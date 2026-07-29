健康真相NO.739丨一根吸管刷屏，有人喝完立马跑厕所！医生紧急提醒：这三类人别碰

潮新闻 2026-07-29 15:41:57

近期，某咖啡品牌百亿活菌吸管刷屏社交平台。透明吸管内部封存白色冻干菌粉，官方标注每根含有不少于100亿CFU活性益生菌，搭配咖啡饮用，实现“边喝咖啡边补益生菌”的新奇体验。

某社交平台截图

这款网红产品迅速引发大众热议：百亿益生菌喝进体内真能调节肠道吗？

活菌吸管是什么？原理其实很简单。

小小的吸管为何能储存百亿活菌，还不会提前失效？其实吸管内部填充的是冻干休眠益生菌颗粒，依托成熟的冷冻干燥技术，抽走菌体内部水分，让益生菌进入休眠状态，搭配密闭干燥的吸管结构，能在常温环境下稳定保存，不易失活。同时吸管两端配有精密滤网，可有效锁住菌粉，避免运输、取用过程中提前洒落。

100亿活菌≠100亿有效活菌

浙江医院营养科童晓清副主任技师表示，“100亿活菌”的亮眼数字，可能会让很多消费者陷入误区，认为菌数越高，调理肠道的效果就越好。然而，标注的100亿CFU，是产品出厂时的活菌数量，并非最终成功抵达肠道、发挥作用的活菌数量。

益生菌想要起效，必须闯过人体两大“关卡”：胃酸与胆汁。人体空腹时胃液pH值低至1.5–2.5，极强的酸性环境会杀灭绝大部分益生菌。即便选用耐酸性更强的菌株，经过胃部消化后，活菌数量也会大幅衰减。

更关键的是，这款活菌吸管仅做到了即时溶菌，没有额外的耐酸包埋防护工艺，菌群进入胃部后，依然要直面强酸侵蚀。

营养学数据显示，成人日常肠道维护需100亿CFU益生菌，但前提是菌株优质、有防护工艺、规律补充。单纯靠出厂高活菌数，根本无法保证养护效果。益生菌起效的核心三要素：明确菌株编号并按体质或自身需求选菌株、肠道存活足量、按周期规律补充，三者缺一不可。

分清体验与功效，它不是养生神器

不少网友反馈，喝完搭配活菌吸管的咖啡后，排便会变得更顺畅，不少人就此认定这款产品能调理肠胃。其实这是典型的错觉，大家需严格区分体验变化与真实健康功效。

童晓清解释，这款活菌吸管咖啡属于普通食品，并非获批的保健食品，这种短暂的排便顺畅只是即时生理反应，不等于肠道健康升级，切勿将网红活菌咖啡当成“通便神器”长期依赖，避免本末倒置。

这些人尽量别用活菌吸管

活菌吸管并非人人适配，官方明确标注：婴幼儿、孕妇、哺乳期女性，以及有慢性胃炎、肠炎、腹泻等肠胃疾病的人群，不建议饮用。肠道敏感人群初次尝试，可能出现腹胀、肠鸣、轻微腹泻等不适症状。健康人群肠道菌群本就处于动态平衡状态，偶尔饮用无需担忧，但无需长期饮用补充益生菌。

想要最大化保留益生菌活性，掌握正确饮用方式至关重要。首先，避免空腹饮用，空腹胃酸浓度最高，益生菌存活率大幅降低，饭后半小时饮用效果更佳；其次，小口慢吸，让菌粉匀速溶解，开封后即刻喝完，不要长时间静置。

科学补益生菌需要这样做

日常想要养护肠道、补充益生菌，性价比更高、效果更稳定的方式，是通过天然食物摄取。无糖酸奶、原味发酵乳、纳豆、低盐泡菜等天然发酵食品，含多种活性益生菌，搭配膳食纤维，能更好滋养肠道菌群。

若因肠道不适需要额外补充益生菌制剂，挑选时只需紧盯三个核心标准：完整公开的菌株名称及编号、保质期末端活菌数量保障、耐酸包埋防护技术。真正的肠道健康，从来不是靠单一益生菌补充，而是依托均衡饮食、充足膳食纤维、规律作息和适度运动，维持菌群动态平衡。

童晓清最后提醒，一根吸管承载的百亿活菌，无法抵消熬夜、久坐、饮食不规律等不良习惯对肠道的伤害。把活菌吸管咖啡当作偶尔尝试的趣味饮品即可，放下“喝一杯就能养好肠胃”的期待，科学护肠，才是最稳妥的健康选择。

本文转自：温州新闻网 66wz.com