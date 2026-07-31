健康真相NO.742丨运动后猛灌冰水，阑尾“闹脾气” 专家支招夏季科学补水法则

温州日报 2026-07-31 09:35:43

运动过后，来杯冰饮，惬意？这种做法可能让你患上急性阑尾炎。日前，记者从温州市人民医院、温州市妇幼保健院了解到，近段时间，急诊医学科收治了多例急性阑尾炎患者，都与运动后大量饮用冰水有关，而年轻人是主要发病群体。

急性阑尾炎患者增五成

夏季是肠胃急症的高发季。“随着气温的升高，肠胃急症患者开始增多，其中，以急性阑尾炎患者增幅最为明显。”温州市人民医院、温州市妇幼保健院急诊医学科主任、主任医师陈玲珑估算，急性阑尾炎患者增幅在五成，主要集中在20岁至35岁这一年龄段。

23岁的小周是陈玲珑上周接诊的一名急性阑尾炎患者。小周是一名羽毛球爱好者，经常跟朋友组队打球。天气越来越热，运动后大汗淋漓，小周便将之前的常温水换成了冰水，却不承想，这一举动竟然将他送进了医院。一天打球结束，他照例喝冰水解暑，这次喝的量比以往都多。没一会儿，小周就感觉腹部隐隐作痛，以为是运动过猛所致，并未在意，可疼痛持续加重，并且从腹部向四周扩散，硬扛了三个小时，最终不得不前往医院。

经过询问病史及查体，陈玲珑判断小周是急性阑尾炎，经过急诊CT检查，最终证实判断。随后，团队为小周进行了急诊阑尾切除手术。目前，其已恢复良好并出院。

陈玲珑表示，在询问时了解到，小周有运动后大量饮用冰水的经历，这一行为是导致其发病的主要原因之一。近段时间，多数急性阑尾炎患者都有类似的行为，他们在剧烈运动后借冰水消暑降温，却导致阑尾出现了问题。

此外，夏季急性阑尾炎高发还与以下三点有关。首先，饮食相关风险增加。高温下，食物易腐败变质，不洁饮食可增加病菌入侵的风险。其次，肠道功能紊乱加剧。高温可影响肠道蠕动节律与菌群稳态，叠加年轻群体作息不规律、吃夜宵、暴饮暴食等习惯，进一步扰乱肠道传化功能，诱发炎症。最后，细菌繁殖活跃。高温环境下，肠道细菌繁殖速度加快，若阑尾黏膜存在微小损伤，更易发生继发感染，促进炎症进展。

夏季运动应科学补水

为什么运动后喝冰水会引发急性阑尾炎？陈玲珑解释，剧烈运动后，肠道血管扩张，骤然摄入大量冰水会强烈刺激肠胃，导致蠕动紊乱、局部痉挛或淋巴滤泡增生，进而诱发阑尾管腔堵塞及炎症。

急性阑尾炎疼痛常开始于上腹或脐周，6-8小时后转移并固定于右下腹，70%-80%的患者具备该典型表现。也有部分患者起病时即出现右下腹痛。病程早期，可能伴有厌食、恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状，因此有患者误以为是普通的“胃受凉”而忍耐。当炎症加重后，可出现心率增快、发热，甚至在阑尾穿孔后，体温可升至39℃-40℃。另外，不同病理类型的腹痛程度也存在差异，单纯性阑尾炎为轻度隐痛，化脓性阑尾炎呈胀痛与剧痛，坏疽性阑尾炎为持续性剧烈腹痛，穿孔后腹痛可短暂减轻，继发腹膜炎后再次加剧。

陈玲珑提醒，运动后出现持续性腹痛，尤其是右下腹固定痛，应停止饮水进食，尽快就医，急性阑尾炎进展快，拖延可能导致阑尾穿孔，不可掉以轻心。

夏季运动时，科学补水可有效避免急性阑尾炎发作。陈玲珑建议补水把握三个原则。

水温：避免冰水，饮用10℃至15℃常温或微凉饮用水，减少冷刺激。

方式：遵循“少量多次”原则，运动间歇小口慢饮，切忌豪饮猛灌。

时机：运动前30分钟预补水，运动中每15分钟至20分钟补水100毫升至150毫升，运动后休息10-15分钟待心率平稳后再补水。运动中，可适当补充电解质饮料。

来源：温州日报

原标题：运动后猛灌冰水，阑尾“闹脾气” 专家支招夏季科学补水法则

本文转自：温州新闻网 66wz.com