开放式厨房可以通燃气了？贴特殊卡能让燃气表少走字？专家解答

“中国石油”微信公众号 2026-08-02 10:22:58

安全使用燃气关系到千家万户生命财产安全，一些“用气偏方”又开始流传，这些说法是真的吗？

“开放式厨房可以通燃气了？”

“燃气灶打不着火

能用明火助燃吗？”

“用‘省气贴/卡’

能让燃气表少走字吗？”

目前

正是“七下八上”汛期

也是防范极端天气的关键时期

安全使用燃气

关系到千家万户生命财产安全

一些“用气偏方”又开始流传

这些说法是真的吗？

针对居民关心的“开放式厨房能通燃气吗？”这一问题，中国石油集团技能专家董国亮指出，多个现行强制性规范表明，开放式厨房不能通燃气。

《住宅项目规范》（GB 55038-2025）第7.3.3条明确要求应有墙和门与具有卧室功能的房间隔开，设置燃具的房间不应与卧室、兼起居室的卧室等直接连通（“直接连通”指无门窗等隔断）；《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）第6.1.2条指出，家庭用户燃具应设在厨房、阳台、专用房间等符合安全条件的场所，且与卧室、客厅之间有门分隔；《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》（CJJ 12-2013）第4.2.1条也早有规定，设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室等隔开。

其中，GB 55009-2021与CJJ 12-2013未被新规废止，燃气专项标准GB 55009对用气条件规定更严、优先执行。

很多居民也有这样的疑惑，“燃气灶点不着火，用明火助燃行不行？”对此，专家明确表示，千万不能用明火助燃。打不着火分两种情况，需对症处理。

第一种，带熄火保护灶具无法点火，大多是电池亏电致使阀门关闭，更换电池通常可解决；若无效请联系售后，切勿明火引燃。

第二种，无熄火保护的灶具属于不合格产品，《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）第6.1.2条同样要求“家庭用户的燃具应设置熄火保护装置”，熄火后燃气持续泄漏，爆燃风险极高，需立刻停用，更换合规灶具。

因此，打不着火，先换电池、再报修，千万不要用火点。

此外，网传的“用省气贴/卡能让燃气表少走字吗？”也被专家证伪。专家提示，网上流传往燃气表上贴强磁贴、特殊卡片或贴纸，不仅省不了钱，还涉嫌违法。

燃气表靠实际用气量计量：机械表由气体流动带动字轮；IC卡表、物联网表的基表仍是机械或电子流量传感器，外面再加电子计费。磁铁、贴纸无法改变实际通气量，强磁还可能损毁电路板，造成燃气表停走、计量紊乱的后果。

根据《中华人民共和国计量法》规定，擅自动用燃气计量装置、破坏计量准确度的行为，将面临责令赔偿损失、没收计量器具和违法所得并处罚款的处罚。

此外，专家还提醒，近期天气炎热常开空调紧闭门窗，务必留意通风，防范燃气泄漏积聚。

燃气风险辨别与安全自查 记住这三招

辨人员。正规燃气企业工作人员上门检修、抄表，均会佩戴统一制式工牌、穿着工装，可当场拨打官方客服热线或者通过网上营业厅核实身份。凡是主动上门推销报警器、灶具、“省气神器”的人员，需要提高警惕，切勿轻信。

辨泄漏。天然气本身无色无味，但燃气公司会加入四氢噻吩（臭剂）以便泄漏时察觉。若闻到类似臭鸡蛋的刺鼻气味，应立即警惕，可能是燃气泄漏。日常检查燃气泄漏可用肥皂水涂抹管道接口、阀门、软管连接处，若出现持续起泡的情况即为泄漏。严禁用明火查漏，发现泄漏第一时间关阀开窗、撤离报修。

辨外观。检查燃气管道、软管、阀门等是否有锈蚀、裂纹、老化或松动。合格燃气软管应标注生产日期和有效期，超期必须更换。

遇到燃气消费纠纷 维权索赔要点

明确责任主体，依规追责

北京泰与瑞律师事务所合伙人陈更道主任提示，若遭遇假冒燃气工作人员推销“三无”产品、违规收费，或因不合格燃气具、违规施工造成损失，属于消费欺诈或侵权的，可依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国民法典》相关法律规定，向涉事主体主张维修费、财产损失等赔偿；涉及燃气企业服务问题的，可先向其官方客服投诉协商。

妥善留存凭证，固定证据

同时律师提醒，燃气缴费单据、上门人员工牌照片、产品购买记录、维修票据、损失照片等都是核心维权证据。协商不成时，可持凭证向市场监管部门、12315平台投诉举报，或通过司法途径主张权益。

前置风险防控，源头规避

律师介绍，办理燃气开户、缴费、维修、改造等业务，一律通过燃气公司官方渠道办理；选购燃气报警器、灶具、软管等产品，选择具备合规资质的正规品牌，并定期接受燃气公司的专业安检。不要相信“低价代缴费”“上门特惠安装”等说辞，不允许无资质人员私自拆改燃气管道，从源头避开消费陷阱与安全风险。最优方式并非出现问题后再维权，而是提前做好前置防范，从源头杜绝安全隐患和诈骗风险。

本文转自：温州新闻网 66wz.com