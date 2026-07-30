健康真相NO.740丨早睡一个月，身体会发生什么？最佳入睡时间，不是11点，更不是12点

新华社微信公众号、人民日报健康客户端 2026-07-30 09:23:57

最近在社交媒体上，掀起了一场关于“早睡实验”的热议。不少坚持这个作息的人分享：体重掉了、不脱发了、气色好了、情绪好了、精力充沛了……甚至还有人感叹，“掌控人生的感觉太爽了”。

“ 你 有 试过 晚上 10 点睡 ， 早上 6 点 起吗？ ”

最近 在 社交媒体 上 ， 掀起了一场关于 “早睡实验”的热议。 不少 坚持这个作息的人 分享 ：体重掉了、不脱发了、气色好了、 情绪 好了、精力充沛了 ……甚至还有人感叹，“掌控人生的感觉太爽了”。

社交平台截图

最佳入睡时间明确

不是11点，更不是12点

最佳入睡时间 是 几点？ 几点上床对健康最有利？

2021 年《欧洲心脏杂志 - 数字健康》发表的一项研究 ， 在分析 了 英国生物银行 8.8 万多人的可穿戴设备数据 后 ，首次发现入睡时间与心血管疾病发生存在 U 形关系。 并 给出了 “ 最佳入睡时间 ” 的 明确答案： 22:00～22:59 。

研究显示，在该时段就寝的人群患心血管疾病的风险最低，而入睡时间越晚，尤其是超过午夜，心血管疾病风险则明显上升 ， 且这种关联在女性中更强。 令人意外的是 ， 也不是 越早睡 越好 ， 研究 也指出 ， 在 2 2 :00 前入睡 ， 心血管疾病风险 也会有所上升 ； 所以 ， 在 22 :00 ~ 23 :00 之间入睡 ， 是保护心血管的 “ 黄金窗口 ” 。

研究截图

为什么最佳入睡时间

是晚上11点前？

为什么一定是晚上 11 点 前 入睡 ？北京大学人民医院睡眠医学科主任、主任医师韩芳解释，人体的 “睡眠激素”褪黑素是调节昼夜节律的关键，它的分泌严格遵循光线变化：晚上 9 至 10 点开始增加，晚上 11 点进入分泌高峰期，凌晨 2 至 3 点达到峰值，天亮后则迅速降至最低。若在 11 点后入睡，恰好错过褪黑素的分泌黄金期，身体会被迫处于“兴奋状态”，出现“困过劲儿反而不困”的情况，即便后续补觉够时长，睡眠质量也会大打折扣。

除了晚上 11 点前入睡，韩芳医生还建议要确保夜间 11 点至次日 3 点的深度睡眠时段不被打扰。这一时段是肝脏、肾脏、心脏、大脑等器官自我修复的关键时期，也是身体完成新陈代谢、修复精力的核心窗口。

“早睡并非一种约束，而是让身体顺应自然规律，以最低的消耗完成自我修复。”韩芳强调，这也是为什么同样是睡 8 小时， 11 点前入睡的人醒来更神清气爽，而凌晨才入睡的人总觉疲惫。

AI生成图

早睡带来的“生命力”

科学一一证实

1. 早睡的人，体重在悄悄下降

2022 年，刊发在《美国医学会杂志 - 内科学》的一项研究发现， 对于超重 且 习惯性睡眠时间少于 6.5 小时 每 晚 的人来说 ，每天多睡 1 小时 相当于 少摄入 270 千卡 热量，能达到体重管理的效果，长期坚持 3 年可瘦 24 斤左右。这是因为当我们睡眠不足时，体内的饥饿素水平会提高，而瘦素水平会下降，从而导致饥饿感和食欲的“双重”增加。

2. 早睡的人，头发在悄悄变茂密

2026 年发表于国际期刊《 皮肤科和治疗》的一篇系统性综述明确指出，睡眠紊乱与多种脱发类型（如斑秃、雄激素性脱发、休止期脱发）的发病和加重有关。

河北省精神卫生中心睡眠医学一科副主任医师史玲 2025 年在医院微信公众号刊文 解释，头发生长依赖毛囊干细胞活性。早睡可减少皮质醇（压力激素）对毛囊的破坏，同时促进褪黑素修复受损细胞。

3. 早睡的人，皮肤在悄悄变透亮

史玲 医生介绍， 皮肤细胞在 22 点 ～ 凌晨 2 点进入再生高峰，早睡时胶原合成速度比白天快 2 倍，还能减少黑色素沉积（色斑元凶） 。

4. 早睡的人，心情在悄悄变好

2021 年发表在《美国医学会杂志 - 精神病学》的研究 对 84 万 名 成年人的睡眠模式进行了分析，发现基因上偏好 “ 早睡型 ” 的人比 “ 晚睡型 ” 的人更不容易患重度抑郁症。睡眠中点（就寝时间和起床时间的中间）每提前一个小时，重症抑郁的患病风险将降低 23% 。

5. 早睡的人，头脑在悄悄变清晰

上海长征医院神经内科主任医师赵忠新 2019 年在 “ 世界睡眠日 ” 中国主题活动上介绍，睡眠时间每天大于 7 ～ 8 小时，记忆损害相关蛋白几乎没有沉积；睡眠时间每天介于 6 ～ 7 小时之间的，记忆损害相关蛋白沉积明显增加；每天睡眠时间少于 6 小时，痴呆相关蛋白则会成倍增长 。

让自己早点入睡

试试这几个方法

1. 做一次冥想练习

2015 年一项发表在《美国医学会杂志 - 内科学》上的随机对照试验研究发现，接受正念冥想干预的失眠患者在入睡困难、夜间觉醒和白天疲劳方面表现出明显的改善。这项研究还观察到冥想组的患者减少了使用药物治疗失眠的需求。 睡前，不妨躺在床上，或找一个舒服的角落坐下，给自己几分钟时间，做一次温柔的冥想练习。

2. 营造 合适 的 睡眠环境

睡前 1 小时，把卧室的主灯关掉，换上一盏暖色的台灯或落地灯，让光线柔和下来。同时， 睡前 30 分钟到 1 小时放下 手机、平板 等会发出 蓝光 的电子设备 。

3. 控制这些食物的摄入

午后避免摄入咖啡因、尼古丁，如咖啡、浓茶、巧克力等。睡前 4 ～ 6 小时不饮酒，酒精会干扰后半夜睡眠结构。晚餐不宜过饱或辛辣，睡前可适量饮用温牛奶等含色氨酸食物助眠。

4. 科学安排日间活动

白天保持适度有氧运动（如快走、慢跑），但避免睡前 3小时内剧烈运动。多接触自然光照，有助于调节昼夜节律。午睡控制在20~30分钟以内，避免傍晚后小睡，以免影响夜间睡眠驱动力 。

来源：新华社微信公众号、人民日报健康客户端

原标题：早睡一个月，身体会发生什么？最佳入睡时间，不是11点，更不是12点

本文转自：温州新闻网 66wz.com