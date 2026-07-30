健康真相NO.741丨榴莲吃多了会让大脑“变傻”？真相来了，但千万别过量

科学辟谣 2026-07-30 11:02:53

近期，网络上有一种说法是榴莲吃多了会使血糖飙升，随着身体分泌大量胰岛素，血糖又快速下降，这种“过山车式”波动会让大脑“变傻”。但真相并非如此。

近期，网络上有一种说法是榴莲吃多了会使血糖飙升，随着身体分泌大量胰岛素，血糖又快速下降，这种“过山车式”波动会让大脑“变傻”。

这种说法过分夸大。

榴莲确实属于能量和碳水化合物含量较高的水果，吃得过多会增加总能量和碳水化合物摄入。但榴莲的血糖生成指数为49，属于低血糖生成指数食物，没有依据表明它会造成明显的“血糖快速升高再快速下降”。

此外，餐后血糖反应不同，也不意味着认知表现一定随之变化。因此，不能断言榴莲吃多了就会让大脑反应变慢。

榴莲含有较多碳水化合物，有人认为吃多后会让血糖先迅速升高，再因胰岛素大量分泌而快速下降，最终使人头昏、犯困、注意力下降，让大脑“变傻”。

这个解释听起来似乎很有道理，但碳水化合物含量不能直接反映餐后血糖上升的速度，正常餐后血糖变化也不等于认知功能会随之下降。

榴莲会造成“血糖过山车”吗？

榴莲属于能量较高的水果，但不同品种之间存在明显差异。一项研究显示，每100克榴莲果肉的能量约为84～185千卡，碳水化合物约为15.65～34.65克。

榴莲吃得越多，摄入的能量和碳水化合物越多，这一点没有问题。但问题是，食物成分表只能说明吃进去了多少，并不能直接说明这些碳水化合物会以多快的速度被吸收。

碳水化合物含量反映的是摄入总量，餐后血糖反应要看血糖生成指数，即含有相同可利用碳水化合物的食物，引起餐后血糖升高的速度和幅度，两者不能直接画等号。

在一项试验中，健康受试者分别食用含50克可利用碳水化合物的榴莲、木瓜、菠萝和西瓜，然后在两小时内多次检测血糖，测得榴莲的血糖生成指数为49，属于低血糖生成指数食物，与摄入等量葡萄糖相比，榴莲引起的两小时餐后血糖总体反应更低。

可以看到，榴莲不是一个会导致血糖迅速升高的食物，流言中推导的“大量胰岛素分泌导致血糖骤降”就更不能成立了。

餐后血糖变化

会让大脑反应变慢吗？

大脑的反应速度不会跟着餐后血糖反应改变。

在一项随机交叉试验中，研究者让70名健康成年人分别饮用两种能量、容量、味道和主要营养成分的饮料，一种使用蔗糖，另一种使用异麦芽酮糖，观察不同餐后血糖反应是否会影响认知表现。

结果显示，两种饮料引起的血糖和胰岛素反应明显不同，但是饮用后的30分钟、80分钟和130分钟测试的记忆、词语回忆和执行功能均没有显著差异。这说明，健康人进食后短期、正常的血糖变化，并不会影响到大脑功能。

因此，不能断言说短期的榴莲食用与大脑反应速度下降之间存在直接联系。

吃榴莲真正需要注意的是什么？

要注意的是，否定“榴莲会让大脑反应变慢”，不代表榴莲可以不限量食用。

榴莲的能量和碳水化合物含量确实较高，一次吃得过多，当天的总能量和碳水化合物摄入量很可能就过量了，进而导致整体的血糖负荷（GL）过高。食用量过多时，有可能导致当天血糖升高，尤其是本身有糖耐量异常和糖尿病的人。

健康人吃榴莲时，需要结合当天其他食物安排食用量。如果已经吃了较多榴莲，可以相应减少主食、甜点和其他高能量食物。需要控制血糖或总能量摄入的人，更应结合自身情况调整食用量。

榴莲吃多后，有人可能感到饱胀、困倦或身体发沉，但这些感受不能证明大脑反应已经变慢，也不能直接归因于“血糖过山车”。我们食用榴莲，需要根据自身状况和整体饮食安排来分配。

来源：科学辟谣

原标题：榴莲吃多了会让大脑“变傻”？真相来了，但千万别过量

本文转自：温州新闻网 66wz.com