛更低。

这场有关羽衣甘蓝的消费热潮，折射出当下消费者对健康饮食的高关注度。而商家利用年轻人对健康的关注制造热度和风口，加上社交媒体的流量放大效应，让蔬菜被赋予了远超本身的价值，演变成消费者情绪的满足和市场的火爆。

来源：新华社

原标题：羽衣甘蓝相关饮品真的有神奇功效吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com