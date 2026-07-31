健康真相NO.743丨猛吃不胖还消暑，三伏天建议多吃这种蔬菜

新华网 2026-07-31 09:45:05

三伏天暑热蒸腾、湿气缠身，不少人都口干燥热、浑身困重、食欲不振。天热想吃点清爽的，又怕乱吃长胖，加重身体负担。其实，菜场里随处可见的冬瓜就是三伏天专属的 “消暑减脂神器”，水分足、热量低，就连名字里的“冬”字，听起来都给人清凉的感觉。夏天吃冬瓜有哪些好处？怎么吃最合适？今天一文讲清楚。

清热消肿控体重

冬瓜和三伏天最搭

中医认为冬瓜味甘、淡，性微寒，归肺、胃、大肠、膀胱经，甘能生津补脾胃，淡能渗利水湿，微寒专清暑热，恰好对应三伏天的“暑热夹湿”，是绝佳的利水祛湿却不伤正气的夏令食材。

从营养学角度看，冬瓜是减脂优选蔬菜。 每 100克冬瓜仅10—12千卡热量，含水量高达96%，几乎不含脂肪，自带的水溶性膳食纤维可增强饱腹感，能帮助减少高热量食物摄入 ； 冬瓜含有的丙醇二酸，可辅助抑制糖分转化为脂肪。它还是高钾低钠食材，钾有助于促进肾脏排出多余钠离子，可改善高盐饮食引起的水肿，帮助缓解轻度的晨起面部浮肿或久站后的下肢水肿。

冬瓜连皮一起吃

功效更强

很多人处理冬瓜习惯直接削皮，其实冬瓜皮本身就是一味中药材，含三萜类皂苷（如葫芦素类、冬瓜皂苷）及葫芦巴碱，利水消肿、清热解暑，比冬瓜肉还好。

清洗带皮冬瓜只需用食盐搭配硬毛刷洗净表皮白霜杂质即可。黑皮冬瓜皮厚，食疗效果好；白皮冬瓜皮薄，炖煮易入味。瓜瓤润肠，冬瓜籽清肺化痰，连皮带瓤一起炖煮，功效更强。

但需注意：若做甜品、冬瓜丸子，或老人、幼儿脾胃极度虚寒需清炒凉拌时，可酌情去皮以减少寒性刺激。

煲汤、清炒、凉拌

冬瓜吃法大有讲究

冬瓜有煲汤、清炒、凉拌等多种做法，功效不同，可根据自己的情况选择。

带皮慢煲汤（养生首选）： 100℃慢炖能使冬瓜皮中的葫芦素、钾元素等充分溶入汤汁，利水成分利用率最高，长时间水煮能缓和冬瓜微寒之性，适合绝大多数体质。

清炒（下饭） ： 短时清炒会降解部分葫芦素和钾离子，利水效果弱于煲汤，但高温能减弱其寒性。注意必须少油，重油会抵消冬瓜低脂减脂的优势。

凉拌（清热最强但寒性重） ： 凉拌吃清热生津最快，寒性也最重，利尿物质很难充分释放。脾胃虚寒者或经期女性不宜常吃，可以沸水焯 30秒再凉拌，并搭配少许姜丝、花椒中和寒性。

分享四款三伏天实用搭配，对症吃让你更舒服：

浑身浮肿、大便黏腻： 带皮冬瓜配赤小豆、茯苓、炒薏米。

肚子松软、容易胀气、血压偏高： 冬瓜加海带、一小片陈皮。

体质偏弱者、老人、产后人群： 冬瓜炖老鸭或瘦肉，务必放三片生姜。

经常熬夜、心里燥热、夜里睡不踏实： 冬瓜配银耳、莲子炖汤。

冬瓜偏凉

这些人要少吃

冬瓜性寒、利尿作用强，不是所有人都适合放开吃。

常年手脚冰凉、吃凉易腹泻的脾胃虚寒人群，建议与姜片、红枣同煮，不要凉拌，每周吃不超过2次。

肾虚、夜尿频繁的人不宜多吃，容易加重起夜、腰膝酸软。

低血压人群要留意，高钾加利尿双重作用，过量吃会导致头晕乏力。

宫寒、容易痛经的女性：不要吃冰镇、凉拌冬瓜，少量喝温热冬瓜汤并搭配生姜、红枣。

孕产妇吃法有所区分：孕期水肿每周喝2—3次带皮冬瓜瘦肉汤；产后体虚、恶露未尽，需去皮加黄芪、生姜同炖，单次吃200克以内。

老人、儿童尽量喝汤，或去皮少油清炒；儿童单次吃100克以内，3岁以下少吃。

“三高”人群适合长期少量吃，不加糖、少盐，优选清汤。

肾功能不全、高钾血症患者需严格控制摄入量，遵医嘱食用。

给大家一份日常参考量：健康的成年人，每次食用鲜冬瓜（含皮肉） 200—300克，一周3—4次。脾胃虚寒、低血压人群适当减量，每次食用100—150克即可。

冬瓜物美价廉，是难得的药食同源食材，但食补只是辅助。日常少吹低温空调，少吃冰饮甜食，配合温和运动微微出汗、坚持规律作息。内外一同调养，才能祛湿减脂，安稳度过三伏天。

来源：新华网

原标题：猛吃不胖还消暑，三伏天建议多吃这种蔬菜

本文转自：温州新闻网 66wz.com