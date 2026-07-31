一点就炸，当心夏季抑郁伪装成“天热烦躁”

温州日报 2026-07-31 09:33:21

日前，记者从温州市第七人民医院了解到，门诊数据显示，夏季抑郁与情绪障碍患者与其他季节相比，增幅在10%左右。患者多见于年轻人，长期处在单一、封闭的空调房是最大诱因。

温州网讯 印象中，抑郁通常高发于秋冬季，但事实上，夏季正在成为情绪问题高发的另一个时段。日前，记者从温州市第七人民医院了解到，门诊数据显示，夏季抑郁与情绪障碍患者与其他季节相比，增幅在10%左右。患者多见于年轻人，长期处在单一、封闭的空调房是最大诱因。

就是爱发脾气，咋就抑郁了

与秋冬抑郁出现的沉默、麻木、不爱说话不同，夏季抑郁更多表现为烦躁、躯体不适，易被当成“天气热导致的正常反应”。

26岁的上班族小陈近期情绪波动较大。他变得特别容易暴躁，可谓“一点就着”，工作上的一点点小事便能让他瞬间爆发，发完脾气后又懊恼不已。白天上班时，小陈如同打了鸡血一般，可一下班，他就只想躺平，不愿说话、不愿见人、拒绝社交。开始以为是天气热的缘故，直到状态越来越差，开始出现凌晨4点准时醒，白天注意力不集中，工作效率低下等状况时，他才意识到出了问题。小陈最终被确诊为季节性情感障碍、中度抑郁状态。医生给予小陈综合干预方案，同时建议他调整工作节奏、不要长期闷在空调房里。

21岁的大三学生小蔡则被诊断为季节性抑郁状态。她刚开始的状况跟小陈差不多，也是感觉心情烦躁，控制不住地发脾气。可后来，她出现了持续性的情绪低落，之前爱追剧、爱逛街、爱旅行，现在，她对这些事都提不起兴趣。同时，还存在入睡困难、多梦易醒、胃口变差、心慌胸闷等情况。她说，总觉得心里堵得慌，一点力气都没有。家里人带小蔡做了心电图、验血等检查，均未见异常。医生在询问病史时了解到，一放假，小蔡就宅家里刷手机、打游戏，几乎每天熬夜，白天昏睡不起。她之前并无心理问题，此次出现情绪障碍跟作息紊乱、环境封闭有很大关系。建议小蔡调整作息，多进行户外活动。

“夏季情绪、抑郁相关就诊量较其他季节有所增加。其中一部分是复发患者，也有第一次出现情绪问题的新患者。最为明显的是年轻群体新增病例的增加。”温州市第七人民医院普通精神科（男）副主任、副主任医师朱晶晶告诉记者，年轻群体主要集中在学生、高压上班族、长期室内久坐者，他们平时精神紧绷，负面情绪无处释放，心理调节能力偏弱，容易中招。

封闭空间加重夏季情绪问题

结合国内外权威精神医学流行病学调查数据：整体季节性情感障碍的人群患病率在4.3%-10.0%，而夏季的情绪问题占季节性情感障碍的10%-20%。另外，在慢性抑郁患者中，约有10%的人会在夏天复发或加重病情。

朱晶晶表示，夏季抑郁、情绪问题高发，主要与夏天独特的气候特点以及社会心理因素息息相关。其中最为突出的便是长期待在封闭的空调房里，这也成了不少患者发病的共性。一整天待在空调房里，不通风、少见阳光，大脑轻微缺氧，人就容易头昏、疲惫、心里发闷，身体和情绪调节跟不上，闷热压抑的感觉一直累积，没有释放的出口，便很容易出现情绪问题。此外，以下四点也是导致发病的原因。

1.情绪“调节激素”紊乱：高温天，身体代谢变快、消耗变大，会直接影响大脑里调节情绪的5-羟色胺、多巴胺分泌。这些物质变少，人的情绪缓冲能力就会变差，一点小事就会烦躁，莫名情绪低落；

2.生物钟彻底乱套：夏天，天亮得早、黑得晚，再加上不少人习惯熬夜、整夜吹空调，光照、温差的变化会打乱人体生物钟，最直接的后果就是睡不好，而长期失眠，是诱发抑郁的重要诱因；

3.压力叠加放大：学生备考、上班族赶工作进度，本身压力就大，再加上高温带来的身体不适，双重压力叠加，一旦超出心理承受范围，情绪就容易崩溃；

4.生活习惯变差：天热不想动、不想

出门、不爱社交、吃饭不规律，长期懒散、紊乱的生活状态，会一点点透支身心状态，加重情绪失调。

“从普通人群来看，每到高温高湿的盛夏，有10%-30%的人会出现短暂的情绪烦躁、低落，大部分人能自行调节恢复，但心理承受力弱、作息差的人，就容易发展成病理性的夏季抑郁。”朱晶晶提醒，轻微情绪波动可通过作息、运动、心态调整缓解，一旦出现持续两周以上的情绪低落、睡眠紊乱、躯体不适，切勿硬扛，应及时前往正规精神科、心理科就诊。

揪出善于“伪装”的各种表现

夏天抑郁特别会“伪装”，不少人可能当成普通天热难受硬扛，但其实还是有迹可循的。朱晶晶总结了三类表现。

情绪上：总是莫名低落、心里空空的，开心不起来；一点小事就暴躁易怒，发完火又特别自责；对爱好、社交、工作学习都没兴趣，对什么都无所谓、很消极；

睡眠上：明明很累却睡不着，半夜容易醒、醒得早，睡眠很浅，睡醒之后依旧浑身疲惫，怎么睡都不解乏；

身体上：胃口突然变差，或者突然暴饮暴食，体重波动明显；经常心慌、胸闷、头晕、乏力；记性变差、注意力无法集中，身体检查又查不出问题，但就是浑身不舒服。

想要远离夏季抑郁，保持情绪稳定，建议做好以下几点。

1.别一整天闷在空调房里：每天早晚凉快的时候，抽半小时出门走走、透透气，见见自然光。平时可多开窗通风，不要长期待在密闭环境里；

2.稳住作息就是稳住情绪：尽量不熬夜，固定睡觉、起床时间，保证每晚7-8小时睡眠。睡前少刷手机，避免屏幕光线刺激影响睡眠质量；

3.好好吃饭、好好喝水：夏天尽量清淡饮食，三餐规律，少生冷、少重油重糖，别靠外卖、零食凑合。及时补水，避免身体代谢紊乱加重情绪不适；

4.适度动一动，释放坏情绪：不用剧烈运动，傍晚散步、慢跑、简单拉伸、做瑜伽都可以。运动能促进让人开心的激素分泌，是缓解烦躁、压抑最有效的方式之一；

5.别自我封闭，学会倾诉：心里难受别憋着，多和家人、朋友沟通吐槽，适当给自己减负，不要一直紧绷着、过度内耗；

6.高危人群提前干预：本身情绪敏感、有过心理病史的人群，夏天一定要规律生活，一旦感觉情绪持续变差，尽早就诊评估，不要硬扛。

来源：温州日报

原标题：一点就炸，当心夏季抑郁伪装成“天热烦躁” 年轻人高发，别长期闷在空调房中

本文转自：温州新闻网 66wz.com